Regjeringen venter med å ta AstraZeneca-vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet

Til tross for at FHI anbefaler at AstraZeneca bør tas ut av vaksineprogrammet, vil regjeringen vente.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), direktør Camilla Stoltenberg og smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet er til stede.

– FHI har kommet med sin anbefaling om AstraZeneca. Instituttet mener at vaksinen må tas ut av vaksineprogrammet, åpner Bent Høie med å si.

Dette anbefaler FHI på bakgrunn av at de mener det er sannsynlig at de alvorlige bivirkningene kan knyttes til vaksinen.

Høie sier at det er viktig å vekte nytten av vaksinen mot risikoen for alvorlige bivirkninger. Konsekvensen av å ta vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet er store.

– Sier vi endelig nei til vaksinene fra AstraZeneca, kan det ha betydning for våre muligheter til å vurdere bruk av vaksinene fra Janssen, som bygger på samme teknologi. Da risikerer vi å ikke vaksinere alle over 18 år før sommeren, sier Høie.

Regjeringen mener at det heller ikke er godt nok grunnlag for å konkludere rundt vaksinene og konsekvensene nå.

Ønsker bredere vurdering

Det var 11. mars at vaksineringen med AstraZeneca ble stoppet i Norge etter sjeldne tilfeller av blodpropp, blødninger og lave nivåer av blodplater.

Selv om fagmiljøene har slått fast at de sjeldne, men alvorlige bivirkningene mest sannsynlig skyldes vaksinen, mener regjeringen at det statistiske grunnlaget her i landet ikke er tilstrekkelig til å følge fagmyndighetenes anbefaling.

Høie viser til at det internasjonalt foregår et stort arbeid for å øke kunnskapen om risikoen for alvorlige bivirkninger.

– Regjeringen ønsker derfor en bredere vurdering som omhandler erfaringer med disse vaksinene fra andre land, og hva en utsettelse av vaksineringen innebærer av belastninger for befolkningen og samfunnet som helhet, sier Høie.

Det settes ned et ekspertutvalg med medlemmer fra inn- og utland, som skal gjøre vurderingen innen 10. mai.

– De skal gjøre en helhetlig risikovurdering av å ta vaksinene i bruk og vurdere bruk i ulike aldersgrupper. De skal også vurdere om det er mulig å identifisere personer med høy risiko for alvorlige bivirkninger, og om det er mulig å fange opp alvorlige bivirkninger så tidlig at det er mulig å behandle, sier Høie.

Vil vente Janssen

Både AstraZeneca og Janssen er såkalte virusvektor-vaksiner, og i flere land i både Europa og USA har folk fått alvorlige tilfeller av blodpropp etter å ha blitt vaksinert med disse vaksinene.

FHI vil vente med å bruke Janssen-vaksinen i Norge inntil det er foretatt nærmere undersøkelser rundt bivirkningene.

– Bruk av Janssen-vaksinen i Norge avventes til det foreligger mer informasjon fra de pågående undersøkelsene, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør i FHI.

Det Europeiske legemiddelbyrået (EMA) kunngjorde 9. april at de har startet en såkalt signalprosedyre for Janssen-vaksinen for å undersøke om det er en sammenheng mellom vaksinen og et fåtall rapporterte tilfeller av alvorlig blodpropp blant vaksinerte

Vil forsinke gjenåpning

Dersom vi ikke bruker virusvektor-vaksinene, så vil det føre til store forsinkelser i vaksineprogrammet, mest sannsynlig åtte-tolv uker.

– Det vil føre til syv ukers forsinkelse av vaksinering av de unge aldergruppene og noen forsinkelser i de andre gruppene, sier Stoltenberg.

FHI mener forsinkelsen hovedsakelig skjer i de yngre aldergrupper og at det dermed er lav risiko for dødsfall.

– Unge får utsettelsen og de har også hatt en stor belastning under pandemien. Det er bakgrunnen for at vi ønsker en ny vurdering. For denne aldersgruppen kan syv uker ha ganske stor betydning, sier Høie.

Å droppe disse vaksinene vil også føre til at det kan ta noe lengre tid å avvikle noen smitteverntiltak.

– Vi vil jobber med å utrede konsekvensene og om vi kan sette inn kompenserende tiltak, sier Stoltenberg.

Respekterer avgjørelsen

I Norge har forskere blant annet undersøkt fem pasienter med alvorlige symptomer. Fire kvinner og en mann i alderen fra 32 til 54 år opplevde alle ulike varianter av det samme sykdomsbildet. Tre av dem døde. Alle var helsearbeidere.

– Vi anerkjenner og respekter avgjørelsen for Norge. Det er opp til hvert enkelt land å avgjøre hvordan de best kan rulle ut sitt vaksinasjonsprogram og de må ta den avgjørelsen basert på lokale forhold, sier kommunikasjonsdirektør Jacob Lund i AstraZeneca.