Brudd for Jennifer Lopez

Paret har brutt forlovelsen, skriver People.

«Vi har innsett at vi har det bedre som venner og ser fram til å forbli det. Vi skal fortsatt samarbeide og støtte hverandre i våre felles prosjekter og forretninger. Vi ønsker det beste for hverandre og hverandres barn. Av respekt for dem, er den eneste kommentaren vi har å si takk til alle som har sendt vennlige ord og støtte», sier de i en offentlig uttalelse.

For kort tid siden ble det kjent at paret hadde problemer i forholdet, men at «de prøvde å jobbe seg gjennom det».

Saken oppdateres!