– Det var ikke tap og vinn med samme sinn

Erling Braut Haaland har nå spilt sju kamper uten å score mål. Det er ikke oppsiktsvekkende at en spiss opplever slike perioder, men det er oppsiktsvekkende med tanke på Braut Haalands målappetitt de siste årene. Måltørken sammenfaller med en kollektiv formdupp hos gultrøyene, og nå virker Champions League-spill til høsten som en fjern drøm. Braut Haaland & co. ligger sju poeng bak Eintracht Frankfurt med seks kamper igjen.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen beskriver Braut Haaland som «litt sliten og litt ute av form».

Han har et helt tydelig kroppsspråk og humør når han taper Alf-Ingve Berntsen

– Det er ikke enkelt for ham. Han må jobbe hardt, og når vi vinner ballen er avstandene lange, sa Dortmund-trener Edin Terzic etter kvartfinale-exiten.

– Livsfarlig spiller

Alf-Ingve Berntsen var trener for Brynes gylne 99-årgang fra 2006 til 2015. Ikke en eneste av de 40 spillerne som dukket opp på første trening falt fra i løpet av ungdomstiden - trolig det nærmeste man kommer Fotballforbundets visjon om «flest mulig, lengst mulig, best mulig».

Berntsen rekker en kjapp prat med TV 2 før morgenøkten på Aarbakkebanen. Kanskje det finnes en ny Erling Braut Haaland der ute? Strålende solvær og ti varmegrader gjør jobben til Berntsen takknemlig. Nå gleder han seg bare til en verden uten koronaviruset truende på dørstokken. Berntsen innrømmer at han begynner å bli litt lei av å snakke om Braut Haaland, men ikke så lei at han ikke setter av ti minutter.

Braut Haalands gamletrener er sikker på at det kun er et spørsmål om tid før det løsner for jærbuen.

– Erling er en livsfarlig spiller som kommer til å bøtte inn mål videre. Alle vil ha perioder med stang ut i stedet for stang inn. Jeg hadde vært mer bekymret om han ikke hadde vært involvert i sjanser, sier Berntsen.

– Det er fascinerende at en jærbu på 20 år kan lage så mye oppstyr i verdens største idrett. Spesielt siden det ikke er så lenge siden han var med alle 40. Er det en som takler dette, er det Erling. Han er beinhard i hodet og godt forberedt, forteller Berntsen.

– Tap en viktig drivkraft

Fotballtreneren påpeker at Braut Haaland har hatt flere perioder i karrieren der han har møtt motstand.

– Det første året i Molde, selv om han bare var 16 år, spilte han veldig lite. Han spilte for andrelaget. Da kom han fra a-lagsfotball i Bryne. Det året var nok ganske tøft. Han jobbet beinhardt og kom seg til Salzburg. Det første halvåret der spilte han nesten ingenting. Jeg tror ikke han ser på det å ryke ut i kvartfinalen i Champions League mot et klart bedre lag som en gedigen nedtur. Det er mer skuffelse, tror Berntsen.

– Hvordan blir Erling Braut Haaland når han går av banen uten å score mål?

– Det har ikke så mye å bety om han scorer mål eller ikke. Det handler mer om han vinner eller taper. Han har et helt tydelig kroppsspråk og humør når han taper. Det var ikke tap eller vinn med samme sinn, humrer Berntsen.

– Så han var ingen god taper?

– Nei, men det synes jeg var bra. Hvis man skal bli så god som han, er det å tape en ekstrem viktig drivkraft. Det gjelder ikke bare Erling. De beste kommer enda sterkere tilbake etter bitre tap, slår han fast.

Borussia Dortmund hadde Manchester City i knestående på stillingen 1-0. Da måtte Manchester-laget score mål for å avansere. For Braut Haaland ble det en frustrerende dag på jobben. Kanskje naturlig når man møter et så ballsikkert lag som Manchester City. Hjemmelaget slet i tillegg med å spille seg ut av det gode presset til Guardiolas menn.

– City var opptatt av at han ikke skulle ha ballen. De låste oppspillsalternativene. Det er en fornuftig måte å møte Erling på. Men på lag der han blir foret med baller vil han fortsette å banke inn mål. En alvorlig skade eller om han er på et sted han ikke trives er de to eneste tingene som kan ødelegge, sier Berntsen.

– Begynner å bli komplett

Han vil ikke spå hva fremtiden bringer for sin tidligere elev.

– Jeg er ikke en gammel mann som kommer med pekefingeren og gode råd til Erling. Han klarer seg veldig godt på egenhånd. Det har han gjort siden han var 16 år. Jeg gir ham ikke råd om karrieren nå. Det har han gode folk rundt seg som styrer.

– Erling er per dags dato er toppscorer i Champions League og har bøttet inn i Bundesliga også dette året. Jeg tror Team Haaland er meget fornøyd med både sesongen og utviklingen, legger han til.

Berntsen ser ingen grunn til at Braut Haaland ikke vil utvikle seg ytterligere i årene som kommer.

– At han fortsatt kommer til å score veldig mange mål mot veldig gode lag, er jeg overbevist om.

– Jeg vil si han er blitt sterk i oppspillsfasen. Han holder ballen og får etablert spill. Han begynner å bli komplett, men når han er 20 år er det alltid forbedringspotensial. Det hadde vært trist om han var ferdigutviklet som 20-åring. Fysisk er han snart på topp. Hodespillet er blitt mye bedre. Når det gjelder presisjon i avslutninger har han ikke så mye å gå på. Der holder han høy standard. Bortsett fra det er det mange ørsmå detaljer han kan forbedre.