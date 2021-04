12-åring døde etter TikTok-utfordring – nå advarer foreldrene andre

– Jeg håper at ingen andre foreldre må oppleve dette, sier Haileyesus Zeryhun etter at sønnen hans døde etter «Blackout Challenge».

En 12 år gammel gutt fra Colorado døde lørdag etter at han tok en utfordring på TikTok, melder nyhetsbyrået AP.

Gutten, Joshua Haileyesus, lå i respirator i 19 dager etter at han prøvde seg på «Blackout Challenge».

I utfordringen oppfordres brukerne til å holde pusten helt til de besvimer.

Haileyesus tok utfordringen 22. mars, og falt om på badet hjemme i Aurora.

Han ble funnet livløs av tvillingbroren Caleb, og fraktet i hui og hast til Children’s Hospital Colorado, hvor han ble lagt i respirator.

Visste ikke om risikoen

Guttens far, Haileyesus Zerihun, sier at sønnen nylig fortalte tvillingbroren at han klarte å holde pusten i ett minutt.

«Uten at foreldrene visste om det, hadde Joshua spilt dette farlige spillet uten å vite om risikoen det innebar,» skrives det på en GoFundMe-side som er opprettet for 12-åringen for å samle inn penger til sykehusutgiftene.

Joshua Haileyesus' foreldre advarer nå andre.

– Jeg vet ikke hvorfor folk gjør slike ting. Dette er ingen spøk. Det er ikke noe man leker med, sa Haileyesus Zerihun til lokalkanalen KCNC da gutten lå i koma.

Kort tid etter innleggelsen ble Zerihun og kona Fasika Aemro advart om at gutten var hjernedød, og at de måtte forberede seg på å ta farvel med ham.

Familien håper nå at deres historie kan få andre foreldre til å prate med sine barn om farlige utfordringer og spill.

– Jeg håper at ingen andre foreldre må oppleve dette, sier Zeryhun.

POPULÆR: TikTok har 732 millioner registrerte brukere på verdensbasis. Foto: Kiichiro Sato/AP

Strengt forbudt

I en pressemelding skriver TikTok at de føler med 12-åringens familie, og understreker at utfordringer som «Blackout Challenge» er strengt forbudt på plattformen.

– I TikTok har vi ingen høyere prioritet enn å beskytte vårt samfunn, og innhold som fremmer eller glorifiserer farlig oppførsel er strengt forbudt og blir umiddelbart fjernet for å hindre at det blir en trend på vår plattform, skriver de.