– En slik tunnelåpning har du garantert ikke sett maken til

HESTØYA (TV 2): Dette tunnelinnslaget ligger åtte meter under havoverflata. Demningen som bygges rundt for å holde sjøvannet unna, blir beskrevet som helt unik.

– Vi kjenner ikke til et samferdselsprosjekt der havet har blitt demmet opp på denne måten for å beskytte tunnelinnslaget, sier Marianne Nærø til TV 2.

Hun er prosjektleder for Nordøyvegen som Møre og Romsdal fylkeskommune bygger i Ålesund kommune.

Med en prislapp på 5,6 milliarder kroner blir seks øyer koblet sammen med fastlandet gjennom tre bruer, tre undersjøiske tunneler og en gedigen steinfylling med 1,7 millioner tonn stein.

LEDER ARBEIDET: Marianne Nærø er prosjektleder for byggingen av Nordøyvegen. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Jeg kaller det ubeskjedent nok Norges mest spektakulære anleggsprosjekt der det nå jobbes på seks forskjellige steder samtidig og med krevende, teknisk avanserte metoder, forteller Nærø.

Bruker asfalt

Og så er det denne helt spesielle demningen som bygges rundt tunnelinnslaget til den 3 500 meter lange Haramsfjordtunnelen, som skal gå fra Hestøya til Austnes på Haramsøya.

UNDERSJØISK TUNNEL: Tunnelen går her fra Hestøya til Austnes på Haramsøya og starter åtte meter under havoverflata. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Rundt tunnelpåhogget som ligger under havoverflata, har vi demmet opp sjøen rundt ved hjelp av spunter. Det er disse brune nålene som stikker opp rundt sjøfyllinga. Så skal vi bygge en permanent asfaltkjerne på 8 meter rundt hele området, som deretter skal plastres med stein, forklarer Nærø.

Det er få i verden som har denne kompetansen. Hovedentreprenør Skanska har hentet inn sju sveitsiske eksperter til å utføre det helt spesielle oppdraget.

– Jeg har aldri vært med på dambygging som har sjøvann på utsiden, sier produksjonsleder Jan Einar Døvik i Skanska.

– Blir det helt tett?

– Jeg kan garantere at det blir helt tett, sier Døvik til TV 2.

Årsaken til at de velger å bruke asfalt i stedet for betong, er ifølge Marianne Nærø at asfalt har bedre egenskaper ved forskyvinger og bevegelser i terrenget.

– Når vi har laget denne asfaltkjernedemningen, skal både spunten og sjøfyllingen på utsiden fjernes, sier Nærø.

Julegave

Over 500 personer er i sving for å bygge Nordøyvegen. Skanska har gitt oppdrag til 120 underentreprenører, og byggingen gir store lokale ringvirkninger. Prosjektet er også tidsmessig foran skjema.

FERDIG TIL JUL: Den 800 meter lange Lepsøybrua fra Skjelene til Lepsøya åpnes til jul. Den har en seilingshøyde på 41 meter som gjør at Hurtigruta kan passere. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Vi ligger veldig godt an, og første del av prosjektet med fastlandsforbindelse til Lepsøya blir åpnet allerede til jul. Så blir resten av sambandet åpnet neste sommer, forteller Nærø.

Prosjektet ble vedtatt av fylkespolitikerne i 2018 og vil få stor betydning for de 2700 innbyggerne og næringslivet på de seks øyene.

– Klart det er viktig! I dag bruker de ferje. Fastlandsforbindelsen gjør at både innbyggerne og næringslivet får en enklere hverdag, sier Nærø.