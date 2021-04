Husker tilbake til Solskjær-møte da han var barn: – Finnes ikke en bedre rollemodell

Under ledelse av Ole Gunnar Solskjær har Mason Greenwood vokst fram som et av Fotball-Europas aller største angrepstalenter. Nå vil han bli værende på Old Trafford ut karrieren.

Søndag kl. 17.00: Se Manchester United-Burnley på TV 2 Sport Premium og Sumo.

For Mason Greenwood har den store drømmen alltid vært å spille for Manchester United. Jobben mot det målet startet for over 13 år siden. Nå har 19-åringen signert en ny langtidskontrakt med favorittklubben.

– Det var en veldig enkel avgjørelse for meg. Jeg er Manchester United tvers igjennom og det er laget mitt. Det er plassen jeg ønsker å være og jeg tror aldri jeg kommer til å dra. Det er en god plass for meg. Jeg har vært her i mange år og jeg har et godt forhold til støtteapparatet og spillerne, så det var en enkel avgjørelse, sier Greenwood til TV 2.

Allerede som seksåring ble han del av klubbens akademi i Halifax, som ligger en times kjøretur nord for Manchester. Unggutten ble jevnlig sendt til Manchester Uniteds gamle treningsanlegg, The Cliff, der han fikk teste seg mot klubbens aller mest lovende.

En av de mest spesielle opplevelsene for en ung Mason Greenwood, var det likevel Ole Gunnar Solskjær som skulle stå for.

– Jeg husker for noen år siden da han holdt på med sine trenerkurs. Han var fortsatt en del av laget, mens jeg var sju-åtte år. Jeg brukte å spille med sønnen hans på treningsanlegget. En gang kom Ole bort til meg og jeg fikk ta et bilde sammen med han. Jeg har det fortsatt hjemme, faren min tar vare på det. Han var hyggelig da og det er han fortsatt, sier Greenwood med et smil.

Gjennombruddet

Og Ole Gunnar Solskjær var også mannen som skulle gi Greenwood muligheten på førstelaget noen år senere.

For da Manchester United jaktet scoring borte mot Paris Saint-Germain i åttedelsfinalen i Champions League i mars 2019, var Greenwood mannen Solskjær satte sin lit til.

– Jeg spilte fortsatt for ungdomslaget på den tiden. Jeg hadde noen kamper med U23 og så var jeg innom førstelaget av og til. Jeg hadde ikke forventet det, men han hadde tro på meg og satte meg inn mot PSG. Det lønnet seg og jeg kunne ikke bedt om en bedre kamp å få debuten i. Jeg vil aldri glemme det, forteller 19-åringen.

Derfra gikk det slag i slag for Greenwood, som fikk sitt store gjennombrudd i Manchester United-drakt i 19/20-sesongen. Den da 18 år gamle angriperen dunket inn 17 scoringer på 26 starter i alle turneringer og i oktober 2019 ble han belønnet med sin første proffkontrakt.

Den avtalen ble forlenget i februar i år og Greenwoods nye kontrakt strekker seg til sommeren 2025.

– Jeg har vært en del av akademiet i årevis og det å få komme til førstelaget og signere en ny kontrakt betyr alt for meg og familien min. Jeg har alltid ønsket å være en del av Manchester United og førstelaget deres, så det å forlenge avtalen og bli værende her er noe jeg alltid har ønsket, forklarer han.

DEBUTEN: I sin Manchester United-debut kunne en 17 år gammel Mason Greenwood juble for avansement i Champions League. Foto: John Sibley

– Ikke en enkel reise

Men det å bli en del av Manchester Uniteds førstelag har hatt sin pris, innrømmer Greenwood, som forteller at han har ofret mye på veien mot suksess.

– Det har ikke vært en enkel reise. Det er aldri enkelt å komme med på førstelaget til Manchester United, det kommer alltid til å være utfordringer og barrikader man må overkomme. Det er hardt, men om man klarer å holde seg fokusert og konsentrert, og om man gjør sitt beste, så kan man komme igjennom, forklarer Greenwood.

Han husker godt hvordan det var da han vippet mellom ungdomslaget og førstelaget som 16-åring.

Greenwood forteller at det er spesielt én spiller som har vært viktig for ham på veien mot sitt store mål: Landsmannen, og rekkekamerat, Marcus Rashford.

– Da jeg var 15-16 år, slo han gjennom på førstelaget og jeg tenkte at jeg ville være den neste spilleren som tar det steget. Jeg ville følge i hans fotspor og gjøre det det han gjorde. Jeg brukte å se opp til han, for han er en fin fyr og han har alltid vært hyggelig mot meg, sier han, og legger til:

– Vi har mange talenter i klubben og stien er allerede gått opp. Det er mange spillere som har gått den veien, for eksempel Paul (Pogba), Marcus (Rashford) og Scott (McTominay). Det er mange spillere som har kommet opp og det kommer flere.

Ser opp til Solskjær

Og for de som kommer etter, er det helt sikkert betryggende å vite at Manchester United har en manager som ikke er redd for å gi de unge spillerne en sjanse. Greenwood selv er full av lovord om sin norske sjef.

– Han vet hvordan han skal håndtere laget. Han er positiv og han har et godt bånd med alle spillerne. Han er en hyggelig fyr, men å være hyggelig er en ting. Han har forventninger til at vi gjør jobben, og det gjør vi, forklarer Greenwood, som videre omtaler den gamle United-angriperen som «den aller beste rollemodellen».

GOD TONE: Mason Greenwood har bare gode ord å si om manager Ole Gunnar Solskjær. Foto: Phil Noble

– Han jobber mye med avslutningene våre og alle angriperne i klubben ser opp til ham. Han har så mye å si og han har opplevd alt. Han har vunnet trofeer og scoret mange mål for klubben. For meg, som en ung angriper, finnes ikke noen bedre rollemodell, skryter 19-åringen.

Bortsett fra Solskjær var det imidlertid Cristiano Ronaldo som var den største helten i barndommen. Sammen med sin far satt Greenwood ofte i bilen før trening og studerte videoer av den portugisiske ballkunstneren.

– Jeg brukte å se opp til ham og han er favorittspilleren til både meg og min far. Vi var helt oppslukte i ham og jeg brukte å se videoer av ham om og om igjen, ler Greenwood.

Fornøyd med egen innsats

Etter en forrykende førstesesong i Manchester United-drakt, har ikke målene kommet like ofte for Greenwood den siste tiden. Der han scoret ti Premier League-mål på tolv starter forrige sesong, har det kun blitt tre mål på 16 seriekamper fra start denne sesongen, men stortalentet henger ikke med hodet av den grunn.

– Jeg synes ikke jeg har spilt dårlig. Jeg er tryggere på meg selv. Målene har ikke kommet like ofte som forrige sesong, men jeg tror alltid på meg selv når det gjelder å score mål, og jeg vet det vil komme. Jeg har scoret noen i det siste, så nå må jeg holde det gående. Men totalt sett synes jeg at jeg har vært god denne sesongen, oppsummerer Greenwood.

FORNØYD: Mason Greenwood jubler for scoring mot Brighton. Foto: Phil Noble

Han er også godt fornøyd med det laget har prestert og nå ønsker engelskmannen å avslutte sesongen med stil.

– Vi har hatt noen kamper som har kostet oss i ligaen og i cupene, men å være på andreplass i ligaen og nærme finalen i Europaligaen, er ikke dårlig. Det hadde vært et stort pluss om vi klarer å vinne et trofe denne sesongen, for vi har ikke vunnet noe i det siste. Vi må også avslutte sterkt i ligaen, for vi ønsker å spille Champions League neste sesong, og det er jeg sikker på at vi klarer.

– Så det store målet for resten av sesongen er...

– Å vinne Europaligaen, det er det største målet. Jeg ønsker å vinne noe med Manchester United, det har jeg alltid gjort. Jeg er sikker på at vi kommer til å gjøre det bra i Europaligaen, avslutter 19-åringen med et smil.

