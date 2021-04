Drapssiktet sønn skal gjennom prejudisiell undersøkelse

Det bekrefter politiadvokat Anne Marie Hustad overfor NTB.

– I en sak av denne art og alvorlighet vil det generelt ofte være aktuelt å gjennomføre en prejudisiell/ primærpsykiatrisk undersøkelse. Vi er i ferd med å gjennomføre en slik undersøkelse av siktede, skriver hun i en epost.

På spørsmål om det er planlagt nye avhør av siktede i dag, svarer Hustad:

– Avhør av siktede er påbegynt, og vi vil fortsette med avhør. Vi har ikke landet tidspunkt for det per nå.

John Christian Elden, som forsvarer den draps- og drapsforsøkssiktede 36-åringen, sa tidligere torsdag til NRK at «spørsmålet om tilregnelighet sikkert vil være sentralt for politiet under etterforskningen».

– Ser dere på spørsmålet om tilregnelighet som sentralt i denne saken, slik Elden hevder?

– Spørsmål om tilregnelighet er et av flere temaer vi undersøker nærmere i denne saken, svarer politiadvokaten.

Den siktede, som ikke tidligere er straffedømt, ble onsdag fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud og med medieforbud de to første ukene.