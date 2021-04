Disse er nominert til Gullruten: – Oppleves som helt sannsynlig

Fredag ble alle de nominerte til Gullruten 2021 lagt fram, og der finner vi blant annet en favoritt fra «Farmen kjendis». Øde Nerdrum er nemlig nominert i kategorien «årets deltager».

– Det føles fantastisk, og det oppleves som helt sannsynlig, sier Nerdrum da God kveld Norge overbringer nyheten.

Han har gjort seg opp noen tanker rundt hvorfor han er nominert.

– Jeg er nok nominert fordi jeg på en merkelig måte ikke hører hjemme der, men samtidig passer svært godt inn, sier kunstneren.

Nå lurer hele Norge på når vi får se han på skjermen igjen.

– Dere får se meg igjen når dere minst venter det, svarer Nerdrum lurt.

Øde er også nominert til publikumsprisen som dere kan stemme på her!

FAVORITT: Øde ble fort en favoritt på Farmen kjendis. Foto: Espen Solli

Bitter i ett år

To som er nominerte for andre året på rad er Else Kåss Furuseth og Markus Neby med «Kåss til kvelds». I fjor tapte de for «Kongen befaler», det har ikke Neby glemt.

– En av brødrene Ylvisåker gikk opp på scenen og sa han aldri hadde jobbet så lite med et prosjekt i hele sitt liv. Så det var jo herlig å få den trøkket inn i kjeften, minnes Neby.

– Du virker veldig bitter, sier Kåss Furuseth.

– Ja, men litt bittert var det. Det sitter i. Else vant jo «årets programleder» i fjor så det var ikke en like tung kveld for henne, fortsetter Neby og ler.

Men også i år blir det tøff konkurranse, og Kåss Furuseth frykter spesielt én konkurrent.

– Jeg har hørt rykter om Maskorama. Sjansen er vel ikke så store når vi har dem mot oss. Eneste likheten mellom oss og Maskorama er at mange trodde jeg var trollet, før trollet begynte å synge, ler programlederen.

NOMINERTE: Else og Markus gjestet God kveld Norge og snakket om nominasjonen. Foto: Kristoffer Arnesen

Første for Nordnes

Maskorama er som nevnt nominert i kategorien «årets underholdningsprogram», noe som betyr at programleder Silje Nordnes er nominert for første gang. I tillegg til Kåss Furuseth og Neby får hun konkurranse fra «The Voice» og «Hver gang vi møtes».

– Det er alle programmene jeg har kost meg med i året som har gått! Det er et sterkt heat, sier Nordnes til God kveld Norge.

HØYDEFORSKJELL: Silje her ved siden av elgen som viste seg å være Marcus Bailey. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

De er i gang med å planlegge sesong to av programmet, men Nordnes vet dessverre svært lite.

– Jeg får ikke vite noe om deltagerne. Når vi sier at jeg ikke vet noe så er det sant. De elsker hemmelighetskremmeri de som lager det, og de er immune mot mine forsøk på å fiske. Det eneste jeg vet er at de er i gang og at det går bra, smiler Nordnes.

Rådebank er også verdt å nevne i år. De kan gjøre storeslem med hele fem nominasjoner i kategoriene «årets dramaserie», «årets skuespiller» og «årets birolle».

Dette er alle de nominerte:

Beste dramaserie:

- Norsk-ish

- Exit 2

- Rådebank 2

- Hjem til jul 2

Beste livsstilsprogram:

- Kunstsamlarane

- Ikke spør om det

- Folkeopplysningen

- TV 2 hjelper deg

Beste barne- eller ungdomsprogram:

- LIK MEG

- SUPERKROPPEN

- Minibarna

- Elevrådet

Beste underholdningsprogram:

- Kåss til kvelds

- Maskorama

- The Voice

- Hver gang vi møtes, sesong 11

Beste dokusåpe:

- 113

- Sporløs

- TOLL

- Jan Thomas` verden

TV-dokumentar:

- Selvportrett

- Alt det jeg er

- Kunstneren og tyven

- Do Not Split

Beste programleder - nyhet, sport eller aktualitet:

- Dagsnytt 18 - Sigrid Sollund

- Helene sjekker inn - Helene Sandvik

- Norge bak fasaden - Janne Amble og Kadafi Zaman

- Dagsrevyen - Rima Iraki

Beste dokumentarserie:

- UXA Thomas Seltzers Amerika

- Helvete - historien om norsk black metal

- Vårt lille land

- Estonia - funnet som endret alt

Beste humorprogram:

- Førstegangstjenesten

- Brille

- Basic Bitch

- Hvite Gutter

Beste skuespiller:

- Agnes Kittelsen, Exit 2

- Sjur Vatne Brean, Rådebank 2

- Odin Waage, Rådebank 2

- Steinar Klouman Hallert, Sigurd fåkke pult

Beste birolle:

- Hamza Agoshi, Norsk-ish

- Maja Christiansen, Rådebank 2

- Sven Nordin, Rådebank 2

- Henrik Mestad, Hvite gutter

Beste reality:

- Sofa

- 4-stjerners middag

- Luksusfellen

- Monsen på Villspor

Årets deltaker:

- Thor Haavik, Farmen

- Øde Nerdrum, Farmen kjendis

- Mubarak Muse og Roar Adler Holth, Prosjekt Kollektiv - året da alt endret seg

- Kia Luzula Vejrup, MasterChef Norge

Beste sports eller eventprogram:

- P3 Gull

- BlimE 2020

- Festen etter fasten

- Tour de France

Beste nyhets- eller aktualitetsprogram:

- Innafor

- Presidentvalget i USA, NRK

- Norge bak fasaden

- Insider FEM

Beste programleder - Underholdning:

- Thomas Seltzer, UXA

- Else Kåss Furuseth, Kåss til kvelds

- Anne Lindmo, Lindmo

- Einar Tørnquist, Brille

Beste konkurransedrevne reality:

- Mesternes mester

- Farmen kjendis

- Kompani Lauritzen

- MasterChef Norge

Årets nyskapning:

- Festen til fasten

- Unormal

- Broslo

- Prosjekt Kollektiv

Årets TV-øyeblikk:

- Estonia

- Norge bak fasaden

- MGP

- 113