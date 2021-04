Har stammet hele livet: – Jeg har alltid tenkt at det kommer til å ordne seg

Artistene Sebastian Zalo og Niklas «Bølgen» Paulsen var begge skolelei. Lidenskapen for musikk ga dem motivasjonen og selvtilliten de trengte for å fortsette.

Det siste året har artistene Niklas Paulsen (20), bedre kjent som «Bølgen», og Sebastian Zalo (24) tatt Norge med storm.

Da er det kanskje ikke så rart at de begge er nominert til Spellemann som «Årets gjennombrudd».

Zalo innrømmer at det var planen hele veien.

– Da vi først la opp løpet satt vi og snakket om at vi måtte få til det i løpet av det året her. Det er litt cocky å si at det var en plan, men nå er vi her, forteller han til God morgen Norge.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Klassens klovn

Men det er ikke bare den gjeve nomineringen de to unge artistene har til felles. Som tenåringer var de begge skolelei og i ferd med å surre bort livet med ingenting.

Bølgen var klassens klovn og omtaler seg selv som en «kødd».

HØYLYTT: På skolen fikk Niklas beskjed at han pratet for mye. Det brukte han etter hvert til sin fordel. Foto: Privat

– Jeg var veldig treig da jeg begynte på ungdomsskolen. Spesielt når det kom til lesing og tall, så karakterene kom deretter. Da var det vel det å prøve å kompensere, som gjorde at jeg ble tullete og tulla til veldig mye, men det gikk heldigvis greit etter hvert.

Han var aldri utagerende eller slem, og var derfor godt likt av både lærere og medelever. Likevel sørget lærerne for å ringe hyppig hjem til mor og far.

– De var litt bekymra i en periode, når det gang på gang var telefoner hjem som handlet om at jeg ikke hadde klart å oppføre meg ordentlig. Så det er klart at de var bekymret.

Hovedproblemet til artisten var at han ikke klarte å være stille. Vendepunktet kom da han innså at han kunne bruke dette til sin fordel.

– Jeg fant ut at jeg kunne bruke det i presentasjoner. Det var veldig få som turte å holde en presentasjon uten manus, men så fort jeg kjørte på med det, så gikk karakterene opp i alle fag. Så da henta jeg meg plutselig inn på en merkelig måte.

Har stammet hele livet

Dette er stikk i strid med Zalo sin historie. Han har stammet hele livet, og presentasjoner var noe av det verste han visste.

– Da jeg gikk i 2. klasse på barneskolen for eksempel, kunne jeg ikke få ut en setning. Så presentasjoner var ille på et tidspunkt – spesielt når ikke motivasjonen er der og du vet ikke helt hva du skal prate om, også surrer ordene seg også står du der.

Likevel forteller artisten at han aldri har hatt mye fokus på stammingen.

SLET MED STAMMING: Sebastian Zalo stammet mye som barn. Derfor har musikken og formidlingen av den betydd ekstra mye for han. Foto: Privat

– Jeg har alltid tenkt at det kommer til å ordne seg. Det har vært mer frustrasjon rundt når det har stokket seg, men selvtilliten har bare vokst og jeg har fått en ro i kroppen, så det har blitt bedre.

24-åringen innrømmer at musikken har hatt en positiv innvirkning på han, og at stammingen har gjort at det har vært ekstra spesielt for han å kunne videreformidle musikken.

– Det å kunne skrive en hel tekst fra A til Å, også fremføre den med din egen stemme – og folk forstår hva du sier og synes det høres klokt ut, eller at det treffer deg – det var spesielt for meg, sier han og fortsetter:

– Så jeg tror det henger litt igjen fra da jeg var liten; at jeg ikke alltid fikk sagt det jeg ville si. Spesielt hvis det var viktig for meg. Det er absolutt en deilig følelse å fullføre en låt og si noe viktig.

Selvtillit av musikken

Mestringsfølelsen Zalo fikk kjenne på, har også Bølgen opplevd. Allerede som tiåring begynte han å skrive egne sanger.

– For selvtilliten sin del, ble jeg også reddet av musikken. Ettersom jeg alltid har slitt med skolen, var musikken det første jeg følte jeg var best på – hvert fall i min omkrets. Det var ingen som klarte det like bra som meg, og det reddet meg litt.

Veldig lenge var musikken bare en hobby for 20-åringen. Det eneste han gjorde med materialet, var å vise det til kompiser og legge det ut på lydtjenesten Soundcloud. Han følte han var god nok, men visste ikke hvordan han skulle komme videre.

Så kom appen TikTok til Norge.

– Da TikTok kom, fant jeg ut dette var noe jeg kunne bli god på. Jeg så muligheten til å klare og finne et smutthull og kanskje få et gjennombrudd. Nå fikk hvert fall folk mulighet til å høre det jeg hadde laget – også fungerte det veldig bra.