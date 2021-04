Justin Bieber åpner opp om rusproblemene: – Måtte sjekke pulsen min mens jeg sov

I et intervju med magasinet «GQ» åpner superstjernen opp om noen av sine aller mørkeste stunder. Journalist, Zach Baron, som intervjuer han beskriver hvordan Bieber (27) snakker i vei om Gud, skam, narkotika og ekteskap.

Bieber, som ble verdenskjent i ung alder, har gått gjennom en rekke skandaløse hendelser og har hatt rykte på seg for å oppføre seg dårlig. Det fikk nordmenn for alvor erfare da Justin Bieber gjestet Senkveld med Thomas og Harald i 2015, der han tok over showet for så å storme av scenen.

De siste årene ser det derimot ut til at artisten har fått det bedre med seg selv. Journalisten skildrer hvordan Bieber virker lett til sinns, åpen og ærlig, og drister seg til å spørre «Hvordan ble du denne personen?».

– Jeg har en kone jeg forguder, som jeg føler meg komfortabel med. Jeg føler meg trygg. Jeg føler at forholdet mitt til Gud er fantastisk. Og jeg har en trang til å dele all kjærligheten jeg føler, sier Bieber.

Forklarer narkotikaproblemene

27-åringen forteller at rusproblemene hans på et tidspunkt var så alvorlige at sikkerhetsvaktene hadde for vane å sjekke pulsen hans mens han sov.

– Jeg hadde så stor suksess, og tenkte: Jeg er fortsatt lei meg. Jeg har det fortsatt vondt. Jeg har fortsatt alle disse problemene. Jeg trodde suksess skulle gjøre alt bra. Så for meg, var narkotika et bedøvende middel for å klare å komme seg gjennom alt, sier han.

I slutten av 2018 kom nyheten om at han skulle gifte seg med Hailey Baldwin. Noen måneder senere annonserte han at han skulle ta en pause fra artistkarrieren for å fokusere på sin egen mentale helse. I 2020 kom nyheten om at han led av borreliose.

– For å være ærlig, jeg er mye sunnere nå. Det var mye greier en periode. Jeg hadde kyssesyken, og jeg har borreliose, sier han i intervjuet og fortsetter:

– Men jeg prøvde også å navigere meg gjennom et terreng av følelser. Vi liker å legge skylden på andre ting, men noen ganger... Handler det bare om dine egne ting.

Ekteskapet ble avgjørende

Han forteller at kona, Hailey Baldwin Bieber, bryr seg om han slik ingen annen har gjort tidligere.

Det første året i ekteskapet var imidlertid tøft for ham.

– Jeg slet med å bearbeide gamle traumer, forklarer han.

– Men nå bygger vi hverandre opp, som en familie, og vi skaper masse minner sammen. Det er vidunderlig at vi har så mye å se frem til, sier han.

Paret driver for tiden å renoverer huset de skal bo lykkelige sammen i.