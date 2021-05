Test av iskrem: – Her er barnas nye favoritt-is

I år er det rekordmange nyheter på markedet. Med både et barnepanel og et voksenpanel har TV 2 hjelper deg testet 16 av årets nye småis fra de største produsentene.

Disse isene testes: Royal peanøtt vegan, Diplom-is

Royal trippel sjokolade, Diplom-is

Magnum Double Gold Caramel Billionaire

Magnum Double Hazelnut

Dobbel marshmallows og peanøtter, Isbjørn Is

Freia firkløver, Hennig-Olsen

Ben&Jerry's Cookie dough peace pop

Crème Lakris, Hennig-Olsen

Magisk krone-is, Hennig-Olsen

Dream Mango&Pasjonsfrukt, Diplom-is

Bringebærpinne, Isbjørn Is

Star wars ice saber

Spiderman 3D ice

Sommeris, Hennig-Olsen

Disney Frozen Olaf ice cream

Haribo

Det er imidlertid stor forskjell på hva voksne og barn liker aller best.

En av årets nyheter som ikke er med i denne testen er Drillo-isen, som har gjort comeback. Les hvordan den gjorde det da TV 2 hjelper deg testet snacks-nyheter i vinter.

Voksenpanelet består av daglig leder Jørgens Hansrud, og kjøkkensjef Fay Monique Thorp ved donut-sjappa My Ugly baby i Oslo. De har god greie på søte saker.

Med seg har de fått kokk på Gunnars Generasjonsbar i Oslo, Jonathan Hagen.

SMAKSDOMMERE: Jonathan Hagen, Jørgen Hansrud og Fay Monique Thorp har smakt seg gjennom 16 is. Foto: Pernille Dvergedal/TV 2 hjelper deg

Fordi voksne og barn har forskjellige preferanser, har også et barnepanel smakt på isen. Emilia Bodin (12), Elina Blankevoort (12) og Ingelin Halvorsen (12) er alle medlemmer i cheerleadingklubben Lørenskog Tigers og svært glade i is.

– Jeg elsker is, så jeg gleder meg veldig, sier Emilia, mens de andre to nikker iherdig.

Gode saftiser

To is slår godt an hos både barna og de voksne. Bringebærpinne fra Isbjørn Is og Dream med smak av mango og pasjonsfrukt. Begge får terningkast fem sammenlagt av de to panelene.

TERNINGKAST 5: Både Dream og Bringebærpinne får terningkast 5 sammenlagt av voksen og barnepanelet. Foto: Pernille Dvergedal/TV 2 hjelper deg

– Jeg syns alt passet bra sammen, både bringebæren og vaniljen, sier Eline om bringebærpinne.

– Dream var skikkelig syrlig. Det eneste som kunne gjort denne isen bedre er om det hadde vært vaniljeis i stedet for sitron, inni, sier Hansrud.

Magisk fra Hennig Olsen er isen som samlet kommer dårligst ut og får terningkast to. Det gjør også Magnum Double Hazelnut, Isbjørn Is Dobbel marshmallows og peanøtter og Royal trippel sjokolade.

Felles er at de ikke har nok kontraster i smaken, og blir for mye eller for tunge.

Motsatt vinner og taper

BARNEJURY: Emilia Bodin, Ingelin Halvorsen og Elina Blankevoort elsker is. Foto: Pernille Dvergedal/TV 2 hjelper deg

Etter å ha smakt seg gjennom all isen, er det tydelig at de to panelene liker helt forskjellige ting. For isen som går til topps hos barna, får bunnplassering av de voksne og omvendt. Disney-Olaf er barnas favoritt.

– Den var søt utenpå, også likte jeg den vanilje- og sjokoladesmaken, sier Emilia.

Men de voksne syns dette er isen som smaker minst og gir den terningkast én.

– Det smaker ikke noe særlig. Barn syns sikkert at det er morsomt at det er Olaf, men det ligner ikke så mye på Olaf, sier Hansrud.

– Den er ingenting, en pinne med luft, sier Thorp.

De voksne sender derimot Royal Peanøtt Vegan og Crème Lakris til topps med terningkast seks, men disse liker ikke barna.

– Royal Peanøtt Vegan var en god is, selv om den var vegansk. Det var ordentlig smak av peanøtter og ordentlig god sjokolade. Den var godt gjennomført, sier Thorp.

– Crème Lakris får sekser fordi det er masse lag av lakrissmaker oppå hverandre som fungerer bra sammen. Det er både salt lakris i det du tar en bit av den, men så ligger det igjen den søte fudgen etterpå som også fungerer dødsbra, sier Hansrud.

ÅRETS VINNERE: Frozen Olaf ice cream med is som ser ut som Olaf er barnas favoritt. De gir den terningkast 5. De voksne liker Crème Lakris og Royal Peanøtt aller best og gir disse terningkast 6. Foto: Pernille Dvergedal/TV 2 hjelper deg

– Jeg liker ikke lakris, sier Ingelin.

– Det utenpå var alt for salt og ekkelt, sier Eline.

– Voksne liker lakris. Jeg tipper smaksløkene blir dårligere jo eldre du blir, ler Emilia.

Is med sjokoladetrekk:

Royal Peanøtt Vegan

Voksne: 6

Barn: 2

Voksenpanelet er overrasket over at dette er en vegansk is, den merkes ikke. Karamellisen er svært god, det samme er peanøttsmaken fra sjokoladetrekket. Barna syns også selve isen smaker som en «vanlig» is, men liker ikke nøttesmaken som er i sjokoladetrekket.

Magnum Double Gold Caramel Billionaire

Voksne: 4

Barn: 4

Is med trekk av krokansjokolade med kjeksbiter og et lag av salt karamellsaus. En is som likes ganske godt av begge panelene. God balanse av søt og salt, men litt for mye karamell for et par av barna.

Firkløver

Voksne: 4

Barn: 3

Is med Freias berømte Firkløver-smak. Isen lever opp til forventningene og smaker akkurat som Firkløver. For to av barna blir det for mye nøttesmak, mens de voksne syns smaken blir for flat.

Ben&Jerry's Cookie dough peace pop

Voksne: 2

Barn: 3

Vanilje-is med sjokoladetrekk, med Ben&Jerry's berømte «cookie dough» inni. Årets skuffelse ifølge de voksne. Begge panel mener sjokoladetrekket har en rar, myk konsistens og at isen blir kvalmende søt. Barna syns cookie doughen har sandete konsistens.

Magnum Double Hazelnut Chocolate

Voksne: 3

Barn: 2

Hasselnøtt-is med mørkt sjokoladetrekk. Barna syns sjokoladen er for tykk og for mørk. De voksne liker den litt bedre, men syns isen blir litt for kjedelig og savner mer kontraster.

Isbjørn is Dobbel marshmallows og peanøtter

Vokse: 3

Barn: 2

Fløteis med sjokoladesmak, marshmallows, røstede peanøtter og sjokoladesaus. Barna syns sjokoladen blir for søt og ikke spesielt god. De er heller ikke fan av peanøttene. De voksne syns isen blir for tung og savner med balanse, f.eks. mer saltsmak.

Royal Trippel sjokolade

Voksne: 1

Barn: 4

Is med vanilje- og sjokoladesmak. Det ytterste laget består av melkesjokolade, kjeksbiter og hvit sjokolade. Her syns de voksne at det blir alt for mye og at sjokoladesmaken blir for tung. Barna liker isen litt bedre, men syns også at isen er veldig søt og kan bli litt kvalmende.

Saft- og frukt-is

Bringebærpinne

Voksne: 5

Barn: 4

Isen som scorer best hos begge panel sammenlagt. Bringebærtrekk med bringebærsaus inni vaniljeisen. Gode, rene smaker ifølge voksenpanelet. Barna syns også at smakene passer bra sammen.

Star Wars ice saber

Voksne: 3

Barn: 4

Isen de voksne gleder seg mest til. Skal smake blåbær, men smaker «blått» og kunstig. Gøy utseende og konsept, men smaken er dessverre ikke like god. Barna liker den søte smaken, men er enige i at det er en kunstig smak og ikke smak av blåbær.

Sommeris

Voksne: 4

Barn: 4

Retro-is som er tilbake på markedet. Saftis med appelsinsmak og et lite sjokoladetrekk på toppen. En is de fleste kan like. De voksne savner litt sterkere appelsinsmak. Barna syns også at isen smaker litt lite, men at den er god.

Spiderman 3D ice

Voksne: 4

Barn: 2

Saftis med jordbærsmak. Ser ikke helt ut som Spiderman når man åpner isen, men formen er likevel morsom og lett å spise. De voksne liker denne mye bedre enn barna og syns jordbærsmaken er god. Barna syns isen smaker for lite.

Dream mango & pasjonsfrukt

Voksne: 5

Barn: 4

Sitron-is med lag av mango og pasjonsfrukt på utsiden. Slår godt an hos både barn og voksne. De voksne syns isen har masse syre og at det virkelig smaker pasjonsfrukt. De savner imidlertid mer kontrast og skulle ønske at det var vanilje-is og ikke sitron-is på innsiden.

Crème Lakris

Voksne: 6

Barn: 1

De voksnes favoritt! Vanilje-is med salt lakristrekk og søt lakris fudge på innsiden. Voksenpanelet syns den er godt balansert og roser Hennig-Olsen for å ha turt å lage en is som smaker skikkelig lakris. Barna hater lakrissmaken og syns de voksne er rare som liker den.

Magisk kroneis

Voksne: 2

Barn: 2

Årets sammenlagte taper. Krone-is med tyggis-smak. Barna mener denne muligens egner seg for de aller minste barna. Begge panel mener isen prøver for mye og ikke smaker godt. De voksne syns tyggis-smaken minner om kunstig tutti-frutti-smak.

Disney Frozen Olaf ice cream

Voksne: 1

Barn: 5

Barnas vinner (og de voksnes taper). Vanilje og sjokolade-is. Barna liker at den ser søt ut og at det er milde smaker. De voksne syns derimot at isen smaker «luft» og at den er kjedelig.

Haribo

Voksne: 2

Barn: 4

Vanilje-is med jordbærsaus og gummibjørner i «pinnen». Slår bra an hos barna, som syns isen er morsom og smaker godt. Det er også gøy med gummibjørner i bunn når man har spist opp isen. De voksne syns isen er kjedelig på smak og at jordbærsausen smaker kunstig.