Flere reagerer på Sbanken-nyhet: – Ikke en god dag for kundene

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter nyheten om at DNB vil kjøpe Sbanken, og flere truer med å forlate banken dersom oppkjøpet blir et faktum. DNB-sjefen sier en sammenslåing vil gi enda bedre tjenester for kundene.

Torsdag morgen varslet DNB at de ønsker å kjøpe alle aksjene i Sbanken for 11,1 milliarder kroner. Kjøpet forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet og Finansdepartementet, som er ventet å være avklart i tredje kvartal 2021.

Nyheten om at DNB vil kjøpe Sbanken har fått mange til å reagere. På Twitter skriver en rekke Sbanken-kunder at et DNB-oppkjøp vil gjøre at de forlater banken.

– Hvis DNB kjøper Sbanken, så er jeg på utkikk etter ny finanstjenesteleverandør, skriver en.

– Typisk DNB - først utraderte de Postbanken og nå vil de sluke Sbanken. Etter 25 år som fornøyd kunde i Sbanken må jeg finne meg en ny bank. Trist, skriver en annen.

– Trenger de mindre bankene

Jens Brun-Pedersen skriver på Twitter at Sbanken vil miste ham som kunde dersom de lar seg kjøpe av DNB. Han har fått mange kommentarer fra andre som tenker det samme.

Hei @Sbanken ! Hvis dere lar dere kjøpe av DnB, mister dere meg som kunde.

Sikkert ingen stor trussel, men det kan være flere av oss. — Jens Brun-Pedersen (@JensBP) April 15, 2021

Til TV 2 forteller Brun-Pedersen at han har vært fornøyd kunde i Sbanken i mange år, etter at han forlot nettopp DNB.

– Jeg irriterte meg over at DNB alltid var så raske med å heve rentene, og veldig trege med å senke dem. Jeg irriterte meg også over høye lederlønninger, så jeg besluttet å bytte bank, sier Brun-Pedersen, som beskriver seg selv som en vanlig bankkunde.

– Jeg har hatt mindre å irritere meg over etter at jeg byttet bank, og det blir veldig rart å skulle forbli i en bank som jeg forlot.

Han mener DNB har stor nok makt fra før i bankmarkedet, og tror det kan være skadelig for konkurransen med et oppkjøp.

– Vi trenger de mindre bankene som kan glefse litt i markedet.

– Ut fra reaksjonene på Twitter virker det som at mange er enig med deg?

– Det viser at jeg ikke er alene om min intuitive reaksjon. Det kan jo kanskje utgjøre et lite pip i den store sammenhengen, selv om det vel er de store eierne som til slutt tar avgjørelsen, sier Brun-Pedersen.

– Ser langt flere negative sider

Siviløkonom Hallgeir Kvadsheim, blant annet kjent fra TV3-programmet Luksusfellen, sier mange av de som er kunder i Sbanken i dag er folk som har flyktet fra DNB.

– Dette er ikke en god dag for Sbankens kunder. Mange av dem forlot DNB fordi de var lei av dårlige priser og høyere gebyrer. Nå er ikke Sbanken lenger det de en gang var, men de er fortsatt en kraft i konkurransen mellom bankene i Norge, sier Kvadsheim.

– Jeg mener konkurransen blir rammet hvis Norges største bank får kjøpe en av Norges mest innovative banker.

Han påpeker at et oppkjøp ikke vil være udelt negativt for Sbankens kunder, ettersom DNB har betydelig digital kompetanse som Sbanken kan dra nytte av.

– Det er noen funksjonaliteter som Sbanken mangler, som de kan få gjennom dette oppkjøpet. Brukeropplevelsen kan bli enda bedre, og de kan få tilgang på flere tjenester for pensjon og forsikring. Det er noen positive sider for Sbankens kunder, men jeg ser langt flere negative sider.

Tror merkevaren beholdes

Økonomen er ikke overrasket over at DNB vil kjøpe Sbanken.

– Hvis du er en av de dårligst likte i klassen, er det klart at du vil bli sammen med den som er best likt i klassen. Det gjelder både i bankmarkedet og livet ellers. Sbanken er svært populære i kundemålinger, mens det motsatte er tilfellet for DNB, sier Kvadsheim.

Det er spesielt for bankmarkedet han er bekymret dersom DNB får grønt lys til å kjøpe Sbanken.

– Det er viktig for alle kunder uansett bank at Sbanken beholdes uavhengig av de store bankene i Norge. Eller, det er ikke så viktig at de beholdes uavhengig, men at de hvert fall ikke blir kjøpt opp av en av de største bankene.

Han tror ikke DNB vil kle opp Sbanken i DNB-drakt etter et eventuelt oppkjøp, og tror heller ikke det ville vært særlig fornuftig.

– De vil nok beholde Sbanken-merkevaren. Det er ikke sikkert rentene blir så mye høyere i Sbanken etter oppkjøpet, men de blir nok heller ikke noe lavere, for å si det sånn.

Han anbefaler dagens Sbanken-kunder om å vente og se an utviklingen, og følge nøye med på hva som skjer dersom oppkjøpet blir et faktum. Han er slett ikke sikker på at Sbanken kan vente seg noe kunderas, slik noen har spådd.

– Det er ganske mye styr å bytte sin dagligbank med brukskonto og alt annet som følger med. Samtidig har nok Sbanken blant de mest bevisste kundene, som kan ha lavere terskel for å bytte bank.

– Vil styrke miljøene

Finansforbundet har uttalt at de er positive til DNBs ønske om oppkjøp av Sbanken. Forbundsleder Vigdis Mathisen ser på et oppkjøp som en styrking av det norske bankvesenet.

– Norsk finansnæring konkurrer med store internasjonale finanskonsern. Da er det positivt at vi kan styrke kompetansemiljøene i Norge for å sikre vår posisjon og levere enda bedre kundeopplevelser, sier Mathisen.

Huseierne er ikke like positive, og mener et oppkjøp vil svekke bankkonkurransen for norske forbrukere. Generalsekretær Morten Andreas Meyer mener sammenslåingen ikke bør få lov til å bli gjennomført.

– Vi har i dag et bankmarked i Norge som er uoversiktlig og preget av dårlig konkurranse. Hvis DNB får kjøpe opp Sbanken, mister vi en viktig utfordreraktør i markedet, sier Meyer, og fortsetter:

– Dette vil først og fremst gi dårligere konkurranse for norske forbrukere, og vi forventer at konkurransemyndighetene kommer på banen i denne saken.

– Vil gi enda bedre tjenester

DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen mener DNB og Sbanken er likere enn mange tror, og synes sammenslåingen er spennende.

DNB-sjef Kjerstin Braathen er spent på et mulig et oppkjøp. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Alle kunder har blitt mer digitale de siste årene, og vi jakter begge på å levere de beste digitale kundeopplevelsene. Vi har begge dyktige og kompetente miljøer i Bergen både på teknologi og økonomi. Jeg tror en sammenslåing av disse miljøene vil gi enda bedre tjenester for kundene, sier Braathen.

– Ser dere noen betenkeligheter med oppkjøpet?

– Vi har lagt inn et bud, så vi ser mulighetsrommet som viktig. Så er det alltid et arbeid som skal gjøres. Først er vi nå spente på aksjonærene som skal vurdere dette tilbudet, og så skal vi jobbe sammen med å skape løsninger framover, sier Braathen.

Flere har tatt til orde for at oppkjøpet ikke bør godkjennes. Til dette sier konsernsjefen at DNB er ydmyke og har respekt for prosessen myndighetene skal gjennomføre.

– Vi både håper og tror at oppkjøpet godkjennes, gitt at aksjonærene godtar tilbudet. I sum har DNB tidligere vært mye større enn vi blir gjennom å slå oss sammen med Sbanken.

(TV 2 / NTB)