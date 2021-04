– Burde sett på det nasjonale sikkerhetsaspektet tidligere

23. mars skrinlegger regjeringen salget av motorfabrikken Bergen Engines etter voldsomt press fra opposisjonen og Forsvaret.

I dag svarer regjeringen på håndteringen av saken, under en høring på Stortinget.

Hvem visste hva, og når visste de det, er det store temaet.

– Det nasjonale sikkerhetsaspektet burde vært adressert tidligere enn i midten av januar, sier justisminister Monica Mæland (H).

Ville styrket Russland

Det var Bergens Tidende som først omtalte at det Russiske selskapet TMH ville kjøpe motorfabrikken i Bergen. Avisen avslørte også at selskapet hadde tette forbindelser til russiske oligarker.

– Vår hovedvurdering er at oppkjøp ville bidratt til å styrke Russlands evne til militær modernisering på lengre sikt, sier sjef for Etterretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes.

Sjef for etterretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes, sier de først så på salget 14. januar. Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

Etjenesten fikk beskjeden om salget 16. desember, og gjorde sin første vurdering 14. januar - i oppdrag fra Forsvarsdepartementet.

Blant annet var det viktig for dem å avklare hvordan salget kunne påvirke vedlikehold og skjerming av teknologi på spionskipet FS «Marjata».

Motorfabrikken har nemlig ansvar for levering av motorer og reservedeler til forsvarsskip for Norge og flere andre NATO-land.

Brukte over en måned

– Vi leverte en kortrapport til Forsvarsdepartementet 18. januar, og fulgte opp denne med en mer utarbeidet rapport 12. februar, sier Stensønes.

– I denne rapporten er konklusjonene rimelig klare.

Likevel tar det over en måned før regjeringen faktisk stopper salget.

4. mars mottar etterretningstjenesten et nytt oppdratt fra Forsvarsdepartementet. Dette resulterer en ny rapport 11. mars.

18. mars bestemmer regjeringen seg for å stase salget.

– Behov for justeringer

Justisminister Monica Mæland var først ut av statsrådene. Hun tok tydelig selvkritikk på at det nasjonale sikkerhetsaspektet burde vært sett på tidligere.

– Men det er vanskelig å se at saken kunne funnet sin løsning tidligere, på grunn av informasjonsinnhenting og en grundig vurdering.

Også lokasjonen til Bergen Engines er sentral i høringen. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Statsråden fikk selv vite om salget 14. januar. Det er justisdepartementet som har ansvaret for sikkerhetsloven.

– Bergen Engines-saken viser at det er et behov for å se på justeringer i kommende revisjon av sikkerhetsloven, sier Mæland.

Statsministeren inn på teppet

Både næringsdepartementet og forsvarsdepartementet var tidlig ute å uttrykte at salget ikke ville bli stoppet.

Også forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen (H), bekreftet at Bergen Engines ikke var underlagt sikkerhetsloven, og derfor ikke underlagt eierskapskontroll.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skal begge forklare seg i dagens høring. Foto: Berit Roald

– Her er også handelspolitiske hensyn og ta. Det er ikke slik at bare fordi det står Russland eller en annen nasjon på en henvendelsen, at vi kan skyve den fra oss, sa han til TV 2 i mars.

Forsvarsministeren skal i høring senere i dag, etterfulgt av utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) og statsminister Erna Solberg (H).