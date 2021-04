Idrettsstyret vil oppheve høydehusforbudet

Idrettsstyret støtter forslaget fra friidrettsforbundet om å oppheve høydehusforbudet.

– Tiden er inne for å oppheve det særnorske forbudet, sier 1. visepresident Vibeke Sørensen.

– Dette skal bli en fornuftig bruk og ikke et misbruk, fortsetter Sørensen

Nå vil idrettsstyret nedsette en en gruppe som skal utarbeide retningslinjer for bruk av høydehus.

I slutten av mai faller den endelige avgjørelsen på Idrettstinget.

Flere trenere og utøvere har tatt til orde for at det i pandemi-perioden burde gis mulighet for simulert høydetrening i Norge.

Norge er alene om å ha et generelt forbud (innført i 2003) mot høydehus. Dette er innretninger som gjør at man kan trene og oppholde seg i tynn luft og dermed øke antall røde blodceller.

Ingebrigtsen-brødrene er for tiden i Spania for å trene i høyden.

Gjert Ingebrigtsen er blant dem som mener høydehusforbudet må skrotes.

– Vi ønsker at norske utøvere skal konkurrere på like vilkår med resten av verden, har han tidligere uttalt.