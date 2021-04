Mann funnet død etter brann i Nes

Rundt klokken 05.30 torsdag morgen fikk politiet inn tips om at det var oppstått brann i et bygg. De rykket ut til stedet og startet slokkingsarbeid.

På stedet ble det gjort funn av en død person. Jourhavende jurist i Øst politidistrikt, Elisabeth Leslie Kaspersen, sier til TV 2 at den døde er en mann i 40-årene.

– I denne saken er omstendighetene såpass uklare at det per nå etterforskes som et mistenkelig dødsfall, sier Kaspersen.

Brannen var svært omfattende, og en av politiets hypoteser er derfor at det kan dreie seg om ildpåsettelse.

Politiet jobber nå med kriminaltekniske spor på stedet. Det var Romerikes Blad som først omtalte dødsfallet.