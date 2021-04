Dette vaksinespørsmålet splitter ekspertene

Flere har gitt uttrykk for at de vil ta vaksinen fra AstraZeneca, selv om norske myndigheter har satt den på pause. Men ekspertene er uenige.

I en kronikk i Aftenposten skriver kommentator Jacob Lund «Unnskyld, hvor er køen for frivillig AstraZeneca-vaksinering?».

Også programleder i TV 2 Linn Wiik har gitt uttrykk for at hun ønsker å la seg vaksinere med AstraZeneca, til tross for konsekvensene for alvorlige bivirkninger.

– Det høres sikkert veldig brutalt ut. Men noen må ofres i krigen mot koronaen. Sånn er det i alle kriger. Denne gangen kan det godt være meg, skrev Wiik i en kronikk publisert i midten av mars.

Tusenvis av doser på lager

Vaksinen fra AstraZeneca ble satt på pause i Norge for en drøy måned siden, etter at det ble oppdaget flere tilfeller av alvorlig blodpropp hos unge og tilsynelatende friske mennesker.

Felles for alle var at de nylig hadde blitt vaksinert. Tre av dem mistet livet.

I påvente av en avgjørelse står over 160.000 doser med vaksinen klar til bruk i Norge. Det samme gjør 70.000 doser av Janssen-vaksinen, som tidligere denne uken ble satt på pause av amerikanske helsemyndigheter etter flere blodpropp-tilfeller.

Forsker skeptisk

Vaksineforsker Even Fossum er imidlertid skeptisk til at folk selv kan velge å bli vaksinert med disse vaksinene, selv om myndighetene skulle si nei.

PROBLEMATISK: Vaksineforsker Even Fossum mener det kan bli problematisk å tilby folk å ta vaksinene frivillig. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det er en mulighet, men samtidig så synes jeg at når FHI skal anbefale en vaksine, skal man gjøre det på grunnlag av at man mener det er trygt. Da synes jeg det fort kan bli feil, hvis man skal ha en ta det på egen risiko-holdning, sier Fossum og legger til:

– Skal FHI anbefale en vaksine, må de gå god for at dette er et godt produkt.

– Vanskelig

Det er assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad enig i.

– For myndighetene er det viktig å basere råd basert på prinsippene om at nytten langt skal overgå ulempene for den enkelte ved vaksinasjon. Det er derfor vanskelig hvis en skulle komme i en situasjon der man ikke anbefaler visse grupper å ta en vaksine, men samtidig bruker de samme offentlig anskaffede vaksinene på folk som likevel ønsker å ta dem, sier Rostrup Nakstad.

– Hadde du stilt deg i kø for å ta disse vaksinene?

– Jeg følger selv FHIs anbefalinger i vaksinasjonsprogrammet. De gjør veldig gode vurderinger av dette, sier han til TV 2.

Bør vurderes

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo mener imidlertid at et frivillighetsprinsipp bør vurderes.

– Om man forutsetter at alle som eventuelt blir presentert for valget om AstraZeneca-vaksinen får så god informasjon at de kan ta et informert valg, vil det kunne bidra til at vi kommer raskere ut av pandemien, sier Grødeland til TV 2.

POSITIV: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland er positivt til et eventuelt frivillighetsprinsipp. Foto: Rune Blekken / TV 2

Vaksineforskeren understreker at hennes prinsipielle utgangspunkt er at personer i et demokrati selv skal få ta så mange beslutninger om eget liv som mulig, og at frivilligheten derfor må vurderes.

– Konsekvensene av en slik frivillighet bør belyses godt før man konkluderer i noen som helst retning, og også implikasjoner av det eventuelle personlige valget.

– Veldig synd

Lege og skribent Kaveh Rashidi håper vaksinene er trygge nok til at folk som ønsker å ta risikoen, kan ta den.

– Det er veldig synd å måtte vente helt til høsten med å ferdigvaksinere, men slike vurderinger er veldig kompliserte. Veldig mange mener mye om risikoen, og vi hvermannsen forstår ikke kompleksiteten i slike kost/nytte-analyser ved hjelp av magefølelsen vår, sier Rashidi til TV 2.

HÅPER VI SLIPPER: Lege og skribent Kaveh Rashidi håper folk slipper å måtte ta valget selv. Foto: Jorunn Valle Nilsen

Han mener at i Norge, hvor ting går relativt bra, er vi ikke nødvendigvis villig til å ofre liv til noen bivirkninger, i motsetning til andre hardere rammede land.

– Heldigvis er det veldig flinke folk som nettopp tar de vurderingene, så vi slipper, sier den erfarne legen.