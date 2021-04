– Det er en skremmende utvikling

På Åssiden venter en utålmodig, Mads Westlie Gundersen på å få spille fotball igjen. I det miste få lov til å trene som normalt. Den siste kampen han og laget spilte var i 2019.

– Det har vært mye frustrasjon. Vi har vært gjennom strenge tiltak og avstand, og nå ser vi i spillergruppa at man snart er i ferd med å gi opp, forteller den spillende assistenttreneren.

Mads Westlie Gundersen er spillende assistenttrener for Åssiden. Foto: Vegard Kjøllmoen Steien

Og det er allerede flere spillere som har gitt opp. Gundersen har også kontakt med andre lag i distriktet som ikke klarer å stille lag.

– Det har vært en tung periode vi har vært gjennom og vi ser at vi også har opplevd frafall fra enkelte i spillergruppa. Det er kjipt å se at unge voksne som virkelig er glad i fotballen faller fra fordi de ikke får bruke trening som en arena.

Åssiden bare et eksempel på hvordan det står til i landets fotballklubber og idrettslag akkurat nå. Breddefotballen har blitt svært skadelidende i en pandemi. Spesielt spillere over tjue år. For denne gruppen har det vekslet mellom totalt treningsforbud til trening uten nærkontakt siden mars i 2020.

– Det er det kjipeste å oppleve. Vi har en del unge voksne som har lyst til å ta steget og de har hatt en vond hverdag når fotballen betyr så mye, sier Gundersen.

Nå har NFF Buskerud, med spillerutvikler og tidligere toppspiller, Mounir Hamoud i spissen utarbeidet en rapport som viser en skremmende utvikling blant breddespillerne.

– Vi har allerede fått negative konsekvenser og jo lenger det går blir det verre og verre. Vi blør og såret er ganske dypt nå, sier han.

434 utøvere og trenere fra 3. til 7.divisjon for menn og 2. til 4.divisjon, kvinner i Buskerud har svart på undersøkelsen som viser konsekvensene av avstandskravet på fotballtreninger for spillere og lag i seniorbredde.

Fotballpresident, Terje Svendssen Foto: Frank Lervik

Hele 47% av spillerne har sluttet å delta på treninger på grunn av avstandskravet. I aldersgruppen 20 pluss er frafallet enda større.

• 4 av 5 spillere som har sluttet å trene oppgir at det er fem måneder eller mer siden deres siste fotballtrening.

I tillegg har over halvparten av lagene i seniorbredde sluttet å arrangere fotballtreninger på grunn av avstandskravet.

Hele 4 av 5 lag i lavere divisjoner for menn har ikke treninger i det hele tatt eller gjennomfører treninger kun hos spillere under 20 år.

• Kun 3 av 10 lag arrangerer fotballtreninger med gjeldende regelverk for alle spillere.

– Mange har sluttet som følge av avstandskravet. Det er et stort treningsfrafall. De som deltar deltar i mye mindre grad enn tidligere. Det er negativt for fotballen og for idretten. Både fra et idrettsperspektiv, men også fra et helseperspektiv, sier Hamoud.

Fotballpresident, Terje Svendsen mener utviklingen er alarmerende.

– Det er strekt bekymringsfullt. Det er sju av ti senior breddeklubber som ikke trener for øyeblikket og halvparten av spillerne har ikke trent på fem måneder. Det er stor risiko for et stort frafall så her har man en kjempeutfordring i forhold til folkehelsen og i forhold til å få i gang disse spillerne igjen.

Det fryktes også for gjennomføringen av ulike ligaer dersom restriksjonene vedvarer. 31% av de spurte sa de vil vurdere å slutte med fotball dersom avstandskravet fortsetter.

Trenere og ledere frykter de ikke kan stille lag kommende sesong.

• Over 80 % av trenere/lagledere oppgir at det er sannsynlig eller svært sannsynlig med frafall hvis ikke normale treninger er gjenopptatt i løpet av mars.

• 43 % av trenere/lagledere sier at det er sannsynlig eller svært sannsynlig å måtte trekke laget fra seriespill hvis ikke normale treninger gjenopptas i løpet av mars.

– Det er bekymringsfullt for de som har ambisjoner. Det tærer på motivasjonen og viljen etter hvert. Man får ikke utøvd det man er mest opptatt av. Så er fotball er lagidrett. Hvis fire til fem spillere slutter vil det få store konsekvenser for hele laget. Det vil være en dominoeffekt. Og mister man seniorlag mister man også hospiteringsmuligheter for juniorspillere og kanskje instruktører til fotballskole. Det er ikke frafall bare knyttet til det ene laget, sier Hamoud.

Undersøkelsen avdekker også en stor utfordring knyttet til den mentale helsen til utøverne. 9 av 10 oppgir at fotball er viktig for å ivareta deres mentale helse.

– Vi er smertelig klar over at fotballen betyr veldig mye for veldig mange. Spesielt i aldersgruppen unge voksne, men også for eldre-voksen som bruker dette som en sosial arena. Det er ikke hyggelig lesning, men ikke overraskende, sier Mads Gundersen fra Åssiden.

Fotballpresidenten ser ingen grunn til å fortsette med avstandsregelen blant fotballspillere i områder hvor smittetrykket ikke er høyt. Han forteller at de er i ferd med å sluttføre flere liknende undersøkelser som i Buskerud og mener situasjonen der dessverre ikke er unik.

– Jeg tror dette er en generell utfordring. Spesielt for de over 20 år. Trettheten er ganske kraftig. Vi har fått bekymringsmeldinger fra flere kretser og håper å komme i gang med vanlig trening for denne gruppa der smittetrykket tillater det.

NFF har selv fått kritikk for manglende handling av klubber og ledere som mener de ikke har stått på nok for denne gruppen spillere.

– Har dere gjort det dere kan?

– Vi har i dialog med med helsemyndighetene og politiske myndigheter gjort det vi kan, men vi ble innhentet av smittebølgen. Vi har lagt frem dokumentasjon på hvordan vi gjenåpnet barne-og ungdomsfotballen i fjor uten store smitteproblemer og vi har vist til smitteprotokoller som gjør at vi kan gjennomføre fotballtreninger utendørs under trygge rammer, noe som gjør at vi bør få lov til å starte opp igjen.

– Betyr det at du mener det ikke lenger er belegg for å holde på disse restriksjonene?

– Det er én-meters regelen som gir utfordringer for denne gruppa slik at man ikke kan ha vanlig trening. Undersøkelser viser at utendørsaktivitet og utendørs fotball gir lavt smittetrykk så vi mener det er grunnlag for å kunne komme tilbake til vanlig trening så snart som mulig.

Åssiden er tydelig på hva de mener om innsatsen til Kulturminister, Abid Q. Raja og regjeringen når det kommer til breddespillerne. Forrige uke lovet Raja via VG at det snart ville komme gode nyheter.

Kulturminister, Abid Q. Raja Foto: Berit Roald / NTB Foto: Berit Roald

– Jeg må si at vi blir nedprioritert. Det er veldig tydelig. Så registrerer jeg at vi skulle få se et lys i enden av tunnelen. Det lyset er veldig langt unna og det føles som breddeidretten har vært enkel å stenge ned. Uten at man har kunnet vise til at smitten ville blomstret opp ved en gjenåpning. Viljen til tiltak har vært manglende.

Kulturdepartementet har fått tilsendt rapporten fra NFF, men har ikke svart på TV 2s henvendelser om en kommentar fra Kulturministeren.

Monuir Hamoud mener det nå haster.

– Nå er det ekstremt viktig å komme i gang. Vi er på bristepunktet og vi ser at mange sliter. Gjennom Olsvik-rapporten antydes det at smitterisikoen er lav ved å drive med fotballaktivitet ute. Jeg hadde håpet det skulle komme en en mer konkret plan.

– Det er viktig å få i gang barne-og ungdomsidretten, men fotballspillere 20 pluss MÅ i gang, legger fotballpresidenten til.

På Åssiden tør de ikke lenger håpe på en snarlig gjenåpning etter så mange skuffelser.

– Hadde du spurt meg i mars i fjor hadde jeg tenkt at vi skulle være i gang igjen i juni 2020. Nå vet jeg ikke lenger. Jeg håper vi kan åpne for kontakttrening innen rimelig tid og ta det stegvis. Jeg tør ikke håpe på mer enn det.