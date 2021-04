Manglet smittevernutstyr – da tok avdelingslederen saken i egne hender

Da pandemien inntraff, ble smittevernutstyr et av verdens største knapphetsgoder over natten. Da myndighetene ikke klarte å skaffe nok, tok avdelingslederen ved intensivavdelingen på OUS saken i egne hender.

Onsdag kom rapporten fra Koronakommisjonen, som konkluderer med at Norge ikke var godt nok forberedt pandemien.

Et av hovedpunktene i rapporten er mangelen som var på smittevernutstyr:

Regjeringen visste at det var stor sannsynlighet for at det ville bli vanskelig å skaffe smittevernutstyr under en pandemi.

Selv om man helt siden 80-tallet har vurdert en global pandemi som den mest sannsynlige samfunnskrisen, var beredskapslagrene helt tomme ved inngangen til 2020.

TOK GREP: Øystein Fahre har gjort det han mener er nødvendig. Foto: Lauritz Rushfeldt Vatne / TV2

– At det var mangel på smittevernutstyr, var jo helt åpenbart. Vi var nok ganske kreative og begynte på egenhånd å lete etter alternativt utstyr, sier Øystein Fahre.

Han er avdelingsleder på intensivavdelingen på Oslo universitetssykehus.

Det siste året har han gjort det myndighetene ikke klarte. Han har bygget et beredskapslager – i kjelleren på Rikshospitalet.

– Og det har gått bra?

– Det har gått bra. Det ser vi resultatet av her, sier Fahre.

– Men du har ikke fått noe hjelp av myndighetene?

– Nei, det har jeg ikke.

– Hva tenker du om det?

– Jeg har vel heller ikke fortalt myndighetene at jeg har tatt et eget initiativ her, sier han.

Øverste klasse

I kjelleren på Rikshospitalet får TV 2 være med inn på lageret, som er så stort Oslo universitetssykehus (OUS) for en mulig ny pandemi.

Om den skulle inntreffe om 5 eller 10 år spiller ingen rolle.

Utstyret blir nemlig desinfisert i et ozon-kammer, som er bygget opp i smittevernavdelingen på sykehuset.

– Vi er et par stykker som har tatt det ansvaret, og det startet vi med på skjærtorsdag i fjor, når vi skjønte at det kanskje ikke var nok smittevernutstyr til de ansatte som skulle ta vare på covid-19-pasientene.

OZON: Smittevernutstyret gasses i nesten fem timer etter bruk, før det kan brukes igjen. Foto: Magnus Nøkland/TV 2

– Har dere gått utenfor instruksen her?

– Godt spørsmål. Vi har jo ikke noen instruks om å ikke sikre liv og helse til de ansatte. Eventuelle innkjøpsregler var det ikke tid til å sette seg inn i slik situasjonen var, sier han.

Innenfor åndedrettsvern er utstyret til OUS av øverste klasse.

De består av en hette, en slange for filtrert luft, en turboenhet, et batteri, filter og et belte som turboenheten med batteri er festet til.

KATASTROFELAGER: Bak døren skjuler det seg nok utstyr for resten av pandemien, og litt til. Foto: Lauritz Rushfeldt Vatne / TV2

Utstyret produseres i Tsjekkia, som ifølge Fahre er det eneste andre europeiske landet, tillegg til Norge, som bruker det.

– De begynte å holde igjen litt av bestillingene våre i høst, fordi de skjønte at dette er bra utstyr, som de også ville bruke selv, sier han.

20 millioner kroner

Fahre sier at prislappen på utstyret og de to desinfiseringskammerne snart er oppe i 20 millioner kroner.

– Dette har ikke jeg budsjett til.

– Men du må ha det?

– Jeg må ha det. Jeg har jo ikke lyst til å sende ansatte til å jobbe med covid-19-pasienter uten adekvat smittevernutstyr på seg. Det måtte jeg sannsynligvis gjort hvis ikke vi hadde hatt dette utstyret her, sier Fahre.

– De planene og det man hadde fra før, det holdt ikke?

– Nei, det holdt ikke. Det er helt riktig.