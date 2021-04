Mens mange av konkurrentene satset på SUV-er og hadde stor suksess med det, satt Skoda lenge stille i båten.

Men i 2017 var det klart for Kodiaq. En 4,7 meter lang og ganske robust bil, med mulighet for både 4x4 og syv seter. Dessuten mange smarte og praktiske løsninger, kombinert med gunstige priser.

Kodiaq fikk en svært god mottagelse og har nå solgt i over 600.000 eksemplarer. Også her hjemme var interessen god, i alle fall frem til de elektriske SUV-ene rullet inn og tok store markedsandeler.

Tøff intern konkurranse

Nå er Kodiaq halvveis i livsløpet, dermed er det klart for en oppgradering. Og bare for å si det med én gang: Skoda later ikke til å ha noen ladbare planer med denne bilen. Her er det fortsatt tradisjonelle bensin- og dieselmotorer som gjelder. Det betyr nok at den kommer til å få det svært tøft her til lands.

Ikke minst også på grunn av konkurransen fra Skodas første elektriske SUV Enyaq som straks ruller inn i det norske markedet.

Ny Kodiaq kommer hit i sommer. Blant nyhetene er Full LED Matrix- frontlykter, for første gang i en Skoda. Bensin- og dieselmotorene er oppgraderte. I tillegg får den sportslige toppmodellen Kodiaq RS ny motor. Interiøret får også visuelle og teknologiske nyheter.

Skoda gikk for et ganske høyreist og kantete design på Kodiaq, dermed skiller den seg også ut mot mange av de mer sporty konkurrentene i klassen.

For første gang med massasje

Den oppgraderte modellen blir tilgjengelig i utstyrsnivåene «Active», «Ambition» og «Style». Disse vil ha nye aluminiumsdetaljer foran og bak, som skal gi forsterket offroad-preg. Den nye fronten har forhøyet panser og en nydesignet, mer oppreist grill Nye Kodiaq vil også leveres som L&K, Sportline, og som RS-utgave.

Spesielle aero-hjul, nytt designet av front- og bakstøtfanger, ny hekkspoiler og luftslisser på siden av bakvinduene skal bidra til bedre aerodynamikk.

Innvendig er det nye dekordetaljer, mulighet for kontrastsøm i dashbord og dørpaneler, og nye funksjoner for ambientbelysingen. For første gang kan bilen leveres med ergonomiske, perforerte skinnseter, med elektrisk justering, ventilasjon og massasjefunksjon.

En god del finpuss også innvendig, blant annet med nye seter laget av resirkulerte materialer.

Alltid online

Til utstyrsversjonene «Ambition» og «Style» kan man velge såkalte Eco-seter, som har setetrekk fra veganske, resirkulerte materialer. CANTON-lydanlegget med 575 watt (tilvalg) har nå hele ti høyttalere, mot åtte tidligere. Disse kommer i tillegg til den sentralmonterte høyttaleren i dashbordet, og subwooferen i bagasjerommet.

«Virtual Cockpit» med digitale instrumentere kan nå leveres til de fleste modellene, og infotainmentsystemet er av den nyeste generasjon fra Volkswagengruppen (MIB3).

Med innebygget eSIM, er bilen om ønskelig alltid online, og tilkobling til Android Auto og Apple CarPlay kan gjøres trådløst. Utvalget av assistentsystemer inkluderer nå en oppgradert versjon av «Crew Protect Assist», som har en ny bakre radar som registrerer kollisjonsfare bakfra.

Kodiaq har slått seg opp gjennom å gi mye og praktisk bil for pengene. Over 600.000 eksemplarer er så langt solgt.

Fortsetter som syvseter

Den sportslige RS-modellen får ikke bare en visuell oppgradering, men også ny motor: 2,0 TSI-motoren er fra Volkswagengruppens EVO-generasjon og yter 245 hk. Det er 5 hk mer enn forgjengerens biturbo diesel. Samtidig er TSI-motoren 60 kilo lettere enn TDI-motoren. Kombinert med den nye 7-trinns DSG-girkassen gir dette en bedre totalytelse.

To ekstra seter bakerst er noe mange ønsker seg i denne klassen.

Bensinmotorene 1,5 TSI (150 hk) og 2,0 TSI 140 (190 hk) kommer også fra VW_gruppens nye EVO-generasjon. Det samme gjør 2-liters dieselmotorene som yter 150 og 200 hk.

De gir bedre drivstofføkonomi og lavere CO2-utslipp. Dieselmotorene har også inntil 80 prosent lavere utslipp av nitrøse gasser (NOx) takket være sofistikert «twin dose» eksosbehandling.

Kodiaq kan fortsatt velges med en foldbar, tredje seterad, slik at den kan frakte syv passasjerer.

RS-utgaven har fått ny bensinmotor, denne yter 245 hestekrefter.

PS: I bruktmarkedet er det bra med biler å velge mellom. Prisene starter her på like i underkant av 300.000 kroner, da snakker vi 2017/2018-modeller som gjerne har gått et stykke.

Mange av de rimeligste eksemplarene har 1,4-liters bensinmotoren på 125 hestekrefter og forhjulstrekk, med den under panseret blir ikke Kodiaq akkurat noe råskinn.

Har du lyst på Kodiaq med 4x4, må du endel opp i pris. Her starter de rimeligste eksemplarene nå på rundt 360.000 kroner, da ligger kilometerstanden gjerne rundt 150.000.

