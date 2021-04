Frir til distriktene med skjerming av prisen på bensin og diesel

Ap-leder Jonas Gahr Støre lover at folk i distriktene som er avhengige av bil, skal skjermes for økning i CO2-avgiften på diesel og bensin.

Støre fridde til distriktene i sin landsmøtetale torsdag formiddag. Og kritiserte «høyrepartiene». I klimapolitikken skal det ifølge Støre nå være vanlige folks tur, hvis partiet kommer til makten etter høstens valg.

– Det kan ikke være sånn at de med mest får luksusbiler sponset av fellesskapet, mens folk flest må se på gode jobber i olja som blir borte og betale stadig mer for bensin, i bomringen, på el-ferja, sa Støre.

Ap-lederen ga et klart løfte til om at distriktene skal skjermes for enkelte klimatiltak.

– Derfor skal vi skjerme bensin og diesel, særlig i distriktene, fra økningen i CO2-avgiften, slik at folk som må bruke bil, ikke straffes for det, lovet Støre.

DISTRIKTSLØFTE: Partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, fridde åpenbart til distriktene i sin landsmøtetale på hotellet The Hub i Oslo torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB POOL

Arbeiderpartiet gjorde et elendig valg i Nord-Norge for to år siden. Velgerne vendte seg til Senterpartiet. Støre ga beskjed på valgnatten i 2019 at beskjeden fra nord var mottatt og forstått. I landsmøtetalen trakk partilederen fram flere løfter til velgere i distriktene, blant dem halv pris på fergebilletten og utbygging av ladestasjoner landet over.

Vil hedre avdød LO-leder med klimapolitikk

Jonas Gahr Støre nevnte en ny grunn til at partiet skal engasjere seg sterkt i klimapolitikken.

– Dette brant Hans-Christian for. For kort tid siden mistet vi hedersmannen og tillitsmannen Hans-Christian Gabrielsen. Og dere, han som startet i læra på Tofte, han visste at folk aldri kommer til å elske bomringen, for å si det sånn, sa Støre.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen døde brått 9.mars i år. Han våknet aldri opp den morgenen og døde bare 53 år gammel. Støre sa til landsmøtet at partiet kan hedre Gabrielsen ved å leve opp til det han brant for: En rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.

VIL HEDRE: Jonas Gahr Støre trakk fram den avdøde LO-lederen Hans Christian Gabrielsen på landsmøtet. Støre vil hedre Gabrielsen med hans ønske om en mer rettferdig klimapolitikk. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Angrep Høyre

Støre angrep også det han kalte «høyrepartiene» og mente de under koronakrisen hadde vist sitt sanne jeg.

– De sa nei til krav om at krisepenger bare skal gå til seriøse bedrifter. Nei til bonusnekt og utbyttefrys for bedrifter som får krisehjelp av samfunnet. Nei til feriepenger for arbeidsledige, ifølge Støre.



I stedet trakk han fram at regjeringen har sagt et helhjertet ja til kutt i formuesskatten – til tross for at aksjekursene har nådd nye høyder under denne krisen. Ap-lederen mente det var et tydelig svar på hvem som kommer først for Høyre.