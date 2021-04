Skjebnedag for vaksineplanen – utfallet kan få store konsekvenser

Torsdag skal Norge bestemme seg for om vi skal fortsette å bruke vaksinene fra AstraZeneca og Johnson & Johnson.

Klokken 16.00 torsdag holder regjeringen og helsemyndighetene pressekonferanse, hvor temaet er vaksine.

Der vil nordmenn få svar på hva som vil skje med den videre bruken av vaksinene fra AstraZeneca og Johnson & Johnson.

De to vaksinene er såkalte virusvektor-vaksiner, og i flere land i både Europa og USA har folk fått alvorlige tilfeller av blodpropp etter å ha blitt vaksinert med disse vaksinene.

Pause i én måned

Norge satte vaksinen fra AstraZeneca på pause for en drøy måned siden, og tidligere denne uken ga amerikanske helsemyndigheter beskjed om at de setter Johnson & Johnson-vaksinen på pause etter flere blodpropp-tilfeller.

Denne vaksinen skulle etter planen bli tatt i bruk i Norge denne uken, og 70.000 doser har allerede ankommet landet.

Even Fossum jobber som vaksineforsker ved Rikshospitalet. Han mener det er vanskelig å se for seg at man går videre med AstraZeneca, gitt de bivirkningene som har oppstått.

– Man har ikke klart å identifisere noen klare grupper der det ikke er noen risiko, det har nok vært en del av utfordringen. Hvis man hadde en klar gruppe man visste ikke hadde risiko, hadde det vært lettere å bruke vaksinen videre, sier Fossum til TV 2.

– En fordel

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo tror at Folkehelseinstituttet enten forlenger den midlertidig stansen av AstraZeneca-vaksinen, eller velger å droppe den, slik som Danmark.

– Jeg tenker at det første er mest sannsynlig fordi det vil gi tid til å vurdere om det er mulig å få mer informasjon om vaksinen for å vurdere om den kan brukes i grupper i befolkningen som er tryggere enn i andre grupper, sier Grødeland og fortsetter:

– Dersom de tror at de ikke vil få informasjon før vaksinene som er tilgjengelig går ut på dato, tror jeg de vurderer at det er en fordel av de går til andre land.

Vaksineskepsis

Dersom Norge velger å gå videre med AstraZeneca, tror Fossum det kan øke vaksineskepsisen blant befolkningen.

– Man ønsker at folk skal ta vaksinen. Da kan det skje at folk blir skeptiske og velger den bort – når man vil at flest mulig skal vaksinere seg, sier vaksineforskeren.

SPENT: Vaksineforsker Even Fossum er spent på dagens vaksineavgjørelse. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han tror at dersom folk får valget mellom vaksinen fra AstraZeneca eller en annen, så er sjansen stor for at den blir valgt bort.

– Det har man sett andre steder i Europa også, fordi det er en større usikkerhet rundt den, sier Fossum.

Øker risikoen

Han er klar på at det er veldig uheldig, dersom begge vaksinene forsvinner ut av det norske vaksinasjonsprogrammet.

– Alle vil jo gjerne ut av denne pandemien fortest mulig, sånn sett er det veldig uheldig om man mister to vaksinekandidater. Dette kan ha innvirkning på når man ser for seg at samfunnet skal være fullt ut normalt, sier Fossum.

Grødeland anslår at de første AstraZeneca-dosene kommer til å gå ut på dato rett før sommeren.

– Konsekvensen av stans eller midlertidig stans i bruken av AstraZeneca-vaksinen er hvor raskt vi får vaksinert en større andel av befolkningen og nærme oss en flokkimmunitet, som igjen har konsekvenser for hvor fort vi får åpnet samfunnet.

KONSEKVENSER: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland er klar på at en mulig stans i bruken av AstraZeneca kan få konsekvenser. Foto: Rune Blekken / TV 2

I utgangspunktet hadde norske myndigheter sett for seg at hele den voksne befolkningen skulle fått tilbud om én vaksinedose innen midten av juli.

Dersom de to vaksinene forsvinner ut, har de varslet en forsinkelse på opptil tre måneder.

– Hvis en stor andel av befolkningen ikke er vaksinert til høsten, øker det risikoen for at vi ser en ny oppblomstring av smitten i oktober – som vi så i fjor, advarer Fossum.

TV 2 har vært i kontakt med kommunikasjonssjef for AstraZeneca i Norden Jacob Lund. Han ønsker ikke kommentere saken før regjeringens avgjørelse.