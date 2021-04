Gambas al pil pil og yoghurtbrød

Gladkokken Jan Henrik Syversen gjester kjøkkenet. Gambas al pil pil serveres med yoghurtbrød, for å få med den gode oljen. Rettene kan også lages på grillen.

Gambas al pil pil

Dette trenger du:

8 scampi

6 fedd hvitløk

1 dl olivenolje

1 rød chili

1 ts chiliflak

1 ss røkt paprika

1 ss smør

0,5 sitron

1 klype salt

2 ss finhakket persille

Slik gjør du:

Hell oljen i en stekepanne, og tilsett finhakket chili og krydderne. La steke i 2 minutter på høy varme så chilien gir ordentlig smak til oljen. Ha finhakkede hvitløksfedd i stekepannen og stek i 1 minutt. Pass på at hvitløken ikke blir brent.

Legg i rå scampi og stek dem raskt på begge sider. Skvis over litt sitronsaft og ha smøret i stekepannen. Når smøret har smeltet, strør du over finhakket persille, og retten er klar for servering.

Yoghurtbrød

Oppskriften er fra Masterchef Australia. Brødet lages på 15 minutter.

Dette trenger du:

300 gram hvetemel

2 ts salt

2 ts bakepulver

280 gram tyrkisk naturell yoghurt

Slik gjør du:

Start med å finne frem en grillpanne og sett på høy varme. Bland sammen mel, salt og bakepulver. Mål opp riktig mengde yoghurt og tilsett i melblandingen. Kna godt sammen og elt i 5 minutter til du får en smidig og glatt deig. Del deigen i 4 like deler og rull til boller. Kjevle de ut til de blir tynne, men ikke så store at de ikke passer i grillpanna. Rist av litt mel og legg deigen rett i den varme grillpanna. Stek i 2-3 minutter på hver side. Snu rundt etter halve tiden hvis du vil ha mønster med stekeskorpe som er firkantet og ikke streker.

Oppbevares i et kjøkkenhåndkle sammen frem til servering. Et godt brød passer til alt fra salater til sauser med mye god saus. Et superraskt og veldig godt brød. Lykke til!