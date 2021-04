– Forventer at Ap blir med på dette

– Jonas Gahr Støre har skygget debatten og latt være å flagge hva han mener. Det syns jeg er veldig synd, sier Unge Venstre-leder, Sondre Hansmark, til TV 2.

Torsdag åpnet Arbeiderpartiets landsstyremøte, og til helgen skal partiet ta stilling til regjeringens forslag til ny rusreform.

Det er sterk strid internt i Ap og uklart hvordan Støre stiller seg til reformen, og Unge Venstre-lederen legger press på partiet og kommer med en klar oppfordring til landsmøtet.

– De må sørge for at rusreformen blir vedtatt. Vi kan ikke ende opp i en situasjon hvor Ap slår ring rundt det som kanskje er Europas verste ruspolitikk, sier Hansmark.

På lag med Listhaug



Frp-leder Sylvi Listhaug oppfordret på sin side i dag Ap til å vrake rusreformen.

– Skrot rusreformen. Stopp avkriminalisering. Sørg i stedet for at vi får en politikk som hjelper barn og unge ut av rus. Vi trenger en ettervernsreform ikke en avkriminaliseringsreform, sa Listhaug til NRK.

– Det Jonas Gahr Støre må tenke på er - er det virkelig Sylvi Listhaug han vil være på lag med i denne reformen? Nå må ikke Arbeiderpartiet ende på feil side av historien. Dette er vår tids største sosialpolitiske reform, som strekker ut en hånd til de menneskene som sliter aller mest. Det har ikke Ap råd til å stemme ned, sier Hansmark til TV 2.

260 døde

Torsdag morgen før landsmøtet startet plasserte ungdomspartiet 260 hvitmalte kors utenfor Stortinget. Korsene skal symbolisere de rundt 260 personene som årlig dør av overdose i Norge.

TOPPER STATISTIKKEN: Unge Venstre-leder Sondre Hansmark mener rusreformen vil kunne endre den dystre overdosestatistikken. Foto: Gorm Røseth / TV 2

De høye overdosetallene plasserer Norge nært toppen på overdosestatistikken i Europa. Hansmark mener det vil bli tryggere for de som bruker rus, dersom rusbruk avkriminaliseres.

– Neste gang overdoseuhellet er ute vil de kunne tørre å ringe ambulanse, sier Unge Venstre-lederen, som mener det vil gjøre det lettere å oppsøke hjelp.

Også unge som dør

Også Arild Knutsen, leder i Foreningen for Human Narkotikapolitikk, presser på for at et flertall på Arbeiderpartiets landsmøte skal vedta å gå inn for rusreformen. Han påpeker at reformen ikke kun gjelder tungt rusmisbrukende.

– Det er ikke bare tungt narkomane som dør. Det er unge personer som eksperimenterer med rus, sier Knutsen til TV 2.

FORVENTER Å FÅ MED AP: Leder i Foreningen for Human Ruspolitikk, Arild Knutsen. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Han har tro på at reformen vil kunne være et steg i riktig retning for å få ned de høye overdosedødstallene.

En vekker

– Det er en streng, konservativ modell, som likevel er mer humaniserende. Ap har vært med langt på veien helt hit, de kan ikke stoppe nå, sier han.

Slik situasjonen er i dag mener også Knutsen at straff står i veien for at folk skal få hjelp, og at det kan være årsaken til at mange rusmisbrukere havner utenfor i samfunnet. Han håper de hvite korsene skal gi Støre og Arbeiderpartiet en vekker.

– Dette er for å vekke oppmerksomhet, og å gi en påminnelse om hva det egentlig handler om. Vi forventer at Ap blir med på dette.