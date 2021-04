Hylles som folkehelt etter at hun angrep sjefen med mopp

En statsansatt nordøst i Kina har fått sparken etter at en av hans underordnede la ut en video på landets svar på Twitter, Weibo.

I den 14 minutter videoen kaster kvinnen flere gjenstander på pulten hans, før hun angriper ham med en våt mopp og anklager ham for seksuell trakassering.

Kvinnen, som bare er identifisert med etternavnet Zhour, slår rundt med moppen mens hun skjeller ham ut og spør om hvorfor han har sendt både henne og kollegene trakasserende tekstmeldinger.

– Det var bare en spøk, sier han i videoen.

KLASK: Sjefen får den våte moppen rett i ansiktet. Foto: Fra videoen

– Hvordan er dette en spøk?

Mannen forsøker gjentatte ganger å fjerne det skitne moppevannet som renner nedover ansiktet.

– Hvordan er dette en spøk? Det beviser at du har dårlig dømmekraft. Har du tenkt på konsekvensene på kontoret ditt, roper en annen kvinne til ham.

Kvinnen med moppen ringer rundt til flere personer, og roper at mannen har sendt trakasserende tekstmeldinger til flere kvinnelige ansatte.

Mannen er ifølge South China Morning Post visedirektør for fattigdomsavdelingen i Beilin-distriktet, og Newsweek skriver at han heter Wang Chunhui.

Hylles av kvinner

Nettstedet skriver at kvinnen blir hyllet av kinesiske kvinner for å ha stått opp mot sjefen på vegne av både seg selv og kollegene.

En hashtag om hendelsen er ifølge Newsweek delt mer enn 16 millioner ganger på Weibo.

– Mannen kjempet ikke engang i mot, noe som betyr at han ikke kunne forsvare seg mot fakta, skriver en seer på Weibo.

– Når kvinner blir trakassert på arbeidsplassen, må de bli tøffe, skriver en annen.

Fikk sparken

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua News Agency, har mannen fått sparken etter å ha blitt gransket av Beilin-distriktets disiplinkommisjon.

Kvinnen blir ikke straffet, men myndighetene har ifølge The New York Times gått og ut påstått at hun er psykisk syk.

Oppbygget sinne

Kinas #MeToo-bevegelse startet ifølge South China Morning Post i 2018, og gradvis har kinesiske kvinner våget å stå frem og fortelle om seksuell trakassering.

Den kjente kinesiske feministen Lu Pin hyller kvinnen i videoen, skriver The New York Times.

Hun forklarer at kvinnen er blitt en internettsensasjon i Kina fordi kinesiske kvinner ser på mopp-angrepet som et resultat av oppbygget hat mot seksuell trakassering.

– Mesteparten av tiden, blir kvinner tvunget til stillhet fordi det er vanskelig å få seksuell trakassering etterforsket, sier hun.

Og:

– Denne kvinnen tok saken i egne hender for å beskytte seg selv. At oppførselen hennes får så mye oppmerksomhet, er et bevis på at det ikke finnes bedre måter.