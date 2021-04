DNB vil kjøpe Sbanken

DNB ønsker å kjøpe Sbanken for 11,1 milliarder kroner.

I en pressemelding torsdag annonserer DNB at de ønsker å kjøpe Sbanken for omtrent 11,1 milliarder kroner.

De annonserer et såkalt anbefalt frivillig tilbud for å erverve 100 prosent av aksjene i Sbanken til en kurs på 103,85 kroner per aksje.

Tilbudsprisen tilsvarer nærmere 30 prosent over sluttkursen 14. april 2021.

– Vi har tro på at Sbanken og DNB sammen er enda bedre posisjonert for å konkurrere med de store, internasjonale teknologiselskapene, sier Niklas Midby, styreleder i Sbanken.

Sbankens historie strekker seg tilbake til april 2000, og byttet i 2017 navn fra Skandiabanken.