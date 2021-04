De er to av årets største bilnyheter i Norge – og de er to svært viktige modeller for Volkswagen-konsernet.

VW ID.4 og Skoda Enyaq er sentrale brikker i det som er den største elbil-offensiven noensinne. Målsetningen er at Volkswagen skal bli verdens største produsent av elbiler og det skal skje raskt.

ID.4 er allerede lansert i Norge, Enyaq er rett rundt hjørnet. Og nå har de to vært gjennom det som kan være en skummel snublestein for nye bilmodeller: Nemlig krasjtest hos Euro NCAP.

Her regnes alt annet enn fem stjerner som et nederlag. Samtidig strammer krasjtest-instituttet stadig inn på kravene, det skal mer og mer til for å få de ettertraktede fem stjernene.

Derfor var det nok mange hos både VW og Skoda som pustet lettet ut da resultatene kom denne uken:

De første norske kundene har fått sin ID. 4, de trenger ikke bekymre seg for sikkerheten.

Alt annet er et nederlag

– Det ble toppscore, og noe annet ville naturligvis vært en stor nedtur for disse bilene. Hadde det gått galt her, da tror jeg mange ville hatt god grunn til å frykte for jobben sin. For så viktige bilmodeller må det sitte på første forsøk, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Han legger til:

– Disse modellene er bygget på samme plattform, Volkswagens elektriske MEB-plattform. Her har kollisjonsssikkerhet naturligvis vært en svært viktig faktor helt fra starten av utviklingen. Ingeniørene har hatt et klart utgangspunkt: Alt annet enn fem stjerner i Euro NCAP er uaktuelt. Og det påvirker naturligvis hele prosessen og jobbingen frem til produksjonsklar bil, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Ford Mustang Mach-E er en konkurrent – les mer om den her:

Enyaq er Skodas første egne elbil, bygget fra bunnen av. Det ble toppscore og fem stjerner hos Euro NCAP.

Svært solid bygget

For Skoda Enyaqs del går det aller best i beskyttelsen av voksne. Bilen får skryt for at den er svært solid bygget, på dette punktet blir det en score på 94 prosent. Beskyttelse av barn er ikke langt unna, her blir det sterke 89 prosent.

På fotgjengerbeskyttelse blir det så 71 prosent på Skodaen, mens den får 82 prosent på sikkerhetssystemer. Her er det også et lite forbehold for at den testede bilen mangler noe utstyr som vil bli tilgjengelig på produksjonsklar bil, da kan resultatet bli enda litt bedre.

Bakhjulsdrift på Skoda Enyaq: Er det smart å vente?

Svært gode resultater for ID.4 i krasjtest. Dette er en av kandidatene til å bli Norges mest solgte bil i 2021.

Mye sikkerhetsutstyr tilgjengelig

Resultatene for ID.4 er svært like. På beskyttelse av voksne, gjør den det hårfint svakere enn Enyaq, 93 prosent. Beskyttelse av barn ender så helt likt, 89 prosent.

På fotgjengerbeskyttelse er ID. 4 hakket bedre enn konserntvillingen sin, her blir det 76 prosent. Og med svært mye sikkerhetsutstyr tilgjengelig, ender dette punktet på 85 prosent. Dermed altså fem stjerner på begge biler.

Krasjtesten av ID.4 ser du i videovinduet øverst i artikkelen.

Her er den første testen vår av ID.4

Årets mest solgte bil?

Mars var første store måned for utlevering av ID. 4 her til lands. Hele 856 biler ble registrert da. Nå får importøren bra med biler inn, dermed kommer dette til å bli et svært vanlig syn på norske veier utover våren.

Skoda Enyaq er altså litt etter i køen, etter å ha blitt noe forsinket. Men også her er det ventet store leveranser av biler til Norge utover året. Begge disse modellene er kandidater til å bli Norges mest solgte bil i 2021.

Duell: Her møter ID.4 tøff en utfordrer – Volvo XC40 P8

Video: Under kan du se krasjtesten av Skoda Enyaq