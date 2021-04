Fører fastklemt etter kollisjon

En sjåfør sitter fastklemt etter at to lastebiler har kollidert like sør for Vinterkjerrkrysset på E18 i Risør.

Politiet ble varslet om ulykken klokka 5.12 torsdag morgen.

– To lastebiler har kollidert i østgående løp ved tunnelen like sør for Vinterkjerrkrysset. En fører sitter fastklemt, skriver Agder politidistrikt.

Annen trafikk kan ikke passere på stedet.

– Det er snakk om at det er en påkjørsel hvor denne ene har kjørt på den andre bakfra. Føreren er bevisst og ambulanse er på vei, sier operasjonsleder Øyvind Hægeland til NTB.

Det skal ha vært veiarbeid på stedet da ulykken inntraff.

Klokken 06.17 skriver politiet på Twitter at føreren er frigjort og sendt til sykehus.

