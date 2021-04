Det er et ustabilt land USA og NATO nå forlater, med beskjed til de stridende partene og afghanerne om at nå er det opp til dem.

Solen skinte fra en skyfri himmel over New York 11. september 2001.

World Trade Towers var i ferd med å fylles opp med mennesker da et kapret passasjerfly fløy rett inn i nordtårnet klokken 08.46.

Så skjedde mye – i rask rekkefølge.

16 minutter etter at det første tårnet ble truffet, rammet et annet passasjerfly sørtårnet.

I løpet av den neste timen ble det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon truffet av et tredje passasjerfly før enda et fly krasjet på et jorde i Pennsylvania etter en dødskamp mellom kaprere og passasjerer.

MORGENRTIMENE: World Trade Towers var i ferd med å fylles opp med mennesker da et kapret passasjerfly fløy rett inn i nordtårnet klokken 08.46. Foto: Suzanne Plunkett / AP

Kastet seg i døden

De 19 kaprerne tok med seg 246 passasjerer og mannskap i døden. Nesten 3 000 andre døde den dagen.

I timene etter Al Qaidas voldsomme angrep på USA, ble verden vitne til desperate mennesker som kastet seg i døden for å unnslippe flammene i brennende skyskrapere.

Amerikanske jagerfly patruljerte et for øvrig flytomt luftrom over amerikanske byer. USAs president ble flydd i sikkerhet på hemmelig sted.

NATOs medlemsland vedtok for første gang å ta i bruk artikkel 5 som forplikter alle til å hjelpe den som kom under angrep.

Okkupasjonen

En måned etter angrepet kom gjengjeldelsen.

USA angrep de delene av Afghanistan som var under Talibans styre fordi Taliban ga Osama Bin Laden og hans terrorgruppe Al Qaida beskyttelse.

NATO ble med på en okkupasjon og en krig som har vart i snart 20 år.

– Den lengste krigen i USAs historie, kalte president Joe Biden den når han onsdag erklærte at det nå snart er slutt.

Innen 11. september skal alle amerikanske styrker være ute av Afghanistan. Norge og NATO følger den samme tilbaketrekkingsplanen.

TREKKER UT: USAs president Joe Biden sier han vil trekke USA ut av Afghanistan innen 11. september Foto: Andrew Harnik-Pool / Getty Images / AFP

Ødelagte liv

For amerikanerne har krigen vært krevende. Nesten 4 500 drepte. Titusener må leve med fysiske og psykiske skader livet ut.

Den har vært krevende, men lite omstridt. I alle fall de første årene. For USA hadde knapt noe annet valg enn å straffe de som stod bak angrepet 11. september 2001.

Selv har jeg tilbragt mye tid i det krigsherjede landet, og da spesielt i de årene norske og andre internasjonale styrker slet som mest mot en aggressiv fiende som ville jage de utenlandske styrkene ut.

Jeg har sett hvordan sivilbefolkningens lidelser noen steder ble forsterket av det internasjonale militære nærværet.

Jeg har fulgt norske og danske soldater som har kommet under intens ildgivning, og som har gjennomført planlagt angrep og retretter.

Og jeg har sett folk dø i denne krigen. Jeg har vært vitne til at selve livet ebber ut.

SOLDATER: USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan. De avsluttet sine kampoperasjoner i 2014, men har fortsatt rundt 9500 soldater i landet. 2500 av disse er amerikanske. Foto: Anja Niedringhaus / AP

Usikker fremtid

Målet med å straffe Al Qaida for terrorangrepene 11. september 2001, er oppnådd for lengst. Men har USA og landets allierte sørget for at Afghanistan ikke på nytt blir et oppmarsjområde for internasjonal terrorisme?

Et stykke på vei, men Afghanistan er langt i fra et trygt og sikkert land. I ukene og månedene som kommer, er det grunn til å tro at Taliban vil forsøke å vinne et best mulig fotfeste.

Det er med god grunn USA, NATO og afghanske myndigheter frykter et økende antall dødelige angrep, og at sikkerhetssituasjonen for de tilbaketrekkende styrkene forverres.

Det er et ustabilt land USA og NATO nå forlater, med beskjed til de stridende partene og afghanerne om at nå er det opp til dem.