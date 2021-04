Biden varsler historisk uttrekning

Nato begynner tilbaketrekkingen fra Afghanistan innen 1. mai, opplyser alliansen i en pressemelding.

USA vil fortsette å støtte Afghanistans regjering, men ikke militært, sier president Joe Biden. – Nå skal våre gutter hjem, slår han fast.

Fra samme talerstol som George W. Bush sto ved da han varslet at USA gikk til krig i Afghanistan, informerte Biden onsdag USA og verden om at USA og Nato trekker seg ut.

Krigen ble innledet like i etterkant av 11. september-angrepene i 2001.

– Siden da har grunnene våre til å være i Afghanistan blitt mer og mer uklare. De siste 20 årene er trusselen blitt mer spredt rundt om i verden, sier Biden, og viste til IS, situasjonen i Somalia og andre land.

Advarsel til Taliban

– Å fortsette en dyr krig gir liten mening nå, sier Biden.

Biden slår fast at det ikke blir en forhastet, men en forsvarlig uttrekning av styrkene fra Afghanistan. Det gir ikke mening å fortsette krigen i Afghanistan i håp om å finne et ideelt tidspunkt å sette sluttstrek, sier Biden.

– Taliban skal vite at hvis de angriper oss mens vi trekker oss ut, vil vi beskytte våre soldater og allierte med alle verktøy vi har tilgjengelig, sier Biden.

– Våre allierte har stått skulder ved skulder med oss i 20 år, og vi er takknemlige. Planen har hele tiden vært å gå inn sammen, og gå ut sammen, sier Biden.

– Betalt en høy pris

– Skulder ved skulder har vi betalt en høy pris, både i blod og penger. Vi er takknemlige til alle som har tjent, og vi hedrer alle dem som har ofret så mye for vår felles sikkerhet, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg da han kunngjorde alliansens beslutning.

– Sammen har vi forhindret Afghanistan fra å være en trygg havn for terrorister som vil angripe oss, fortsatte han.

Stoltenberg slo fast at det ikke var en enkel avgjørelse Nato har tatt, men at det var en samlet allianse som sto bak den.

– Dagens møte er en viktig demonstrasjon av enhet. I denne komplekse verden må vi fortsette å styrke Nato for å møte utfordringene vi står overfor, sier Stoltenberg.

Støtter beslutningen

STØTTER: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier det er viktig at alliansen står samlet i avgjørelsen. Foto: Torstein Bøe

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier det viktigste med Natos sluttdato i Afghanistan er at alliansen står samlet ved den. Men påpeker at det blir krevende.

– Det følger planen vi hele tiden har hatt: Inn sammen, justere sammen og gå ut sammen. Vi er veldig fornøyd med den fulle enigheten som ble uttrykt i møtet. Det er en krevende situasjon i Afghanistan, og vi står ikke i valget mellom bare gode alternativer, men mellom mer eller mindre vanskelige alternativer, sier Søreide.

Uklart om norsk militært nærvær

Forsvarsministeren sier det er for tidlig å si noe om hvorvidt Norge vil ha et militært nærvær i Afghanistan etter uttrekkingen.

– Det er for tidlig å si hvilke militære roller som vil være der. Men vi vil ha et stort humanitært bidrag og en tilstedeværelse med mange av de sivile kapasitetene vi har. Alle Nato-landene var enige om at det ikke handler om å snu ryggen til Afghanistan, sier han.

Under pressemøtet minnet forsvarsministeren om at ti norske soldater har falt i Afghanistan. På det meste hadde Norge over 600 soldater i landet samtidig. Nå er det rundt 95 personer igjen.

Utenriksminister Søreide mener sluttdatoen som nå er satt beskytter norske styrker best.

– I stedet for at vi får et brått uttrekk 1. mai, som vi har advart mot, får vi nå et uttrekk som går over tid og som blir både ansvarlig og godt koordinert. Det er den løsningen som kan ivareta tryggheten for våre styrker best, sier Søreide.

Ti norske soldater falt

Krigen i Afghanistan er også den lengste væpnede konflikten Norge har vært med på i moderne tid.

Ifølge Forsvarsdepartementet er det norske bidraget i Afghanistan i dag på om lag 95 personer. På det meste hadde Norge rundt 600 soldater i Afghanistan,

Ti personer er blitt drept i tjeneste for Norge i Afghanistan. Oberstløytnant Siri Skaare i Luftforsvaret er siste norske soldat som ble drept i landet, da FN-basen hun tjenestegjorde ved i Mazar-i-Sharif ble utsatt for en voldelig demonstrasjon.

(©NTB)