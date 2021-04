Haaland ute av Champions League – satt i skyggen av Foden igjen

Borussia Dortmund – Manchester City 1–2 (2–4 Sammenlagt)



Manchester City tok seg oppskriftsmessig videre til semifinalen av Champions League, men det skjedde ikke uten dramatikk.

Vidunderbarnet Bellingham sendte gultrøyene i ledelsen allerede etter 15 minutter. Kort tid etter pause laget Can et straffespark til de lyseblå. En avgjørelse Dortmund-sjef Edin Terzic reagerte på etter kampen.

– Vi så at Emre traff ballen først med hodet. Vi ble forklart før sesongen at om ballen treffer hodet før den treffer armen, så er det ikke straffespark. Vi spurte fjerdedommeren om de skulle sjekke VAR-skjermen. De gjorde det heller ikke i den første kampen, sier Terzic.

I den første kampen ble det store overskrifter da dommerteamet valgte å blåse da Jude Bellingham bare skulle spasere ballen i mål. Kampens dommer mente at unggutten hadde brukt knottene i en duell med Ederson i forkant.

Også Erling Braut Haalands far, Alfie Haaland, stilte spørsmålstegn til dømmingen som ble levert i de to kampene.

– Bra gjort, City. Gratulerer. Men det var noen merkelige dommeravgjørelser over de to oppgjørene, skriver Alfie Haaland på Twitter.

Phil Foden scoret det avgjørende målet i det første oppgjøret. På onsdag gjentok han den bedriften.

Tapet sørger for at Borussia Dortmund er ute av Champions League. I hjemlig serie sliter de stort med å karre seg inn i topp-fire, noe som sørger for at Haaland muligens kan gå glipp av Champions League neste sesong, dersom han ikke bytter lag.

– Alle vil selvsagt at han skal score. For oss som lag er det ikke viktig hvem som scorer. Erling gjør en veldig bra jobb på det første målet. Det er ikke enkelt for ham. Han må jobbe hardt og når vi vinner ballen er avstandene ofte store, sier Dortmund-sjef Edin Terzic til VSport.

Drømmestart for Dortmund

15 minutter var spilt da Erling Braut Haaland kom seg fri bak Citys forsvarere. Jærbuen ble tatt igjen av John Stones, men klarte å gi ballen videre til Mahmoud Dahoud. Han sendte ballen videre til Jude Bellingham.

Etter å ha tittet opp og sett hvordan Ederson hadde posisjonert seg, prikket 17-åringen ballen i det lengste hjørnet. En vakker avslutning av det engelske stortalentet.

– Det var et veldig fint øyeblikk ettersom jeg ble frastjålet et mål i den første kampen. Jeg skulle ønske mamma, pappa og lillebroren min kunne sett det fra tribunen. Det hadde gjort øyeblikket perfekt. For meg personlig var det et fint øyeblikk, men å vinne kamper overgår alt. Jeg er skuffet, sier Bellingham etter kampen.

Manchester City bombarderte Dortmunds mål etter at hjemmelaget hadde tatt ledelsen. Først ble Kevin De Bruyne hindret av tverrliggeren. Kort tid senere ble Bellingham helt i egen boks da han reddet et skudd på streken.

Dortmund-sjefen reagerer på dømmingen

Emre Can måtte ta skylden for et av Citys mål i den første kampen, og onsdag havnet han igjen i fokus. Seks minutter etter pause strakk midtbanespilleren seg for å heade ut et innlegg.

Ballen headet han klumsete i egen arm. Det så dommer, som fikk støtte fra VAR-rommet. Fra straffemerket var Riyad Mahrez sikker. Dermed hadde engelskmennene tatt tilbake sammenlagtledelsen.

Straffeavgjørelsen fikk Dortmund-trener Edin Terzic til å reagere. Han gjentok også situasjonen hvor Jude Bellingham ble avblåst og nektet mål i den første kampen.

FRUSTRERT: Emre Can forsøkte å overtale dommeren til å trekke tilbake straffesparket, men fikk ikke gehør. Foto: Ina Fassbender

Foden tok ansvar igjen

Englands landslag har trolig en lys fremtid foran seg. Phil Foden som scoret på overtid i det første oppgjøret ville ikke være noe dårligere i Tyskland. Etter 74 minutter fikk han gå urovekkende alene, noe han utnyttet til det fulle.

Med venstrefoten sendte han av gårde en rakett i nærmeste hjørne. Marwin Hitz i Dortmund-buret reagerte altfor sent, dermed hadde City snudd kampen.

LAGKAMERATER NEXT? Erling Braut Haaland og Phil Foden slår av en prat etter kampen. Foto: Wolfgang Rattay

Erling Braut Haaland klarte ikke å få ballen i mål onsdag heller. Dermed har jærbuen gått syv strake kamper uten å score. Han er likevel Champions Leagues toppscorer med sine ti mål. Bak ham ligger Kylian Mbappe med åtte mål.

– Tenk at en fra Jæren er toppscorer i Champions League. Jeg tror ikke Mbappe scorer tre mål, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Pep Guardiola og Manchester City møter PSG i semifinalen etter at franskmennene slo ut Bayern München tirsdag. I den andre semifinalen møtes Real Madrid og Chelsea.