Kjemper om å bli målkonge – uenighet blant TV 2s eksperter om hvem det blir

Erling Braut Haaland har tidvis holdt lekestue med en rekke stjernelag i årets utgave av Chamions League, hvor han har scoret ti mål.

Onsdag kveld tok imidlertid Champions League-eventyret slutt for hans Borussia Dortmund, da de tapte 4-2 sammenlagt mot Manchester City i kvartfinalen av turneringen.

Kampen ble det seneste tilskuddet i rekken av kamper uten Haaland-mål. Trenden har nemlig vært negativ for jærbuen, som ikke har maktet å score de syv siste kampene.

– Han er nok litt sliten og litt ute av form. Han har vært i eventyrlig form over lang tid, sier TV 2s ekspert, Jesper Mathisen.

– Det er ikke viktig hvem som scorer

Eksperten beskriver Haalands opptreden onsdag kveld som «anonym», og forklarer hvorfor:

– Haaland har hatt litt for lite bevegelse rundt seg i det siste, sier Mathisen, som spekulerer i om det var Haalands fremtidige lagkamerater som sendte ham ut av Champions League onsdag kveld.

Semifinale-tapet gir Dortmund svakere kort på hånden i forhandlingene om å beholde Haaland, som trolig har et sterkt ønske om å være i turneringen også til neste år.

De ligger nemlig dårlig an i kampen om å kapre en av de fire øverste plassene i den tyske ligaen, som gir Champions League-plass.

Selv om jærbuen har gått syv kamper uten mål, er ikke det noe som stresser Dortmund-trener Edin Terzic.

– Alle vil selvsagt at han skal score. For oss som lag er det ikke viktig hvem som scorer. Erling gjør en veldig bra jobb på det første målet. Det er ikke enkelt for ham. Han må jobbe hardt og når vi vinner ballen er avstandene lange, sier Terzic til VSport.

TV 2s eksperter uenig om toppscorerduellen

Til tross for en målløs slutt på Champoins League-sesongen, oppsummerer Mathisen den som eventyrlig.

– Husk på at han mistet to kamper i gruppespillet, hvor han også trolig hadde scoret mål. Sannsynligvis blir han toppscorer i Champions League. Tenk på det! En norsk 20 år gammel gutt fra Jæren som toppscorer i Champions League, sier Mathisen, som ikke tror Kylian Mbappé, kniper inn jærbuens forsprang på tre mål på toppscorerlisten.

Det tror ikke Mathisens kollega Erik Huseklepp. Han tror det franske vidunderbarnet kan passere Haaland. De to vidunderbarna har de siste månedene vært hyppig nevnt som Real Madrids foretrukne mål i det kommende overgangsvinduet.

– Han er den største favoritten nå, sa Huseklepp tidligere denne uken om Mbappé, og forklarte det slik:

Uttalelsen ga den tidligere Brann-stjernen før ukens Champions League-kamper. Kylian Mbappé måtte gå målløs av banen tirsdag, men er kun to mål bak Haaland.

I semifinalen står Manchester City på motsatt side når Mbappé skal forsøke å ta igjen den norske spisskometen.