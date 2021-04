Prins Philip gravlegges, men det er barnebarna alle følger med på

Feiden har pågått flere år. Nå gjenforenes prinsebrødrene for første gang siden det avslørende intervjuet – og hele verden følger med.

I midten av mars i fjor deltok prins Harry og prins William begge på en minnegudstjeneste i Westminster Abby.

Deretter reiste prins Harry og hertuginne Meghan til Canada med sønnen, for så å flytte til USA. I løpet av hele denne tiden, har han ikke vært tilbake i Storbritannia, og prins Harry har ikke møtt familien sin i hjemlandet.

I mars i år, ble det vist et intervju der Oprah Winfrey intervjuer Harry og Meghan. Intervjuet fikk stor oppmerksomhet, og skal ifølge en rekke kilder ha skapt splid innad i kongefamilien.

Blant annet hevdet Meghan at hun var utsatt for rasisme.

– Ingen vanlig familie

Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier det er umulig å si noe om stemningen mellom brødrene når de møtes igjen lørdag.

– Vi må huske på at dette er en veldig spesiell familie, så det er vanskelig å skjønne hvordan de tenker. De har ikke vanlige familieforhold som vi har, fordi familien er en institusjon og bedrift, sier Norén Isaksen.

Han forklarer at mye av kommunikasjonen mellom familiemedlemmene går gjennom sekretærer.

– Vil du ta opp noe med moren din, så får du kanskje sekretæren din til å ta kontakt med moren din sin sekretær. Det er vanskelig å si hvordan det som har skjedd det siste året vil påvirke forholdene i kongefamilien videre, sier han.

Slipper karantene

Prins Philip døde fredag, og søndag ankom prins Harry Storbritannia. Dette gjorde han uten sin kone, hertuginne Meghan, som er gravid i 8. måned.

Han måtte i karantene da han ankom Storbritannia.

– Reglene er slik at han etter fem dager kan ta en koronatest, og dersom den er negativ, kan han få slippe karantenen for å delta i begravelsen til et nært familiemedlem, sier Norén Isaksen.

Dersom prinsen tester negativt får han altså delta, men han får neppe møtt familiemedlemmer før selve begravelsen.

Og etter begravelsen, må han tilbake i karantene, der han må bli til det har gått åtte dager siden ankomst, og han kan ta enda en korona-test.

Flere kilder nært det britiske kongehuset har sagt at mye tyder på at brødrene kommer til å legge vekk det de eventuelt skulle ha av private problemer, for å hedre sin bestefar lørdag.

Andre britiske medier melder at de to prinsene har snakket på telefon sammen siden prins Harry ankom Storbritannia.

Dette følger «alle» med på i dag

Når prins Philip gravlegges lørdag, er det flere detaljer om prinsebrødrene som publikum ser etter. Hvor vil de skal gå i prosesjon, og hva de har på seg, er blitt særlig diskutert i forkant av gravleggelsen.

Da prins Harry tok et steg ut av kongefamilien, ble han nemlig fratatt sine militære posisjoner.

– Han er ikke kvalifisert til å bære uniform. Prins Andrew har også trukket seg midlertidig tilbake, sier Norén Isaksen.

Dette ville ført til at prins Harry og prins Andrew er de eneste i seremonien uten uniform. Det har vært utrykt bekymring for at dette ikke viser en samlet familieenhet utad. Dronning Elizabeth tok derfor en noe uvanlig avgjørelse:

– Det er nok mye av grunnlaget for at dronningen nå har besluttet at ingen av mennene skal bære uniform under seremonien, sier Norén Isaksen.

Dermed blir det sivil bekledning på de 30 gjestene.

– Det er jo en rekke militære elementer i begravelsen, men bekledningen vil altså ikke bli et av dem, sier han.

Skal ikke gå sammen

I prosesjonen bak kisten til prins Philip fram til kapellet der begravelsen skal finnes sted, vil det gå en prosesjon med familiemedlemmer bak.

Her skal også prins Harry og prins William gå – men de vil gå med Peter Philips mellom seg, og ikke rett ved siden av hverandre, melder Buckingham Palace i en pressemelding.

Peter Philips er prins Philips eldste barnebarn, sønn av prinsesse Anne. Han er særlig kjent for å ha støttet prins Harry og William da prinsesse Diana døde.