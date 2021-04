Liverpool slått ut: – Vet alle hvor ofte Salah scorer på de med lukkede øyne

Liverpool-Real Madrid 0-0 (1-3 sammenlagt)

Real Madrid, som har skuffet ved å ryke ut i åttedelsfinalen de to siste sesongene, er nå bare tre kamper unna å få hånden på klubbfotballens gjeveste trofé.

Den spanske hovedstadsklubben skal møte Chelsea i semifinalen. Det betyr gjensyn med gamle lagkamerater for Real Madrid-keeper Thibaut Courtois.

– Det blir fint å spille mot så mange kjente fjes. Det er synd at det ikke er publikum på Stamford Bridge, for det er alltid fint å spille der, sier belgieren til TV 2 med et smil.

Thibaut Courtois stengte buret mot Liverpool. Foto: Paul Ellis

28-åringen leverte flere gode redninger mot Liverpool.

– Jeg visste at de kom til å starte bra. Jeg hadde to gode redninger de første 15 minuttene. Det endret dynamikken litt. For hvis de hadde scoret det første målet, ville kampen blitt annerledes. Vi forsvarte oss bra og med disiplin, men offensivt var det ikke vår beste kamp, mener han.

Fortviler over misbrukte sjanser

Jürgen Klopp er fornøyd med spillet, men gremmes over de misbrukte sjansene.

– Det var ukomfortabelt for Real Madrid. Vi var gode, aggressive og spilte bra, og hadde store sjanser i starten av kampen. Benytter du én av dem, åpner det seg opp og det føles annerledes. Men det er ikke interessant, for vi scoret ikke, sier Klopp til britisk tv.

– Vi vet alle hvor ofte Mo Salah scorer på de sjansene med lukkede øyne, så å si. Men i de øyeblikkene ikke. Vi hadde mange muligheter. Og vi kunne hatt flere. For fotballen vi spilte var enda bedre enn sjansene vi skapte, fortsetter Liverpool-manageren.

Mohamed Salah sløste med sjansene, men fikk en god klem av Jürgen Klopp etter kampen. Foto: Jon Super

James Milner, Liverpools kaptein for kvelden, mener at Liverpool gjorde alt de trengte for å gå videre – og at bare målene manglet.

– Når det kommer til sjanser og hvordan vi spilte, var det akkurat sånn vi ville gjøre det. Når du ikke tar sjansene dine når du får dem, går du ikke videre. Og det skjedde dessverre ikke, sier Milner til TV 2.

Brede Hangeland er enig i at Liverpool leverte en god kamp.

– Det må være frustrerende for Klopp. Han kan være fornøyd med prestasjonen her. Alt frem til det siste og det viktigste er mer enn godkjent for Liverpool. Real Madrid – med rutine, litt hell og kløkt – haler dette i land, oppsummerer han i TV 2s studio.

Scoringsvegring

Liverpool gikk rett i strupen på Real Madrid.

Etter ett minutt fikk Mohamed Salah en kjempesjanse til å sende de røde i ledelsen. Men i motsetning til snuoperasjonen mot Barcelona for et par år siden, fikk ikke Liverpool det tidlige målet.

Etter en hektisk åpning fikk Real Madrid bedre kontroll på kampen. Karim Benzema hadde en avslutning i stolpen, før Salah og Georginio Wijnaldum fikk hver sin store sjanse på tampen av første omgang.

– Scoringsvegringen på Anfield fortsetter for Liverpool, konstaterte TV 2s kommentator Øyvind Alsaker før sidebyttet.

Byttet inn stjernene

Andre omgang startet på lignende vis. Roberto Firmino fikk tidlig to gode sjanser, men brasilianeren brente begge.

Etter drøyt timen spilt kontret Real Madrid. Vinícius Júnior, som storspilte i den første kampen, ble spilt alene med keeper. Ungguttens forsøk ble imidlertid stanset av en god Alisson i Liverpool-buret. Ikke lenge etter skuslet Benzema bort en gyllen mulighet. Franskmannen traff ikke godt nok med headingen.

Jürgen Klopp tok grep tidlig i andre omgang ved å bytte inn Thiago Alcantara og Diogo Jota. Liverpool mobiliserte til et press, men ble gang på gang stoppet av et stødig Madrid-forsvar.

Nå handler resten av sesongen om å kapre en topp fire-plassering for den regjerende Premier League-mesteren.