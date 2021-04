Tror på valgseier med ro i partiet

– Dette er din fjerde valgkamp som partileder, hvor mye bedre forberedt er du nå?

– Uten å snakke meg selv ned før, så føler jeg meg udelt bedre forberedt enn jeg har vært noen gang, egentlig. Det handler om at det er en jobb du lærer i hver dag, sier Støre.

Jonas Gahr Støre peker opp på Folkets Hus på Youngtorget i Oslo.

Han sier det føles rart å ikke skulle gå inn der for å delta på landsmøtet. Årets partisamling er digital. Tre dager på Teams.

Det er fem måneder til valget. Støre er partiets statsministerkandidat. Nederlaget ved stortingsvalget i 2017 var tøft.

– Hvor optimistisk er du nå?

– Det er ingenting som er avgjort før vi har hatt valg. De vi ønsker å bytte ut, de har ikke tenkt å gi seg lett. Det kommer til å bli en tøff valgkamp, tror jeg. Jeg har tro på at vi kan få et nytt flertall. Etter åtte år med Solberg har forskjellene økt.

MeToo-bråket

Ap har lagt noen krevende år bak seg. I januar 2018 trakk nestleder Trond Giske seg fra partiledelsen av hensyn til familien og partiet. Det hadde kommet flere varsler mot Giske fra kvinner i partiet. I 2020 august blusset bråket opp igjen etter at den tidligere partitoppen forsøkte seg på politisk comeback i hjemfylket.

MER RO: Støre opplever at det er mer energi i partiet nå. Partiet er også mer samlet, ifølge partilederen. Foto: Aurora Meløe/TV 2

Nå opplever Støre at det er mye energi i partiet.

– Jeg opplever at vi er veldig samlet. I Arbeiderpartiet er det alltid stort engasjement og mange saker. Men det er politikk det handler om, og det gir meg optimisme.

– Hva betyr det for deg at det er mer ro i partiet?

– Det betyr veldig mye. Velgerne er utålmodige hvis det handler om noe annet enn politikk, og det skjønner jeg. Velgerne er ikke sånn fra vugge til grav, at de alltid stemmer på det samme partiet uansett. Når vi har hatt interne saker som handler om personer eller krangler, som ikke er politiske, så går folk enten på gjerdet eller til andre partier, sier Støre.

Han tror de mer positive meningsmålingene den siste tiden skyldes at velgerne har oppfattet Aps ambisjon om å få arbeidsledigheten ned, særlig blant unge. Han trekker også fram støtten til velferdsstaten, at du for eksempel ikke trenger en helseforsikring i Norge for å få behandling.

– Ap er for rusreform

Den store saken på landsmøtet blir striden om regjeringens foreslåtte rusreform, en reform som innebærer avkriminalisering av bruk og oppbevaring av mindre mengder narkotika. Støre sier han har brent for rusreform i mange år, også da han var helseminister.

– Ap er for en rusreform, rusavhengige skal møtes med behandling. Så er det diskusjon om dette med avkriminalisering, som er blitt ordet her. De som er rusavhengige skal møtes med helsehjelp, ikke med rettsvesenet.

– Betyr det at du er for avkriminalisering?

– Nei, jeg snakker om at det er to grunnleggende solidariteter vi skal ta vare på. Det er solidariteten med de rusavhengige som fortjener hjelp. De må bli sett av samfunnet, og da må vi bygge ut hjelpeapparatet. Så har vi også et solidaritetsansvar for unge mennesker som vi ikke vil ha inn i rus, det tror jeg alle som er foreldre føler på, sier Støre.

RUSREFORM: Arbeiderpartiet er rusreform, men partilederen vil ikke flagge hva han mener om avkriminalisering av narkotika. Foto: Aurora Meløe/TV 2

Debatten raser i sosiale medier om avkriminalisering av narkotika. Særlig tilhengerne er aktive, og tror fortsatt på seier på Ap-landsmøtet.

Støre tror det er mulig å meisle ut et kompromiss om rusreform under landsmøtet.