Elbilen Audi e-tron har vært en eventyrlig suksess her til lands. I fjor ble den Norges mest solgte bilmodell. En slik posisjon er den ikke i nærheten av i noen andre markeder.

Nå følger Audi opp e-tron. De lanserer nemlig nye Q4 e-tron og Q4 Sportback e-tron.

Her er noen hovedpunkter om nykommerne:

Lanseres både som Q4 e-tron og Q4 Sportback e-tron.

Tre modeller lanseres fra start: Q4 35 e-tron, Q4 40 e-tron og Q4 50 e-tron quattro.

Rekkevidde på inntil 520 km (WLTP).

Hurtiglading som gir opptil 130 km på 10 minutter.

Åpner for bestillinger 22. april.

De første bilene er planlagt å ankomme norske forhandlere i juni.

Veiledende priser fra kr 399.900 kroner levert Oslo.

Det er grunn til å vente en ny storselger i Norge når Audi nå lanserer sin Q4 e-tron.

Tre versjoner per karosseri

– Vi har allerede vist at vi virkelig treffer de norske bilkundene med våre e-tron-modeller. Når vi nå lanserer den kompakte Q4 e-tron, utvider vi den elektriske porteføljen vår, og gjør premium elektrisk mobilitet tilgjengelig for langt flere nordmenn, sier Elin Sinervo, direktør for Audi Norge hos importøren Harald A. Møller AS.

Q4 e-tron lanseres i tre versjoner per karosseri, med ytelser fra 170 til 299 hk.

Audi tar et steg videre i utviklingen av sitt designspråk med Q4 e-tron og Q4 Sportback e-tron: Korte overheng, store hjul, skarpe linjer og kraftfulle, muskulære former kjennetegner bilene.

Interiøret har førerorientert instrumentpanel. Informasjonen deles mellom to skjermer.

Verdensnyhet på lys

I Q4 Sportback e-tron gir den lave, kupéformede taklinjen en spesielt uttrykksfull karosseriavslutning som munner ut i en i dynamisk utformet og delvis integrert spoiler langt nede på det todelte vinduet. Q4 e-tron oppnår en Cw-verdi på 0,28, mens Sportback går enda lavere: 0,26.

Om ønskelig, kan begge utgavene leveres med «Matrix LED»-frontlykter – som til enhver tid lyser opp veibanen så mye som mulig, uten å blende annen trafikk. Med dette får Q4 e-tron en digital lyssignatur, en verdensnyhet hva lysteknologi angår. Her kan føreren veksle mellom fire ulike signaturer i MMI-betjeningssystemet. I tillegg kan kundene velge mellom hele åtte forskjellige eksteriørfarger, deriblant den nye og iøynefallende fargen; «aurorafiolet».

I tillegg til basisversjonen, lanseres både Q4 e-tron og Q4 Sportback e-tron med eksteriørdesignpakkene «Advanced» og «S-line».

Flere likhetstrekk med storebror e-tron, men Q4 er mer kompakt og også mer sporty.

520 liter bagasjerom

Med en lengde på 4.599 millimeter, bredde på 1.865 millimeter og høyde på 1.632 millimeter (Q4 e-tron SUV), snakker vi kompakt SUV. Audi lover imidlertid god innvendig plass. Akselavstanden er på hele 2,76 meter, og de innvendige plassforholdene kan sammenlignes med det man finner i en SUV av full størrelse, for eksempel Audi Q5. Kupéen har lengde på hele 1,83 meter.

I tillegg til god plass for både føreren og passasjerene, bidrar den frigjorte innvendige plassen at Q4 e-tron også får svært god lagringsplass inne i kupeen – til sammen rundt 25 liter.

Med bagasjerom på 520 liter, har Q4 e-tron et volum som overgår konkurrentene i den kompakte SUV-klassen – det tilsvarer størrelsen vi finner i mellomklassen.

520 liter bagasjerom, 515 liter i Sportback-utgaven. Det er bra til denne bilklassen å være.

To batteripakker

Om baksetene legges ned, økes det til 1.490 liter. Q4 Sportback e-tron har et bagasjeromsvolum på 515 liter, som kan økes til 1.460 liter. Begge modellene blir tilgjengelig med tilhengerfeste, og versjonene med bakhjulsdrift kan trekke tilhengere på inntil 1.000 kg, mens quattro-utgavene kan trekke inntil 1.200 kg.

Q4-modellene leveres med to batteristørrelser og tre ulike kraftpakker. Det kompakte batteriet i Q4 35 e-tron har et netto energiinnhold på 52 kWt (55 kWt brutto), noe som gir en rekkevidde på inntil 341 km (WLTP).

Q4 40 e-tron og Q4 50 e-tron quattro har det største batteriet på 77 kWt netto (82 kWt brutto). Den firehjulsdrevne utgaven får en rekkevidde på inntil 499 km, mens den bakhjulsdrevne Q4 40 e-tron får en rekkevidde på inntil 520 km (WLTP).

Intelligent regenerering, som også inkluderer data fra navigasjonen og topografien, gir et viktig bidrag til å spare og regenerere energi. Q4 e-tron kan utstyres med varmepumpe som bidrar til å temperere både høyvoltskomponentene og kupeen, som igjen øker effektiviteten på lange turer, spesielt om vinteren.

Det minste batteriet kan lades med inntil 7,2 kW ved normallading (AC), og hurtiglades (DC) med 100 kW. Det største batteriet kan lades med inntil 11 kW ved normallading (AC) og opptil 125 kW ved hurtiglading (DC). Det gjør det mulig å øke rekkevidden med inntil 130 km på bare ti minutter under ideelle forhold.

Pristillegget for Sportback-modellen er på 20.000 kroner. Det vil nok friste mange som ikke trenger å prioritere plass aller mest.

Avansert head up-display

Interiøret har et førerorientert instrumentpanel. Informasjonen deles mellom to skjermer. Dekorpanelene på passasjersiden er blant annet tilgjengelig i et teknisk materiale som i stor grad er resirkulert. Setetrekkene i S-line-utgaven består også av en stor andel resirkulert polyester. Om lag 26 1,5-liters plastflasker brukes i produksjonen av hvert sete. Totalt er 27 av delene i Q4 e-tron produsert med materialer som i høy grad er resirkulert og gjenbrukt.

Også rattet er nytt, med et åttekantet design og diagonale eiker. Her benyttes sømløse touchflater til å betjene de digitale instrumentene. Infotainmentsystemet og navigasjonen betjenes primært via det sentrale MMI-touchpanelet.

For første gang i en Audi kan Q4 e-tron leveres med «augmented reality head-up display». Her projiseres informasjonen fra noen av assistentsystemene og navigasjonsveiledningen i veibanen foran sjåføren. Informasjonen vises dynamisk, som et levende bilde i hele 70-tommers størrelse, i en avstand på om lag 10 meter foran føreren.

Det nye head up-displayet projiserer informasjon i veibanen foran bilen.

Sportsunderstell til alle Q4 e-tron

Infotainmentsystemet leveres i tre nivåer: MMI, MMI plus og MMI pro. Flere funksjoner legges til dersom man velger MMI pluss eller MMI Pro – blant annet AR-displayet og «Audi virtual cockpit plus». De høyere nivåene gir tilgang til nettbaserte tjenester fra «Audi Connect», for eksempel intelligent ruteplanlegger, som finner den raskeste reiseruten, inkludert planlagte ladestopp.

For første gang kan Audi tilby et lydanlegg fra sin nye samarbeidspartner, Sonos. Det nye lydanlegget blir tilgjengelig som tilvalg.

Som tilvalg leverer Audi sportsunderstell til alle Q4 e-tron, som senker karosseriet 15 millimeter. Dette er standard på modellene med S-line. «Audi drive select», som leveres som standard på Q4 Sportback e-tron, gir tilgang til ulike kjøreprofiler, og progressiv styring er tilgjengelig på alle modellene og kommer som standard på quattro-modellene. Ønsker man en enda bedre kjøreopplevelse, er et understell med demperkontroll et tilgjengelig tilvalg for alle motoralternativene.

De ytre målene er relativt kompakte, men Audi lover god innvendig plass.

Dette tror de blir toppmodellen

Hjulene er en viktig del av designet og utformingen av Q4 e-tron. Følgelig kan man velge mellom et rikt utvalg av felger i ulikt design, fra 19 til 21 tommers størrelse. Flere av felgene har et aerodynamisk design som ikke bare skal komplementere bilens utforming, men også bidra til økt effektivitet.

Q4 e-tron kommer til norske forhandlere i juni 2021, mens Q4 Sportback e-tron kommer nærmere høsten.

Veiledende priser er fra kr 399.900,- levert Oslo for AQ4 e-tron, og 20.000 kroner mer for Q4 Sportback e-tron.

Q4 Sportback e-tron leveres med litt mer standardutstyr enn Q4 e-tron, blant annet elektrisk bakluke og Audi Drive Select. Audi Norge forventer at den mest populære modellen i markedet blir Audi Q4 e-tron 50 quattro Advanced, som har en veiledende pris på kr 484.500,- levert Oslo.

