John Travolta med rørende hyllest

Det er på bildetjenesten Instagram at skuespiller, John Travolta (67), delte en bursdagsmelding til sin avdøde sønn, Jett, som gikk bort i 2009, kun 16 år gammel.

Under bildet som er i svart/hvitt skriver han:

– Gratulerer med dagen, vakre Jetty. Jeg elsker deg.

Jetts yngste søster, Ella Travolta, er en av dem som har kommentert bildet med tre, røde hjerter.

Funnet bevisstløs

Jett var 67-åringens første sønn, som han fikk sammen med konen, Kelly Preston. Fra to års alderen slet Jett med anfall, han var også på autismespekteret.

Det var på en familieferie i Bahamas rundt juletider at han gikk bort.

Politiet på Bahamas opplyste at en vaktmester på feriestedet hvor familien oppholdt seg, fant tenåringen bevisstløs på badet. Han skal ha fått et anfall og slått hodet i badekaret. Han ble fraktet i ambulanse til Rand Memorial Hospital i Freeport og ble erklært død ved ankomsten.

Mistet konen

Travolta har ikke bare måtte takle sønnens bortgang, i fjor tapte skuespillerens kone kampen mot kreft og døde, 57 år gammel. Kun to år etter hun ble diagnostiert med brystkreft.

– Det er med et veldig tungt hjerte at jeg informerer dere at min vakre kone Kelly har tapt sin to år lange krig mot brystkreft, skrev han på sin Instagram-konto.

– Kellys kjærlighet og liv kommer alltid til å huskes. Jeg kommer til å være der for mine barn som har mistet son mor, så beklager på forhånd hvis dere ikke hører fra oss på en stund, skrev han videre.

Travolta og Preston var gift fra 1991 og fikk barna Jett, Ella og Benjamin Travolta.