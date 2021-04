Slik blir begravelsen: – Planene har vært klare i flere tiår

Planene for prins Philips begravelse har vært klare i årevis. Koronapandemien sørger likevel for visse endringer.

Ingenting er overlatt til tilfeldigheten når prins Philip begraves lørdag.

99-åringen har selv kommet med tydelige føringer på hvordan han ønsket at det hele skulle gå for seg.

– Det er vanlig at de kongelige har planlagt hvordan begravelsene deres skal være, det må være klart ved et dødsfall, for det er et stort arrangement. Dette har vært klart i noen tiår. Planene for dronning Elizabeths begravelse begynte man på på 70-tallet, også går de gjennom og endrer litt på planene ved jevne mellomrom, sier historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen til TV 2.

Prinsen ønsket ikke en stor offentlig begravelse. Den vil bli avholdt i St. George-kapellet på Windsor, klokken 15 lørdag.

I forkant av begravelsen ligger kisten hans i et privat kapell i Windsor.

Kisten til prinsen er dekket av hans personlige flagg, et flagg som avspeiler både hans greske, danske og britiske bakgrunn.

Kisten er laget av engelsk eik, og ble laget for mange år siden. En lignende kiste er også klar for dronningen den dagen hun går bort.

30 gjester

Prinsen skal ha en sermoniell begravelse, og på grunn av koronarestriksjoner kan det maksimalt være 30 personer til stede i kapellet.

– Gjestelisten var opprinnelig på 800 personer, men er nå kuttet ned til 30 på grunn av pandemien. Det er også bare en profesjonell sanger som får synge i kapellet, gjester får ikke synge med, for å minimere smitterisikoen, sier Isaksen.

Vanligvis ville det vært representanter fra de europeiske kongehuset i begravelsen. Slik blir det ikke i år.

– Det ville vært naturlig om kong Harald og dronning Sonja, eller en representant fra Norge, deltok. Men i år blir det først og fremst nærmeste familie, samt tre representanter fra prinsens familie i Tyskland, sier kongehuseksperten.

Gjestelisten kan du lese her.

Alle gjestene må ha på munnbind under seremonien, og det må holdes to meters avstand.

– Det er jo litt spesielt at dronningen skal sitte alene. Alle må holde to meters avstand til henne også, det er de veldig nøye på, sier Norén Isaksen.

Det vil ikke være mulig for briter å møte opp utenfor kapellet for å hedre prinsen, og prosesjonen med prinsens kiste i London sentrum, er avlyst.

– Opprinnelig skulle ikke begravelsen tv-sendes, men fordi det nå er mange som ikke får tatt del i dette, så har de valgt å gjøre det, sier Isaksen.

På selve dagen for begravelsen, vil prinsens kiste bli flyttet til en spesialdesignet Land Rover som prinsen selv har vært med på å designe, og bilen skal deretter kjøre kisten den korte veien bort til St. Georges kapell.

Bak kisten vil det gå en prosesjon med familiemedlemmer. Der vil blant annet Prins Harry og Prins William gå – men med Peter Philips mellom seg. Det melder Bukingham Palace i en pressemelding.

Kongelig krypt

Klokken 14.53 vil Land Roveren være ved kapellet, og her vil nasjonalsangen bli spilt.

Hele veien vil det stå militære tjenestefolk for å hedre prinsen.

Husholdkavaleriet vil spille videre, mens kisten bæres inn i kapellet.

– Kisten er foret av bly, og veier rundt 250 kilo. Det er marinejegere som skal bære kisten inn i kapellet, sier Norén Isaksen.

Klokken 15.00 presis, vil det være et minutts stillhet i hele Storbritannia, for å hedre prinsen. Ved kisten hans fremst i kapellet, vil hans medaljer og utmerkelser være stilt ut på puter.

Etter en seremoni, vil prinsen bli heist ned i det kongelige krypten.

– Her vil han ligge til dronningen dør. Den dagen hun dør, vil de begge bli flyttet til St. George den sjettes kapell, som er et lite kapell i Windsor, sier Norén Isaksen.