Linnéa Myhre om Kompani Lauritzen: – Følte jeg hadde hacket systemet

Linnéa Myhre (30) er godt inne i militær-tilværelsen på Kompani Lauritzen, og er stolt over å kunne bære tittelen som aspirant.

Myhre gjester God kveld Norge-studio og forteller at hun ikke var særlig imponert over egen prestasjon i forrige ukes program, hvor hun nesten havnet i dimmekamp.

– Det er jeg litt sur for, det var en dårlig episode for meg. Det er ikke viktig for meg å være best, men jeg har ikke lyst til å være dårligst heller. Jeg var ikke dårligst, men jeg syns jeg så svak ut i episoden, om det er lov å si, forteller hun.

Verste dagen

Når 30-åringen får spørsmål om hva som var verst med oppholdet, trenger hun ikke å tenke lenge før hun svarer:

– Jeg syns den helvetesdagen var verst. Du tror du er ferdig, men så har det akkurat begynt, forklarer 30-åringen og fortsetter:

– Vi gikk to timer i sirkler for at de skulle psyke oss ut, og da vi trodde vi var ferdige, så bar det rett opp på rampestreken.

Tross en ekstrem tung dag er Myhre overrasket over egen prestasjon. Hun forteller at hun har en utrolig sterk psyke, men at det ble for tungt for henne på TV-programmet.

– Jeg tåler mye psykisk, men jeg knekker sammen flere ganger, det er bare å glede seg.

Avslører hva som skjer etter leggetid

Som seer får du være med kjendisene igjennom hele dagen, fra de står opp til de legger seg. Myhre avslører at de ikke får lov til å gå ut av sengen, når de har lagt seg.

– De filmer helt til du legger deg, og da får du ikke stå opp. Når du våkner om morgenen så skal alt gjøres på veldig kort tid, og da har man lyst til å stå opp tidligere for å ha litt mer tid, så du slipper å stresse, men det får du ikke lov til, sier hun og forklarer videre:

– Så jeg ligger i sengen til klokken er 07.00. Når kamerateamet kommer, da har vi lov til å stå opp, men jeg våkner før så da ligger jeg å stirrer i taket.

Selv om det er strengt regime inne i militærleiren, har hun funnet seg noen knep for å skaffe litt ekstra tid om morgenen.

– Noen ganger så våknet jeg 06:50, og måtte på do, og da følte jeg at jeg hacket systemet. Da fikk jeg ti minutter ekstra.