Tidligere Godset-spiss om Henrik Pedersen: – Det er en mann som har ødelagt et helt år av mitt liv

– Jeg synes det er så fantastisk at Henrik Pedersen ikke er trener i Strømsgodset lenger. Fordi det er en mann som har ødelagt et helt år av mitt liv som fotballspiller, sier Marcus Mølvadgaard (21).

Angrepsspilleren fra Danmark spiller ikke lenger fotball, og mye av skylda legger han på sin tidligere trener i Strømsgodset.

I dette intervjuet med TV 2 forteller han om hvordan optimisme ble snudd til fortvilelse og raseri i løpet av de snaue ni månedene han tilbrakte i Drammen.

LIKTE TRENEREN I STARTEN: Mølvadgaard sier at Henrik Pedersen var utslagsgivende for at han gikk til Strømsgodset. Men inntrykket skulle endre seg raskt. Skjermdump: godset.no

Mølvadgaards korte Godset-karriere startet da han etter et halvt år som klubbløs signerte for klubben 4. februar 2020.

Gjennom et tre uker langt treningsopphold i Strømsgodset imponerte han såpass at han ble belønnet med en treårskontrakt, og fra treningsleiren i Tyrkia poserte han smilende på bildet sammen med landsmann og trener Henrik Pedersen.

– Det er vanskelig å finne en trener som stoler like mye på unge spillere som Henrik gjør. Jeg er glad for å få denne muligheten, sa Mølvadgaard til Godsets hjemmeside.

Advarte styrelederen mot treneren

Men bare 266 dager senere - etter til sammen 18 innhopp, ett mål og null kamper fra start - ble partene enige om å terminere kontrakten. «Familiære årsaker», het det i pressemeldingen fra Drammen-klubben.

Så har det vært stille fra Mølvadgaard, som har flyttet hjem igjen til Danmark. Derfra har han fulgt dramatikken på Marienlyst, der Henrik Pedersen havnet i hardt vær etter en rekke rasismevarsler.

4. april - dagen før Strømsgodset gikk ut med en pressemelding der treneren ble fredet - ringte Mølvadgaard klubbens styreleder Ivar Strømsjordet. Der advarte han blant annet mot å la dansken beholde jobben som hovedtrener.

– Jeg trodde rasismevarslene var nok til at man ikke beholdt en trener. Men jeg vet hvordan Henrik er, og tenkte at han sikkert kunne snakke seg ut av det. Så derfor ringte jeg Ivar og fortalte min historie med Henrik før de skulle ta en avgjørelse, sier Mølvadgaard.

Strømsjordet bekrefter samtalen overfor TV 2, men henviser til daglig leder Dag Lindseth for ytterligere kommentarer i saken.

Lindseth varslet onsdag at han ville ta kontakt, men heller ikke torsdag har han besvart TV 2s henvendelser.

Mølvadgaards historie var ikke nok til å få Pedersen fjernet i første runde, men fredag 9. april var treneren ferdig i Godset. Mølvadgaard stusset over de positive beskrivelsene i pressemeldingen, og kjente at irritasjonen vokste da han leste kommentarene på Facebook-siden til Strømsgodset.

– Da jeg leste de kommentarene, fikk jeg bare mer lyst til å komme ut med min historie. Fordi det åpenbart stadig er folk som mener Henrik er blitt urettferdig behandlet. Jeg skal være helt ærlig og si at jeg blir ordentlig lei meg hvis jeg ser ham i en trenerjobb innen fotball igjen, for jeg vet at han kommer til å ødelegge flere spillere som meg. Og jeg har ikke lyst til at noen, ikke engang min verste fiende, skal utsettes for det jeg ble utsatt for. Ingen fotballspillere bør utsettes for hans løgner og manipulasjon, sier 21-åringen.

BLE INGEN GODSET-SUKSESS: Marcus Mølvadgaard feirer sammen med Lars-Jørgen Salvesen og lagkameratene etter å ha scoret sitt første og siste mål i Godset-trøya, i en hjemmeseier mot Brann. Foto: Stian Lysberg Solum

Når han nå snakker ut, kommer han med krasse beskyldninger mot sin tidligere trener i Strømsgodset. Mølvadgaard hevder blant annet:

At han ble presset av Pedersen til å spille med en bruddskade i ankelen, og ved to anledninger dro til Danmark for å få kortisonsprøyte mot smertene i stedet for operasjon.

At han fikk beskjed om å kvitte seg med agenten sin, og deretter velge en agent som Pedersen hadde pekt ut.

At han ble straffet med mindre spilletid da han trosset rådet og valgte et annet agentselskap.

At han ble nektet å dra i sin fars bryllup dagen før en kamp mot Rosenborg, med løfte om rikelig med spilletid. Mølvadgaard ble byttet inn i det 93. minutt.

At han ble skjelt ut og fortalt at han aldri ville få spille under Pedersen igjen etter en 2-2-kamp mot Viking, der han ble byttet inn fem minutter før slutt og mistet ballen i opptakten til Vikings utlikningsmål på overtid.

At Pedersen ikke ville la ham starte, uansett hvor god han var på trening eller hvor mange mål han scoret.

– Henrik Pedersen avviser disse beskyldningene. Rett adressat for flere av spørsmålene som TV 2 stiller er klubben Strømsgodset, da forhold knyttet til medisinske spørsmål, permisjoner, spillerlogistikk, kontraktsforhold mv. ligger utenfor trenerens ansvarsområde.

– På generelt grunnlag vil spillere med lite spilletid eller manglende innfrielse av ønske om forlenget kontrakt, alltid være mindre tilfreds med trenerens prioriteringer enn spillere med mye spilletid og høyere grad av sportslig tillit, skriver Pedersens advokat Erik Flågan i et tilsvar fra den tidligere Godset-treneren.

Se hele tilsvaret fra Flågan/Pedersen i faktaboksen lenger ned i saken.

Søvnløs av smerter

Mølvadgaard mener marerittåret på mange måter startet allerede ti dager etter at han hadde signert kontrakten - da han skadet ankelen i en treningskamp mot Bodø/Glimt.

– Vi ble kjørt over og tapte 0-5, og i tillegg pådro jeg meg en bruddskade i ankelen. Det er noe man kaller ballettankel. Det var veldig smertefullt, og egentlig der noen av mine første problemer med Henrik Pedersen oppstår, sier Mølvadgaard.

– Fysioterapeutenes vurdering er at det er behov for operasjon. Jeg har problemer med å sove om nettene på grunn av smertene, og tar mye smertestillende. Men Henrik ringer meg opp på kveldstid, og ber meg om å ta kortisonsprøyter og smertestillende. Han sier til meg at det er meget viktig at jeg ikke tar operasjon, fordi jeg er en viktig spiller for laget. Jeg kommer til å spille mye. Når du hører slike ting fra treneren er det vanskelig å si ham imot. Du får lyst til å gi noe tilbake, og jeg fikk lyst til å gjøre det for Henrik. Fordi han ga meg inntrykk av at han virkelig ønsket meg, sier Mølvadgaard.

Spissen forteller at han ved to anledninger reiste til Danmark for å få kortisonsprøyter, og at han etterpå «ikke kunne føle foten».

SPILTE MED SMERTER: Dette er røntgenbildet av Mølvadgaards høyre ankel, der man ser en såkalt talusfraktur.

– De første månedene etter at man har fått en kortisonsprøyte, så går det egentlig fint. Men jeg skulle aldri gjort det, for den foten ble aldri helt god, og det var hele tiden tilbakeslag.

– Hva sa fysioterapeutene og legene til dette?

– De støttet meg i at jeg trengte operasjon. Men det ble slik at jeg ble nødt til å lyve til dem og si at jeg ikke hadde vondt.

– Men hvis røntgenbildene viser at noe er ødelagt i ankelen, er det ikke noen som bare bestemmer at her blir det operasjon?

– Jeg hadde et veldig godt forhold til fysioterapeutene. Jeg tror virkelig de prøvde. En fysioterapeut som nå er ute av klubben nå gjorde virkelig alt for at jeg skulle få den operasjonen. Han snakket med sykehuset og fikk meg inn på kort varsel. Men hvis Henrik har bestemt seg for noe, så er det bare sånn det blir. Fysioterapeutene prøvde virkelig å beskytte meg, de spurte meg hver dag om det gikk fint. Hver gang jeg møtte opp til trening fikk jeg teipet opp foten, ellers kunne jeg ikke spille, sier Mølvadgaard, og hevder at man er nødt til å ha hatt Pedersen som trener for å forstå hvor mye han bestemmer.

– Hvis det var opp til ham ville han vært keepertrener, hovedtrener, assistenttrener, fysioterapeut og sportsdirektør. Jeg tror han ville styrt alt selv.

– Mener du det var en fryktkultur i Strømsgodset?

– Ja, det er kanskje den beste måten å beskrive det på. Folk var nærmest redde for Henrik. For min del var det en blanding av tillit, for jeg stolte på ham på det tidspunktet, men også av frykt for hva han ville gjøre dersom jeg tok en operasjon. Jeg følte at jeg da ikke ville få spille under ham igjen. Det var litt sånn «hvis du tar denne operasjonen, så ønsker du ikke sterkt nok å være en del av dette prosjektet.» Det var litt sånn jeg opplevde det, sier Mølvadgaard.

TV 2 har vært i kontakt med en av fysioterapeutene som ikke lenger jobber i klubben. Han vil ikke å uttale seg.

Klubblege Erik Knudsen henviser til medierådgiver Tom Berntzen, og legger til at klubbens ortoped Marianne Olsson ikke ønsker å omtale enkeltsaker i media.

Hevder Pedersen ba ham bytte agent

Etter å ha vært hjemme i Danmark for å få en kortisonsprøyte, forteller 21-åringen at han ble invitert hjem på middag hos familien Pedersen da han kom tilbake til Norge. Ifølge Mølvadgaard var stemningen god rundt bordet, før diskusjonen dreide over på agenter.

– Plutselig begynte vi å diskutere min daværende agent. Henrik forteller meg at agenten jeg har ikke gjør nok for meg, og han synes jeg skal bytte agent. Jeg vet ikke om det kom som et sjokk på meg, for jeg visste godt at min agent hadde mange store spillere, og at jeg kanskje sto et stykke bak i køen. Men jeg hadde tillit til Henrik på den tida, så jeg velger faktisk å bryte avtalen med agenten min, sier han.

Mølvadsgaards agent på den tiden var Jens Ørgaard Pedersen. Han svarer slik på hvordan han opplevde bruddet med Godset-spissen.

– Jeg er ikke agent for spilleren lenger, så det har jeg ingen kommentar til. Jeg vet ikke hva som er sant og ikke, og ønsker ikke å delta i noen spekulasjoner.

– Har du hørt denne historien før?

– Det er første gang jeg hører den. Men jeg har det fint om han (Henrik Pedersen) har sagt det, sier han.

Mølvadgaard hevder videre at Henrik Pedersen deretter lanserer en agent som han ønsker at spissen skal samarbeide med.

AVVISER BESKYLDNINGENE: Tidligere Strømsgodset-trener Henrik Pedersen. Foto: Trond Reidar Teigen

– Jeg stoler på Henrik på det tidspunktet, men ikke så mye at jeg synes det er riktig at en trener skal velge min agent. Det er der mine alarmklokker begynner å ringe. Hva er dette her for noe, det er noe veldig mystisk, tenkte jeg. Jeg har aldri hørt om noen som har sittet hjemme hos sin trener og fått beskjed om at de skal skifte agent. Så jeg velger å si nei takk til tilbudet fra Henrik, og sier at jeg har lyst til å undersøke selv, forteller Mølvadgaard.

Etter å ha rådført seg med en tidligere lagkamerat får han en god følelse på agentfirmaet Supervision Management. En agent derfra reiser fra Nederland til Norge for å møte Mølvadgaard, og etter en felles middag er de overbevist.

– Vi velger å skrive under for dem, og jeg har dem fortsatt i dag. Men den dagen Henrik får vite at jeg har signert for dem, er dagen da jeg går fra å komme inn i hver kamp, til at jeg bare får komme inn de siste minuttene eller ikke i det hele tatt, sier Mølvadgaard.

Hele tilsvaret fra Henrik Pedersen, via advokat Erik Flågan «Henrik Pedersen avviser disse beskyldningene. Rett adressat for flere av spørsmålene som TV 2 stiller er klubben Strømsgodset, da forhold knyttet til medisinske spørsmål, permisjoner, spillerlogistikk, kontraktsforhold mv. ligger utenfor trenerens ansvarsområde. På generelt grunnlag vil spillere med lite spilletid eller manglende innfrielse av ønske om forlenget kontrakt, alltid være mindre tilfreds med trenerens prioriteringer enn spillere med mye spilletid og høyere grad av sportslig tillit. Jeg vil advare sportsmediene mot ukritisk å videreformidle udokumenterbare, injurierende beskyldninger fra tidligere spillere, som av sportslige eller andre årsaker bærer nag til trenerens eller klubbens sportslige ledelses mannskapsprioriteringer. Den slags kamp mot vindmøller er det håpløst og umulig for Henrik Pedersen å forsvare seg mot. Slike beskyldninger, som TV2 nå har valgt å publisere, kan vel så gjerne kan være oppkonstruert i ettertid, som at de har rot i virkeligheten. Begge versjoner er det umulig å ettergå, ut over at det blir påstand mot påstand. Det er i presseetisk kontekst ikke Henrik Pedersens ansvar – ei heller mulig - å bevise eller dokumentere at han ikke har sagt eller gjort det denne tidligere spilleren hevder utover å avvise det. TV2 bør også evaluere om redaksjonen bør jobbe, eller har jobbet, like iherdig med å balansere denne dekningen med uttalelser fra spillere og andre i fotballfamilien som har stikk motsatte – positive – erfaringer med treneren. Kildekritikk og -kontroll er et grunnleggende prinsipp i all journalistikk. TV 2 bør stille seg selv spørsmålet om publisering av denne reportasjen er i tråd med Vær Varsom-plakatens punkt 3.2: Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Sier advokat Erik Flågan på vegne av Henrik Pedersen.»

Hevder lagkameratene stusset

Av de 18 innhoppene spissen fikk i Eliteserien 2020, kom sju av dem etter at det var spilt 85 minutter. Tre ganger totalt kom han inn før spilte 70 minutter.

– Når tenkte du at treneren ikke kom til å satse på deg likevel?

– Det gikk litt tid. Den andre spissen, Lars-Jørgen Salvesen, var førstespiss og hadde hatt et fantastisk halvår før jeg kom til klubben. Han hadde mye av æren for at Godset holdt seg i Eliteserien. Når en spiller har gjort så mye for en klubb, har han også litt mer å gå på. Men det begynner egentlig å gå opp for meg når andre spillere på laget kommer til meg og spør «hva er det som skjer, er du uvenn med Henrik, hvorfor spiller du ikke?». En av lagkameratene tar meg på et tidspunkt under armen og med bort til Henrik, og sier til ham: «Nå må vi spille sammen på topp til helga, du ser hvor mange mål vi scorer på trening». Henrik svarte bare at vi fikk vente og se, sier Mølvadgaard.

LITE SPILLETID: Marcus Mølvadgaard startet ingen kamper, men kom inn som innbytter 18 ganger. Foto: Annika Byrde

Han hevder til og med at en av de andre trenerne oppsøkte ham på en trening og sa at han ikke kom til å få spille under Henrik Pedersen.

– Han sa «jeg vet ikke hva han har imot deg. Nå jobber vi bare ekstra hardt etter hver trening, og så er du klar til neste klubb når tiden kommer». Når en trener kommer og sier noe sånt til deg, da skal du gjøre det du kan for å komme deg vekk, sier 21-åringen.

TV 2 har vært i kontakt med flere Strømsgodset-spillere om denne saken, men ingen av dem har ønsket å gi noen kommentarer.

Rasende etter bryllup

Dagen før hjemmekampen mot Rosenborg 13. september skulle Mølvadgaards far gifte seg hjemme i Danmark.

21-åringen sier han ba om tillatelse til å få reise hjem og delta i bryllupsfesten, og returnere i tide til å sitte på benken under kampen.

– Jeg er på kontoret hos Henrik og Jostein (Flo), og sier at jeg virkelig vil til min fars bryllup, at det betyr alt for meg å komme hjem. Men beskjeden er at jeg ikke kan reise hjem, både på grunn av korona, men også fordi Henrik mener jeg kommer til å spille mange minutter, og at jeg er en viktig spiller. Etter møtet ringer jeg gråtkvalt hjem til min far og sier det ikke blir mulig for meg å komme i bryllupet. Og dagen etter kommer jeg inn i det 93. minutt, sier Mølvadgaard.

PÅ FACETIME I FARENS BRYLLUP: Marcus Mølvadgaard fikk ikke tillatelse til å delta i sin fars bryllup, og fulgte seansen via FaceTime.

21-åringen sier han kokte av raseri etter kampen, og sier faren hans måtte snakke ham ut av å reise tilbake til Danmark.

– Hvilken mann kan stå og si til en spiller at han ikke får reise i sin fars bryllup fordi han skal spille mye, og så setter ham inn i ett eller to minutter. Det var den dagen jeg fant ut at jeg har å gjøre med en mann som manipulerer spillerne sine og lover ting han ikke holder, sier Mølvadgaard.

– Hva med koronasituasjonen, har du forståelse for at en slik reise ikke var ønskelig?

– Et par uker i forveien var jeg hjemme i Danmark for å få kortisonsprøyte, og dro tilbake til Norge dagen etter. Så det ville ikke vært et problem. Man skal egentlig ha en ukes pause eller en slik sprøyte, men på grunn av Henrik som presset på med tanke på kampen til helga, så trente jeg et par dager etterpå, sier dansken.

– Skrek at jeg var ferdig

Mølvadgaard hevder han ba Flo og Pedersen om få forlate klubben i overgangsvinduet som var åpent til 5. oktober, uten å få ønsket innfridd.

Ifølge dansken var det blant annet interesse fra Aalesund, enten for å hente ham gratis eller på lån.

Men han ble værende og var igjen med i troppen til bortekampen mot Viking 4. oktober. Det skulle vise seg å bli hans siste kamp for Strømsgodset.

På dette tidspunktet kjempet drammenserne desperat for å overleve i Eliteserien, og de hadde en uhyre viktig trepoenger halvveis ned i lomma da Mølvadgaard ble byttet inn på stillingen 2-1 i det 88. minutt.

Med sekunder igjen å spille mistet spissen ballen omtrent på midtbanen. Yann-Erik de Lanlay satte inn utlikningen for Viking.

– Etter kampen løper Henrik på tvers av banen hvor jeg ligger. Og så roper han at jeg aldri skal få et minutt for ham igjen, jeg har sviktet hans tillit, og han er ferdig med meg. I garderoben etterpå kommer lagkameratene bort til meg og sier at man skal ha lov til å miste ballen på deres banehalvdel, uten at det skal resultere i baklengs. Men så kommer Henrik inn, og foran hele laget skjeller han meg ut, roper og skriker, og forteller alle at han ikke kan akseptere sånne spillere på laget sitt. Spillere som gjør sånt er ferdig under ham.

– Så melder jeg meg syk i en uke, jeg vil bare vekk fra klubben. Men etter denne episoden får jeg en melding fra Henrik, som om ingenting har hendt. «Hei Marcus, håper du blir klar til helga, vi har virkelig bruk for deg». Da har jeg ikke fått noen unnskyldning fra Henrik eller noe som helst. Jeg ringer til agentene mine og sier «nå er det nok, jeg møter ikke opp en dag til, jeg skal ikke spille en dag til under den mannen».

– Jeg ville bare hjem, og var likegyldig til om min karriere stoppet der og da. Jeg ville ikke være sammen med et menneske som behandlet folk på den måten.

Fikk hjelp av Keita

Mølvadgaard sier det faktisk var Godset-helten Muhamed Keita - som på det tidspunktet ikke spilte i klubben - som bidro til at han kom seg vekk.

– Han er en fantastisk fyr som hjalp meg med alt sammen. Jeg satt i Norge helt alene og kunne liksom ikke gjøre noe. Det endte med at Keita nærmest tok over forhandlingene. Jeg kunne ikke få mine agenter til å fly opp på grunn av koronasituasjonen, så Keita fungerte faktisk som min «agent». Jeg snakker stadig med ham. Det er nok ham jeg skylder den største takken, som fikk dem til å innse at de skulle la meg gå. Uten ham ville jeg nok sittet i Strømsgodset nå og vært glad for at Henrik ikke var der mer, sier 21-åringen.

HJALP MØLVADGAARD: Godset-helten Muhamed Keita. Foto: Terje Bendiksby

Keita bekrefter overfor TV 2 at han var involvert da Mølvadgaard fikk terminert sin kontrakt. Jostein Flo har ikke besvart våre henvendelser.

Dansken svarer slik på spørsmål om bakgrunnen for at Godset lot ham gå, når de ikke hadde ønsket å selge ham.

– Jeg vet ikke om noen la inn et bud, jeg vet bare at det var noen som forhørte seg om de enten kunne få meg gratis eller på lån resten av sesongen.

– Jostein fortalte meg egentlig at han syntes det var leit at jeg sluttet, fordi han hadde trua på meg. Men han lytter selvfølgelig til treneren på det tidspunktet, og Henrik hadde fortalt ham at jeg ikke gjorde det godt nok på trening. Noe som er en vits. Det kan man spørre alle lagkameratene mine om. Jostein lurte på om problemet mellom meg og Henrik kunne løses på noen måte. Men jeg svarte bare at jeg var likegyldig til hva Henrik hadde å si, fordi han er en mann som lurer folk. «Og han lurer også deg, Jostein», sa jeg.

Mølvadgaard understreker at han har stor respekt for Strømsgodset som klubb, og at han følte på varme og støtte fra mange av lagkameratene sine.

– Jeg hadde noen fantastiske kamerater i klubben. Kreshnik Krasniqi og familien inviterte meg på middag hver uke, jeg var på grillaften hjemme hos Herman Stengel, jeg spiste frokoster og middager med Nicholas Mickelson nesten daglig, Niklas Gunnarson inviterte på middag.... vi hadde et fantastisk samhold, sier Mølvadgaard.

– Jeg kan være vanskelig

– Men hvis man spør Henrik Pedersen eller Jostein Flo, hvordan tror du de opplevde deg i Godset?

– Jeg tror de vil si at jeg er en som lager problemer. Hvordan kan man være 20 år og lage problemer på den måten. Jostein var faktisk fair, men hvis du ringer Henrik Pedersen har han nok ikke mye godt å si. Men det er gjensidig, svarer han.

I årene før Strømsgodset spilte Mølvadgaard i danske Randers, så på utlån til Hvidovre, før han ble frigitt sommeren 2019.

– Før Strømsgodset, har du vært en spiller som gjerne har kommet på kant med treneren din?

– I Randers gikk det veldig godt, inntil jeg sa noe dumt i mediene. Jeg sa at jeg ikke ville tilbake til den klubben hvis jeg skulle sitte på benken. Treneren ville ikke bruke meg mer etter at jeg sa det, og det forstår jeg utmerket godt. Da var jeg 17-18 år. Jeg vet godt at det var min feil. Jeg kan saktens være en person som er vanskelig å håndtere, men det tror jeg de fleste fotballspillere er.

– Tror du ryktet ditt har tatt skade av oppholdet i Strømsgodset, at du er stemplet som en spiller som lager problemer?

– Jeg vet ikke om jeg har fått et stempel som en som lager problemer, men det kan jo se litt mystisk ut når en 20-åring bryter en kontrakt i en stor norsk klubb, når han har to år igjen. Hvis man ikke kjenner historien bak, så kan det se litt ut som han gir opp. Og sånne spillere er det ikke mange fotballklubber som vil ha. Men det er viktig for meg at folk forstår at jeg ikke ga opp i Strømsgodset. Jeg sa nei til noe jeg ikke kunne stå inne for som person og menneske.

– Hva sier du til dem som nå tenker at du har sutret over å sitte på benken før tiden i Strømsgodset, og at du nå kanskje sutrer igjen?

– De spillerne og personene i klubben som jeg har behov for at tror på meg, tror på meg. De vet at det jeg sier er sant. Nå kommer forhåpentligvis andre ting ut, som viser at jeg forteller sannheten. Jeg vet jo ikke om folk tror på meg, og jeg ikke tvinge noen til å gjøre det. Jeg sier dette for at folk skal få en forståelse av hvilken person Henrik Pedersen er. Jeg har ikke noe å vinne på dette, sier Marcus Mølvadgaard.