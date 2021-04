– Om han klarer det, blir han like stor som Haaland og Ødegaard

– Jeg har aldri sett for meg å drive med noe annet. Det er det eneste jeg har tenkt på hele livet.

Dennis Hauger er hjemme på en liten snarvisitt i Aurskog. Sola steiker godt i hjembygda.

Og om bare noen timer letter flyet hans fra Gardermoen med retning mot enda varmere forhold: Barcelona og forberedelser til hans andre sesong i Formel 3.

Forhåpentligvis blir nettopp det en sesong som skyver ham enda nærmere det ultimate livsmålet hans: Å bli Norges første fører i Formel 1-sirkuset.

Interessen har eksplodert

LIDENSKAP: Motorinteressen startet tidlig for Dennis Hauger. Foto: Privat

Han var knapt fylt et år da han så sitt første rallyløp. Året etter fikk han sin første ATV.

Nå merker han tydelig at lidenskapen hans interesserer stadig flere. Det finnes det en helt spesifikk grunn til.

REVANSJESUGEN: Dennis Hauger fikk det ikke til å stemme i debutsesongen av Formel 3. Nå vil han slå tilbake. Foto: Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

– Netflix-serien «Drive to Survive» har revolusjonert Formel 1-interessen – både i Norge og i resten av verden. Det har aldri vært flere i Norge som ser på Formel 1 enn nå, slår Viasat-kommentator Atle Gulbrandsen fast.

Den suksessrike dokumentarserien er et samarbeid mellom Netflix og Formel 1, og tar seerne med bak kulissene av det heseblesende Formel 1-sirkuset.



DER DET STARTET: Dennis Hauger avbildet på sitt første billøp sammen med pappa Tom Erik. Foto: Privat

– Serien har vært spesielt viktig her i Norge. Folk har kanskje ikke skjønt helt hvor kul sporten er. Jeg føler interessen stiger hele veien nå, forklarer Hauger.

– Norge er jo en skinasjon, vet du, ler han videre.

Gulbrandsen kommenterte sitt første Formel 1-løp da han var på Haugers alder – og 41-åringen har fulgt stortalentets utvikling tett de siste årene.

EKSPERT: Atle Gulbrandsen har viet livet sitt til å følge Formel 1. Foto: Martin Solhaug Standal / TV 2

Han er sikker på at den økende interessen for sporten vil dryppe på nordmannen i tiden som kommer.

Haaland-sammenligning

– Interessen for det han driver med er større enn noen gang, sier Gulbrandsen.

Han fortsetter:

– Og skulle han i tillegg bli Norges første Formel 1-fører vil interessen bare eksplodere.

– Ja, hva vil skje da?

– Da vil Dennis Hauger bli en av Norges største og mest kjente idrettsutøvere – helt der oppe med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, hevder Gulbrandsen.

– Det hadde blitt en drøm som gikk i oppfyllelse, smiler unggutten selv.

MÅLBEVISST; En av grunnene til at jeg elsker sporten er å finne de detaljene som gjør meg bedre, forklarer Hauger. Foto: Martin Solhaug Standal / TV 2

For det er absolutt ingenting i verden som kan måle seg med følelsen det å sette seg ned i cockpiten gir ham.

– Man kan vel kalle det en avhengighet, sier han kontant.

– Det er snakk om mye adrenalin som kommer. Man har ikke så mange tanker i hodet når man kjører. Det meste går automatisk, fortsetter han.

For som født inn i en motorfrelst familie, fantes det aldri et fnugg av tvil om hvorvidt han skulle drive med motorsport.

Klar for nytt lag: – Plukker hvem de vil

Han var 14 år da han ble tatt inn under Red Bulls vinger - inn på det samme juniorteamet som har avlet fram superstjerner som Max Verstappen, Daniel Ricciardo og Sebastian Vettel.

STJERNER: Max Verstappen (t.v) og verdensmester Lewis Hamilton på podiet under sesongåpningen av Formel 1 i mars. Foto: Lars Baron / AFP

Noen elleville år som fulgte ble kronet med førsteplass i Formel 4 i 2019.

Så kom 2020 og debuten i Formel 3. Der ble tredjeplassen i Ungarn i juli høydepunktet i en skuffende sesong sett under ett.

– Det ble ikke som forventet, sier Dennis selv.

Samarbeidet med det britiske Hitech-teamet fungerte dårlig. Og skuffelsen kunne fort betydd kroken på døren for samarbeidet med Red Bull.

STOLT LOKALSAMFUNN: For to år siden vant han Formel 4-mesterskapet med denne bilen. Nå står den utstilt hos boligbyggeforhandleren Bakke i Aurskog. Foto: Martin Solhaug Standal / TV 2

I stedet valgte energidrikk-giganten fra Østerrike å fortsette sine økonomiske bidrag til nordmannen – som et tillitstegn på hvor stor tro de har på ham.

I år har han kapret seg et sete hos det antatt sterkeste laget: Prema. Teamkollega der blir Artur Leclerc – lillebror til Ferrari-stjernen Charles Leclerc.

– Jeg hadde en test med dem mot slutten av sesongen ifjor. Der gikk det veldig bra og jeg fikk god kontakt med teamet.

Prema hadde nummer én, tre og fire i Formel 3-mesterskapet for 2020. Han er tydelig på at det blir et knepp opp.

HJEMMEBANE: Risikoen ved sporten er noe man er klar over, sier Dennis. Her sammen med mamma Carina. Foto: Martin Solhaug Standal / TV 2

– Man må virkelig levere resultater der. De er et toppteam som kan plukke hvem de vil, og jobber utelukkende for å få frem de beste førerne, forklarer han.

Schumacher-link: – En jeg så opp til

Og det er flere ting ved det nye laget som inspirerer ham. Formel 1-legenden Michael Schumachers sønn, Mick, kjørte for Prema for bare tre år siden. Der vant han også Formel 3.

I mars kjørte tyskeren sitt første Formel 1-løp. For Hauger ble det nok en bekreftelse på at målet er mulig.

LEGENDESØNN: Mick Schumacher kjører i Formel 1 for Haas denne sesongen. Foto: Andrej Isakovic / AFP

– Det er ekstremt kult. Jeg har møtt ham noen ganger i «paddocken». Faren hans var en jeg så opp til da jeg var liten og så mine første løp, så det er dritkult å se han følge etter i farens fotspor. Spenstig, smiler Hauger.

Formel 3-mesterskapet braker løs med runde 1 fra 7-9. mai i Barcelona.

– Får jeg en god sesong nå, er mulighetene gode for å komme seg til Formel 2. Da er det bare ett trappetrinn igjen, så er man der. Det er ikke langt, men det er langt. Jeg må virkelig prestere på et høyt nivå, sier Hauger.

Mesterskapet går over sju runder – alle av de sammen med Formel 1-VM. Det er tre løp hver av disse helgene, slik at det blir 21 løp til sammen.

REISEKLAR: Baggen er pakket for sesongstart. Foto: Martin Solhaug Standal / TV 2

Forutsetningene er i alle fall til stede for suksess denne sesongen, skal vi tro Dennis selv.

– Jeg har gode odds for å gjøre det veldig bra i år. Det må jeg bare «pushe» hundre prosent for, sier unggutten.

Det er Atle Gulbrandsen enig i.

– Jeg tror han kan bli så god som hvem som helst. Han har vært blant de beste i verden i gokart, og han har vært blant de beste i verden i Formel 4. Jeg tror han også kan bli blant de beste i Formel 3, Formel 2 og Formel 1, sier Gulbrandsen.

– Men dette er en materialsport – du må ha en bil som fungerer, og du må ha et team som fungerer. Men en ting er sikkert: Dennis – han fungerer, avslutter eksperten.