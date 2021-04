Kjøreledning har falt ned på et tog i Oslo – personer lettere skadd

Tre til fem personer er lettere skadd etter at kjøreledningen har falt ned og truffet et tog på Rosenholm stasjon i Oslo.

– Klokka 1640 fikk vi melding om at kjøreledningen har falt ned. Flere skadde og en god del knuste ruter på toget, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.

KNUST RUTE: Strømledningen har truffet siden av toget og knust ruter. Foto: Cecilie Rygh Trodal/ TV 2

Innsatsleder opplyser til TV 2 rett etter 17.30 at det skal være to lettere skadde personer.

Det var 70 stykker om bord.

Pressevakt i Bane Nor, Olav Nordli sier det skal være snakk om kuttskader som behandles av ambulansepersonell på stedet.

Brannvesenet bistår - fare for eksponering av strøm

Videre opplyser Pedersen at det er gjort en vurdering på stedet som tilsier at evakuering av passasjerer avventes til brannvesenet har jordet, for å unngå eksponering av strøm.

Brannvesenet er på stedet med fire enheter.

– Det er en kjøreledning som har falt ned og truffet et tog, sier Arvid Nordstrand, vaktkommandør i 110-sentralen til TV 2.

Han forteller at det er kontroll på stedet.

Rosenholm stasjon ligger helt sør på Holmlia i Oslo kommune, rett nord for grensa til Nordre Follo kommune.

Lokaltog på vei til ski

-Kjøreledningen traff et lokaltog på vei til Ski, opplyser Bane Nor. Det førte blant annet til at en rute ble knust.

I tillegg håndterer Bane Nor en brann langs sporet på samme strekning.

– Vi har to hendelser som vi må ordne opp i, så det er veldig vanskelig å si når trafikken kan ta seg opp igjen. Det er også for tidlig å si noe om det er sammenheng mellom hendelsene, sier han.

Bane Nor henstiller passasjerer som har planlagt å reise med Østfoldbanen mellom Oslo og Ski onsdag til å finne informasjon om alternativ transport på Vy sine hjemmesider.