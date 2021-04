Tror mørketallene for kreft har blitt høyere

Koronakommisjonen tror reduserte krefttilfeller under pandemien vil gi økt pågang til helsetjenestene framover. Kreftforeningen er redd for at dagens krise kan bli morgendagens normalsituasjon.

Det har blitt oppdaget færre krefttilfeller under pandemien. Det viser tall fra kreftregisteret som er inkludert i koronakommisjonens rapport.

26 prosent færre brystkreftdiagnoser ble oppdaget i perioden mars-juni i 2020, sammenlignet med samme periode i 2019.

For alle kreftformer var samlet nedgang av antall tilfeller fra mars til september på nesten 13 prosent.

Færre nå

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, tror det kan ha blitt enda færre kreftdiagnostiseringer det siste året.

– Det er ingenting som tyder på at flere har gått til fastlegen etter september. Vi tror mørketallene for kreft bare har blitt verre det siste året, som igjen betyr at etterslepet har blitt enda større.

For det er ingenting som tyder på at det har blitt mindre kreft i Norge. Det viser ferske pakkeforløpstall fra Kreftforeningen.

Pakkeforløpstall kartlegger hvor mange som har blitt sendt videre til behandling etter møte med fastlege.

Fra september 2020 til februar 2021 økte pakkeforløpstallene med rundt 400 tilfeller, sammenlignet med samme tid fra året før.

– Disse tallene er et tydelig bilde på et etterslep av pasienter. Det er grunn til å tro at disse 400 burde blitt diagnostisert i perioden mars-august 2020, sier Ross.

Det er spesielt prostatakreft og tykktarmskreft det er oppdaget flere tilfeller av.

– Vi håper at vi snart ser at flere lungekreft- og brystkrefttilfeller blir oppdaget, sånn at vi tar igjen etterslepet av de diagnosene hvor det har vært størst nedgang. Men vi er redde for at det fremdeles vil være lav oppdagelse av disse kreftformene fremover.

Forskjell på liv og død

Koronakommisjonen tror kreftdiagnosene kan få langtidskonsekvenser. I rapporten står det:

«Redusert aktivitet i spesialisthelsetjenesten kan ha medført til at færre pasienter har fått stilt en diagnose og blitt behandlet for sykdommen sin. Dette kan få konsekvenser for helsetilstand og sykelighet i befolkningen, og gi økt pågang til helsetjenesten i årene framover.»

PÅGANG: Koronakommisjonens leder, Stener Kvinnsland, tror underrapportering kan føre til økt pågang til helsetjenesten i årene fremover. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Ross er glad for at koronakommisjonen har viet plass til etterslep av kreftdiagnoser i rapporten.

– De trekker fram det vi har bekymret oss for i over ett år, nemlig at mange kreftsvulster ikke er blitt oppdaget. Klarer vi ikke å hente inn disse pasientene, er vår største frykt er at dette vil vise seg på overlevelsesstatistikken.

Foreningen håper rapporten til koronakommisjonen blir fulgt opp, og faktisk fører til endring.

– Tidlig diagnose kan bety forskjellen mellom liv og død.

Lite oppmerksomhet

Kreftforeningen skulle ønske rapporten fokuserte mer på hvordan konsekvensen av pandemien har blitt håndtert og fulgt opp av myndighetene.

– Det har vært for lite oppmerksomhet rundt denne problemstillingen i pandemien. Vi etterlyser flere konkrete forslag til hvordan dette skal bli håndtert.

Frykten er at krisesituasjonen på norske sykehus blir værende.

– I ett år har helsetjenesten vært i krise, men denne krisen kan bli morgendagens normalsituasjon. Derfor må vi ruste opp helsevesenet nå.

Ross tror flere midler og informasjon er den mest effektive løsningen.

– Vi mener at det må settes av betydelig med midler til å håndtere etterslepet av screeningundersøkelser. Det må også bevilges penger til en informasjonskampanje rettet mot både befolkningen og helsepersonell, med mål om å fange opp kreftpasienter som ikke har funnet veien inn i helsetjenesten.

Bedre samarbeid

Koronakommisjonen skriver at frivillige organisasjoner har hatt en verdifull rolle under pandemien.

«Kommisjonen mener det vil være nyttig å evaluere samarbeidet mellom myndighetene og frivilligheten for å trekke ut gode erfaringer for likeverdig offentlig–frivillig samarbeid for framtiden.»

Dette ser også Kreftforeningen et behov for.

– Samarbeidet mellom helsefrivillige organisasjoner og myndigheten kan bli bedre til neste pandemi. Vi er i ett kontakt med pasientgrupper, og har et godt apparat. Vi kan spille en langt mer aktiv rolle.