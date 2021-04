Barnevernet sa ja til å sove sammen, men én ting visste de ikke

En saksbehandler i barnevernet sier hun ikke var klar over at den overgrepstiltalte fostermoren sov i samme seng som den mindreårige fostersønnen.

TV 2 har de siste dagene skrevet om en overgrepstiltalt fostermor, som ifølge politiet skal ha foregrepet seg på sin mindreårige fostersønn et sted på Østlandet. Det ble en politisak da fostermorens ektemann hang opp et kamera på badet.

Onsdag var det flere vitner som forklarte seg for retten. Det som er et gjennomgående tema i saken er at kvinnen og gutten ofte sov sammen på guttens rom.

Samsovingen skal ha startet da fostersønnen på et tidspunkt ble syk. I tiden etterpå har samsovingen mellom fostermoren og gutten fortsatt.

Drøftet samsoving

Kvinnen forteller at hun og hennes daværende ektemann fikk veiledning hos barnevernet, som ifølge henne skal ha sagt at samsovingen kunne være positivt for gutten.

Fordi fostersønnen har den bakgrunnen han har, skulle fosterforeldrene anse han som en liten gutt i en stor kropp.

– De sa han kanskje kunne ha noen emosjonelle hull på grunn av oppveksten hans. Derfor ville jeg gi den omsorgen han trengte, slik jeg har gitt til mine egne barn, sier hun i forklaringen.

Da aktor stilte spørsmål til kvinnen om barnevernet visste at hun sov i samme seng som gutten, svarte kvinnen ja.

– Jeg sover med alle barna mine, og behandlet fostersønnen min på lik linje med de andre.

– Hva sa barnevernet til det da?

– Vi snakket om at mannen min var sjalu, og om han kunne ta over litt av samsovingen sånn at det ikke skulle bli så mye på meg, svarte kvinnen.

Burde stilt spørsmål

Onsdag forklarte både barnevernet og Bufetat seg. De bekrefter at samsoving har vært et tema, og at det på et tidspunkt ble drøftet at den også måtte ta slutt.

Det var det flere grunner til. Gutten hadde blitt trygg i hjemmet, blitt eldre, og de ville unngå at gutten forelsket seg i fostermor.

Det barnevernet derimot gir uttrykk for i retten, er at de ikke var klar over at fostermoren og gutten sov i samme seng.

– Jeg burde stilt flere spørsmål og det har jeg ikke gjort, sier det oppnevnte vitnet fra barnevernet.

Anbefalte ikke samme seng

Saksbehandleren i barnevernet hadde tillit til fostermoren gjennom hele perioden. Hun forteller om jevnlige møter med fosterforeldrene som handlet om å forstå guttens utsagn og hva som lå bak disse.

– Temaene i møtene handlet mye om hva gutten prøvde å fortelle. Vi tolket det som at det var et ønske om omsorg fra hans side, sier hun.

Hun understreker ovenfor retten at de aldri har anbefalt kvinnen å sove i samme seng som fostersønnen.

Saksbehandleren sier hun trodde at kvinnen satt på sengen og sang nattasanger, at gutten hadde en enkeltseng og at det lå en madrass på gulvet.

– Jeg hadde det ikke i tankene at de sov i samme seng. Jeg burde stilt spørsmål, sier hun.

Hadde tillit

Veilederen i Bufetat forteller at det var faste møter for både kvinnen og mannen gjennom hele perioden gutten var plassert i fosterhjemmet.

Veilederen sa at dersom det skulle foregå samsoving, måtte det skje ved at fostermoren enten satt på senga eller at det ble lagt en madrass på gulvet med døren åpen.

Hun forteller at fostermoren fortalte at det ikke var plass til en madrass til gulvet.

– Det er viktig for meg å opplyse om at jeg i ettertid er blitt gjort kjent med at det er plass til en madrass på guttens soverom, sier veilederen.

I videre veiledningsmøter ble samsovingen stadig drøftet. Hun sa også til fosterfaren at han også måtte delta mer aktivt. Ifølge veilederen synes ikke mannen at det var naturlig for ham, men at han skulle prøve.

Etter hvert krevde gutten såpass mye, at veilederen foreslo at fosterforeldrene henviste han videre, slik at han fikk pratet med noen.

– Det handlet hele veien om å ivareta alle parter, sier veilederen.

Mener hun er offeret

Mandag begynte rettssaken mot kvinnen, som er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med den mindreårige gutten fra høsten 2019 og frem til hun ble pågrepet i april i fjor.

Ifølge politiet skjedde de påståtte overgrepene i familiens hjem, i en bil og på et hotellrom.

Kvinnen på sin side mener det er hun som har blitt utsatt for overgrep. Tiltaltes forsvarer, Jon Anders Hasle, mener hun må frifinnes fullt ut og at hun er uskyldig.

– Hun opplever saken som veldig vanskelig, og at hun er helt uenig i fornærmedes forklaring som ble gitt mandag, har Hasle tidligere uttalt til TV 2.

Kvinnens tidligere eksmann var tydelig på at det er hun som er gjerningspersonen i denne saken.

Etter at han fattet mistanke om at det foregikk noe seksuelt mellom fostermoren og sønnen, monterte han i skjul et kamera på badet. TV 2 er ikke kjent med videoens innhold.

Etter at han meldte i fra om det han mener er et dokumentert overgrep, varslet han veilederen sin. Kort tid senere ble kvinnen pågrepet i familiens hjem.