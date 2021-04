De kinesiske bilmerkene gjør nå sitt inntog i Norge. Merker som Polestar, MG, Maxus og Xpeng er allerede på plass – flere andre er på vei utover året.

Ett av dem heter BYD, de debuterer med den elektriske SUV-en Tang i Norge. Vi er faktisk første marked i Europa som starter salg av elektriske person- og varebiler fra BYD, som også er kjent som en stor produsent av busser.

BYD Tang ble presentert første gang i Norge i fjor. Dette er en stor SUV, som med en lengde på 487 centimeter, kan sammenlignes med Norges mest solgte bil i fjor, Audi e-tron. Men i motsetning til e-tron får du Tang med syv seter, det er så langt ikke veldig vanlig i elbil-klassen.

Rekkevidde fra 400-450 kilometer

Med en startpris på 599.000 kroner, er den betydelig lavere priset enn en sammenlignbar utgave av e-tron, det bør den nok også være, skal den kunne hevde seg i konkurransen. Utvalget av elektriske SUV-er begynner å bli bra, i tillegg er flere nye modeller på vei.

Til denne prisen får du bilen med en batteripakke på 86,4 kWt. Nøyaktig rekkevidde har vi ennå ikke fått, men et tall fra 400-450 kilometer har blitt estimert så langt, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Ved hurtiglading skal den klare å ta imot opptil 110 kW.

BYD er fra før store på nyttekjøretøy, blant annet går det allerede mange busser fra merket i Oslo.

Hengervekt og taklast på BYD Tang

Tang har hele 509 hk – som blant annet gjør det mulig å klare 0-100 km/t på bare 4,6 sekunder. Bilen kan trekke 1,4 tonn hengervekt og er godkjent for taklast, noe vi vet mange nordmenn er opptatt av.

Bak importen til Norge står RSA, som har røtter helt tilbake til 1936. De er også importør av merker som Suzuki, Isuzu og Maxus.

Et nettverk på over 40 forhandlere skal bidra med å sette BYD på kartet her hjemme.

Målet er å selge 1.500 BYD Tang i Norge i år

Med lengde på 4,87 meter er dette en velvoksen SUV, BYD har også fått plass til tre seterader i sin Tang.

Kommer på sensommeren

Nå bekrefter de også at Tang er forhåndsolgt i omlag 500 eksemplarer. I elbilsammenheng er ikke det et veldig høyt tall, men det må samtidig kunne sies å være et pent antall for et nytt merke, som ennå ikke er kommet til Norge.

Det er heller ikke veldig lenge til du kan begynne å holde øye etter BYD Tang på norske veier. Ifølge importøren starter utleveringen av de første kundebilene på sensommeren i år.

