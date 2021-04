Tre spillere utestenges etter skandalekamp

Rangers-spissen Kemar Roofe er utestengt i fire kamper for overfall på en annen spiller, skriver Sky Sports.

Da Rangers tapte 0-2 på eget gress for Slavia Praha i Europaligaens åttedelsfinale, gikk Roofe inn med knottene i hodehøyde og traff målvakten Ondrej Kolar.

Ondrej Kolar spilte med hjelm i den første kampen mot Arsenal på grunn av skadene han pådro seg. Foto: Ian Kington

Rangers-spissen ble sendt rett i garderoben av dommeren, mens Kolar ble fraktet av banen på båre, før han ble lappet sammen med tydelige skader i ansiktet.

Se situasjonen i vinduet øverst.

Rasismestraff

I tillegg utestenges Slavia Praha-spilleren Ondrej Kudela i ti europacupkamper for rasisme mot Rangers' Glen Kamara. Samtidig utestenges Kamara i tre kamper for å ha overfalt Kudela i spillertunnelen etter kampen, skriver The Guardian.

Etter bråk og håndgemeng på banen, viste tv-bildene at Kudela hvisket noe til Kamara. Sistnevnte var tydelig opprørt over det som ble sagt.

Kamara fikk støtte av sin lagkamerat Bongani Zungu i anklagene, ifølge The Guardian. Både Kamara og Kudela har mulighet til å anke dommen. Kudela bedyret sin uskyld etter kampen, noe han gjentar etter å ha fått straffen, ifølge Daily Record.

Glen Kamara og Ondrej Kudela barket sammen under europaligaoppgjøret i Glasgow i mars. Foto: Andrew Milligan

Gerrard tordnet

Etter kampen tordnet Rangers-manager Steven Gerrard mot Kudela, og tok til orde for at Slavia Praha-spilleren måtte straffes.

– Han (Kamara) fortalte meg at det ble sagt rasistiske ting til ham. Jeg kjenner Glen, og jeg stoler 100 prosent på ham. Dette er virkelig skuffende. Jeg blir sur, sa Gerrard.

Slavia Praha tok på deres side skarpt avstand fra rasismebeskyldningene. Den tsjekkiske klubben skrev på sine nettsider at anklagene mot Ondrej Kudela var «motbydelige».

«Slavia er en internasjonal klubb basert på respekt for våre motstandere og for alle folk og kulturer», stod det i en uttalelse.

Rangers er også bøtelagt med 9000 euro, om lag 90.000 kroner, for upassende oppførsel blant spillerne, skriver Sky Sports.

Torsdag spiller Slavia Praha returkamp mot Arsenal på hjemmebane. Tsjekkerne fikk med seg 1-1 fra den første kvartfinalen i Europaligaen.