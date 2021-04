Skal lede Gullruten - lover langt bedre show enn i fjor

GOD KVELD NORGE (TV 2): Morten Hegseth og Sigrid Bonde Tusvik synes fjorårets utdeling var uprofesjonell, men i år skal det bli galla og god stemning. Hvert fall for seerne.

I år som i fjor skal komiker Sigrid Bonde Tusvik lede prisutdelingen «Gullruten» sammen med VGTV-profil og «Love Island»-programleder Morten Hegseth.

Det blir andre året med utdeling under strenge koronarestriksjoner, men de lover et mye bedre opplegg denne gangen.

– Det skal ikke bli like uprofesjonelt som i fjor. Vi var 30 personer inne i en trang konferansesal, også var det hetebølge ute. Det var en utrolig trøkt og stressa stemning. I år blir det stort på Fornebu, så da føler vi at vi er tilbake slik som tv skal være. I år blir det galla og god steming, lover Bonde Tusvik.

– Jeg hadde gledet meg veldig i fjor. Både til å lede Gullruten men også til å lede det sammen med Sigrid. Men så var det litt som å ha storshow på møterom, legger Hegseth til.

God kveld Norge ble med programlederne på et iskaldt bad i Oslofjorden. Se det i videovinduet øverst i saken.

ISBAD: Morten og Sigrid har isbadet sammen hele vinteren. Foto: Kristoffer Arnesen

Selv om lokalet på Fornebu er større har de bestemt seg for ikke å ha publikum i år.

– 30 personer får ikke helt opp stemningen, da tenker jeg det er bedre at vi ikke har noen i salen i det hele tatt. Så kan vi heller kjøre på med applaus hvis vi vil bruke det, sier Bonde Tusvik.

Bransjen fortjener hyllest

Hegseth gleder seg til utdelingen 8. mai, og synes det er noe spesielt med årets priser.

– Jeg synes det er fryktelig stas å lede Gullruten i et år hvor lineær underholdnings-tv har eksplodert. Det er et år hvor norsk tv-bransje fortjener å hylles, sier han.

Han sikter til at folk i mye større grad enn tidligere har sittet hjemme foran skjermen på grunn av korona.

GULLRUTEN: I år som i fjor skal de to lede Gullruten. Foto: TV 2

– Korona var jo en gavepakke til tv-bransjen, vil jeg jo si. Bortsett fra Paradise og Ex on the beach da, sier Bonde Tusvik.

– TV-sjefene sitter sikkert å gråter nå som folk blir vaksinert og det går over, ler Hegseth.

Begge har endret seervanen sine etter at pandemien kom.

– Jeg har gått tilbake til da jeg ammet spebarn, da så jeg mye på lineær-tv. Jeg forholder meg til at på fredag er det «The Voice» og på lørdag er det «Kompani Lauritzen». Det er noe koselig over å forholde seg til tv igjen på den måten, forteller Bonde Tusvik, og mottar erkjennende nikk fra makkeren.

Ser egen fødsel på tv

Hegseth kan vi for tiden se som deltager i «Kompani Lauritzen», og Bonde Tusvik har vi nylig sett i «Sofa».

– Ser dere på dere selv på tv?

– Jeg ser av og til på meg selv. «Kompani Lauritzen» ser jeg fordi det er så mange som ser på det, men jeg ser det etter alle andre. Jeg blir veldig selvopptatt, og det er jeg nok av fra før, så jeg trenger egentlig ikke den ekstra dosen med narsissisme, smiler Hegseth.

Bonde Tusvik merker at fortiden er i ferd med å innhente henne, siden programmet «Sigrid blir mamma» er tilgjengelig på TV 2 Sumo.

– Datteren min er åtte år og har skjønt TV 2 Sumo. Så hun ser nå på sin egen fødsel som ligger der. Når hun har venninner på besøk så spør hun om de vil se at hun blir født, og jeg må stå på kjøkkenet og holde meg for ørene. De er så nedrige de fødelydene. Jeg gjemmer meg mens det står en skokk med åtteåringer og heier på at Jenny skal bli født.

Alle de nominerte til Gullruten blir offentliggjort fredag 16. april.