Dømt for drap på halvbroren – slippes likevel fri

Han ble dømt for å ha skutt og drept halvbroren sin. Nå er politiet likevel nødt til å løslate han.

Gisli Thor Thorarinsson (40) ble skutt og drept i sin egen bolig i Mehamn i Finnmark 27. april i 2019.

Hans da 37 år gamle halvbror ble dømt for drapet.

Dommen ble anket og påtalemyndigheten har nå ikke fått medhold i videre varetektsfengsling av mannen, og er derfor nødt til å løslate han.

– Påtalemyndigheten tar beslutningen til etterretning og løslater mannen i dag. Utover det har vi ingen ytterligere kommentar, sier politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør.

Blødde i hjel

Det var like før klokken 05.30 lørdag 27. april politiet fikk melding om at en mann var skutt i en bolig i Mehamn i Gamvik kommune i Finnmark.

Da politiet ankom stedet fant de islandske Gisli Thor Thorarinsson (40) hardt skadet, etter han hadde fått et hagleskudd i låret.

Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men Thorarinsson ble erklært død etter kort tid.

Dagen etter ble Gisli Thors halvbror pågrepet og siktet for drapet.

Ville skremme

Halvbroren, som da var 37 år, nektet straffskyld og forklarte i retten at han ikke hadde til hensikt å avfyre hagla.

Han forklarte at hagla var skarpladd fordi han ville skyte i sofaen eller veggen, for å skremme halvbroren.

To måneder i forkant av drapet ble mannen også etterforsket for trusler mot halvbroren og sin egen ekskone.

Da 37-åringen fikk vite at de to hadde inngått et forhold, skal han ha oppsøkte ekskona og truet med å drepe halvbroren.

Anket

I oktober i fjor ble han dømt til 13 års fengsel for forsettlig drap i tingretten. Mannen anket saken til lagmannsretten, der han i mars i år fikk medhold og nedsatt straff.

Et knapt flertall i lagmannsretten mente det var et uaktsomt drap, og straffen ble satt ned fra 13 til 5 års fengsel.

Riksadvokaten har nå anket saken til Høyesterett. I påvente av videre rettsbehandling begjærte påtalemyndigheten videre varetektsfengsling av mannen.

Begjæringen ble tatt til følge av Øst-Finnmark tingrett, men ble anket. Hålogaland lagmannsrett har tatt anken til følge og besluttet onsdag å løslate mannen.