Den tidligere «Ungkaren» Colton Underwood avslører at han er homofil

GOD KVELD NORGE (TV 2): I et TV-intervju forteller 29-åringen at han har løyet for seg selv i mange år.

I et forhåndsinnspilt «Good morning America»-intervju med Robin Roberts forteller den tidligere «Ungkaren»-profilen at han er klar for å fortelle sannheten.

«Jeg har løpt fra meg selv i lang tid. Jeg har hatet meg selv i lang tid. Jeg er homofil, og jeg har kommet til et punkt der jeg har prosessert det og klarer å akseptere det. Det neste steget er å fortelle det til folk», sa han i intervjuet som kom ut onsdag.



Han innrømmer at han er nervøs for å snakke om det. Videre forteller han at 2020, året hvor alt ble snudd på hodet, har hjulpet han å forstå sannheten om seg selv.

– 2020 er året hvor folk har hatt tid til å se seg selv i speilet og forstå hvem de er, hva de løper fra eller hva de fortrenger, sier han.



Angrer på «Ungkaren»

Colton var ungkaren i den amerikanske versjonen «The Bachelor» i 2019. Der endte han til slutt opp sammen med Cassie Randolph (25). Forholdet tok imidlertid slutt et år etterpå.

I «Good morning America»-intervjuet blir han konfrontert med om han har reflektert over hvordan kvinnene som deltok i «Ungkaren» vil reagere på at han nå kommer ut av skapet.

– Jeg har forståelse for om de føler seg lurt. Jeg har tenkt mye på dette og jeg angrer på at jeg ble med på programmet. Jeg skulle genuint ønske at jeg ikke dro andre mennesker inn i mitt eget rot.

Han ønsker å beklage overfor kvinnene som deltok i programmet. I tillegg ønsker han å takke dem fordi de hjalp han på veien til dit han har kommet i dag.

Visst det siden han var liten

Da han ble spurt om å være «Ungkaren» takket han Gud for at «han hadde lagd ham heterofil». Han tenkte at dette ville redde ham og endelig skaffe han kone og barn.

Han forteller dog at innerst inne har han vært klar over sin egen seksualitet siden han var 6 år gammel. Han følte seg mer følsom enn de andre guttene. Da han begynte på videregåendeskole forsto han at han var mer tiltrukket av gutter enn jenter.

Colton er vokst opp i den katolske kirken og forteller at da han var liten lærte han at å være homofil var en synd. I tillegg husket han fra oppveksten at andre brukte ordet «gay» som er skjellsord på fotballbanen.

– Jeg brukte å våkne opp om morgningen og be til Gud om å «ta vekk det homofile». Jeg ba om at han skulle endre meg, innrømmer han.