Hei Benny. Jeg har en BMW 318i fra 2006. Bilen har gått 258.000 km.

Jeg lurer på hva som er årsaken til at bilen nå ryker ganske mye under kjøring. På tomgang er det ikke så mye, men når jeg gir gass så tåkelegger jeg bilene bak meg, og det er ikke så hyggelig.

Motorlampen lyser og jeg fikk utført diagnose på feilkoder og de kom opp flere. Blant annet på lambda-sonden. Er dette alvorlig feil som det er vanskelig og gjøre noe med, eller finnes det noen enkle triks for å fikse dette? Noen sier at jeg må byttes lambdasonde, er det noe i dette eller er det andre ting som er feil – tror du? Bilen har en god del oljeforbruk også.

Benny svarer:

Heisann. Nei – dette høres jo ikke helt bra ut.

Bilen din begynner å få noen år på nakken og selv om den ikke har gått veldig langt vil jeg – ut ifra det du beskriver – tro at dette skyldes slitasje og at det er det som forårsaker oljeforbruk i motoren din.

Dette kan komme av flere ting. Slik som slitasje mellom sylindervegger og stempelfjærer. Det kan også komme av slitte og utette ventiltetninger eller slitte ventilstyringer i topplokket.

Dette er ganske omfattende og kostbare reparasjoner, dessverre. Unntaket er ventiltetningene, det er ikke så dyrt … Men det er vanskelig å si akkurat hvor oljeforbruket kommer ifra. På en eldre motor som har gått såpass langt kommer det trolig litt både herfra og derfra.

Når bilen forbrenner en del olje kan dette «forstyrre» lambdasonden som da setter én eller flere feilkoder, for eksempel på katalysatoren. Enden på visa er at bilen ikke går som den skal og alt blir en vond sirkel. Det blir ofte bare verre og verre …

Jeg er derfor redd at tipset du har fått om å bytte lambdasonden dessverre kan bli bare en kortvarig glede. Det kan kanskje, om du er heldig, kurere symptomet en kort tid. Men ikke årsaken til problemene. Og i alle fall ikke oljeforbruket. Ergo vil du fort oppleve det samme igjen, om min teori stemmer.

Det jeg vil anbefale deg å gjøre er å få et verksted til å ta en gammeldags sylinderlekkasjetest med trykkluft. Den skal kunne avdekke om oljeforbruket ditt skyldes stempelringer, eller ventilstyringer / tetninger. Så må du nesten ta det derfra – og finne ut hva du skal gjøre med dette.

Jeg vet at det ikke er det du helst vil høre, men jeg er nok litt redd for at denne motoren kanskje synger litt på siste verset. I alle fall om du ikke skrur selv, eller kjenner noen som kan hjelpe deg med dette. Om du må få gjort jobben på et verksted, blir det fort såpass dyrt at det neppe er lønnsomt.

Ønsker deg uansett lykke til med å finne ut av dette – og håper på det beste både for deg og bilen.

