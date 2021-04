Leknessund imponerte: – En gave til norsk sykkelsport

Onsdag ble det 200 kilometer lange sykkelrittet mellom De Brabantse Pijl og La Flèche Brabançonne arrangert i Belgia.

Der var flere nordmenn med å prege rittet, som til slutt ble vunnet av briten Thomas Pidcock.

Tromsøværingen Andreas Leknessund markerte seg med knallsterk kjøring i brudd gjennom hele rittet og endte til slutt på en overbevisende 10.-plass.

– Han er ett av de virkelig eksepsjonelle talentene i sin årgang, sier TV 2s sykkelkommentator, Mads Kaggestad om 21-åringen.

Han lar seg imponere over Leknessunds prestasjon i onsdagens ritt.

– Han er meget sterk etter en hel dag i brudd. Det er et hardt ritt i et tøft selskap. Han viser at han er et eksepsjonelt sykkeltalent, sier Kaggestad.

Han beskriver 21-åringen som offensiv, modig og fysisk sterk.

– Andreas Leknessund er en gave til norsk sykkelsport på lik linje med Thor Hushovd, Alexander Kristoff og Edvald Boasson-Hagen. Det skl bli utrolig spennende å følge med på ham.

Storhetene Kaggestad sammenligner talentet med, står på den andre siden av et generasjonsskifte i norsk sykkelsport. Det er en overgang Kaggestad ikke er bekymret for.

– Det er større bredde blant norske syklister enn det har vært før. I tillegg har du UNO-X med sin satsing.

Det norske laget har markert seg den siste tiden, og hatt ryttere i brudd i flere av de store rittene de har deltatt i.

– Jeg tror de kan være med å kjempe om topp ti-plasseringen i Amstel Gold Race til helgen, sier Kaggestad.

Overraskende vinner

Anders Skaarseth sykler for det helnorske laget, og gikk tidlig i et offensivt brudd sammen med blant andre Leknessund under onsdagens ritt. Da det gjensto om lag 30 kilometer ble de hentet inn av en følgende gruppe, ledet an av UAEs Sven Erik Bystrøm, ikledd den norske mestertrøyen.

Dermed gjensto en gruppe på 16 ryttere, 3 av dem norske, i front da rittet nærmet seg slutt. I tetgruppen ble det kjørt hardt, og etter hvert som målstreken nærmet seg, maktet verken Skaarseth eller Bystrøm å henge med.

Andreas Leknessund gjorde imidlertid en heroisk innsats med å henge med på med på hardkjøret fra storkanonene Wout van Aert, Thomas Pidcock og Matteo Trentin, som til slutt dannet en tet-trio.

21-åringen fra Tromsø endte på en kruttsterk 10.-plass etter hel dag i brudd.

Foran ham spurtet Pidcock mot forhåndsvaforitt van Aert om seieren de siste 500 meterne. Der måtte belgieren for andre gang på kort tid se seg slått på oppløpet.

– Det er litt overraskende. Det kan se ut som van Aert er litt sliten og mangler litt sprut. Samtidig er Pidcock et enestående talent, sier Kaggestad.

Også Vegard Stake Laengen og Odd Christian Eiking